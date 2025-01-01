Registrati

Linee guida del marchio

Ti diamo il benvenuto

Il nostro marchio racconta una storia, aiutandoci a comunicare chi siamo e cosa facciamo in un modo memorabile e duraturo. Il nostro marchio è l'impressione che creiamo attraverso parole, immagini, colori ed esperienze. Insieme, questi elementi verbali e visivi modellano il modo in cui raccontiamo la nostra storia e, in definitiva, il modo in cui i clienti ci capiscono.

Immagine Aiutare a costruire un Internet migliore

Strategia del marchio

Esplora
Logo orizzontale Cloudflare

Logo

Esplora
Tavolozza dei colori

Colore

Esplora
Elementi di progettazione

Elementi di progettazione

Esplora
Tipografia

Tipografia

Esplora
Illustrazione

Illustrazione

Esplora
Fotografia

Fotografia

Esplora

Servono risorse?

Scarica risorse creative, tra cui loghi, fotografie, sfondi, banner, video e illustrazioni.