Logo
Panoramica
In quanto espressione più riconoscibile del nostro marchio, il logo svolge un ruolo fondamentale nell'aiutare le persone a identificare e relazionarsi con Cloudflare. Se utilizzato in modo coerente, ispira fiducia e diventa un potente promemoria del nostro valore.
Primari
Impilato
Il logo della nuvola è disposto verticalmente sopra il logotipo e allineato a destra rispetto al bordo della "E".
Orizzontale
La formattazione o la spaziatura a volte consentiranno solo la versione orizzontale del logo. Usa la versione orizzontale se lo spazio è limitato.
Colore
Logotipo
Nero • Hex #000000
Logotipo (a sinistra)
Mandarino • Hex #F6821F
Logotipo (a destra)
Mango • Hex #FBAD41
Partner
Impilato
Questo è il trattamento preferito del blocco Cloudflare Partner Network, visualizzato in pila verticale, come mostrato. Il carattere tipografico di Partner Network è Inter Medium.
Orizzontale
Se lo spazio è limitato, è possibile utilizzare la versione orizzontale.
Lo spazio tra il nostro logo e il carattere deve essere uguale all'altezza del logotipo di Cloudflare. La barra di spaziatura centrata dovrebbe avere una larghezza pari a metà dell'ascendente della "L" nel blocco Cloudflare.
Programmi aziendali
Impilato
Questo è il trattamento preferito del blocco del programma aziendale Cloudflare, visualizzato in pila verticale, come mostrato.
Carattere: Inter Medium (tutto maiuscolo)
Spaziatura: 120–130 / Kerning: ottico
Primo piano: 110% - Allineamento a destra al logo Cloudflare
Dimensione in punti: La dimensione minima in punti è 85% l'altezza di "CLOUDFLARE" (il nome non deve superare la larghezza del logo Cloudflare)
Orizzontale
La formattazione o la spaziatura a volte consentono solo una versione orizzontale del logo. Usa la versione orizzontale se lo spazio è limitato.
Carattere: Inter Medium (tutto maiuscolo)
Spaziatura: 120–130 / Kerning: ottico
Dimensione in punti: la Dimensione massima in punti raggiunta quando l'altezza del maiuscolo si allinea alla parte inferiore del logotipo della nuvola
(Utilizza la versione impilata se il nome del programma si estende oltre la larghezza del logo Cloudflare)
Team
Nome del team impilato su due righe
Carattere: Inter Medium (titolo)
Spaziatura: 10 / Kerning: ottico
Primo piano: 110% - Allineamento a destra con il logo Cloudflare
Dimensione in punti: la dimensione massima in punti è pari al 118% dell'altezza di "CLOUDFLARE" (il nome non deve estendersi oltre la larghezza del logo Cloudflare)
Nome del team impilato su tre righe
Carattere: Inter Medium (titolo)
Spaziatura: 10 / Kerning: ottico
Primo piano: 110% - Allineamento a destra al logo Cloudflare
Dimensione in punti: la dimensione massima in punti è pari al 118% dell'altezza di "CLOUDFLARE" (il nome non deve estendersi oltre la larghezza del logo Cloudflare)
Spaziatura
Panoramica
Quando utilizzi il logo insieme ad altri elementi grafici, lo spazio libero non deve essere inferiore al 100% dell'altezza del logotipo. Ciò gli permetterà di respirare e garantirà che appaia sempre al meglio. Le stesse regole di spaziatura si applicano ai blocchi del programma e del logo del team.
Impilato
Orizzontale
Logotipo
Impilato
Orizzontale
Dimensionamento
Primario
Le dimensioni minime consigliate sono 1,78 cm di larghezza (impilato) o 2,54 cm di larghezza (orizzontale) per l'output di stampa e 75 pixel di larghezza (impilate) o 100 pixel di larghezza (orizzontale) per l'output digitale.
Partner Network
Le dimensioni minime consigliate sono 2,54 cm di larghezza (impilato) o 3,17 cm di larghezza (orizzontale) per l'output di stampa e 75 pixel di larghezza (impilati) o 110 pixel di larghezza (orizzontale) per l'output digitale.
Background
Utilizzo
Spesso utilizzeremo i colori del marchio come sfondi, elementi visivi per siti Web, presentazioni e materiale stampato, purché tali sfondi non ne compromettano o ne compromettano la leggibilità.
Vermiglio
Usa il nostro logo bianco per assicurarti di non influire sulla leggibilità.
Gradiente (dawn)
Usa il nostro logo bianco per assicurarti di non influire sulla leggibilità.
Bianco
Usa il nostro logo standard per assicurarti di non influire sulla leggibilità.
Chiaro (logo positivo)
Le versioni in nero del logo non sono preferite, ma possono essere utilizzate per motivi promozionali o a supporto di questioni sociali (principalmente sulle piattaforme di social media) o quando ci sono limitazioni di progettazione o stampa come la carta da giornale.
Mandarino
Usa il nostro logo bianco per assicurarti di non influire sulla leggibilità.
Gradiente (haze)
Usa il nostro logo bianco per assicurarti di non influire sulla leggibilità.
Nero
Usa il nostro logo standard per assicurarti di non influire sulla leggibilità.
Scuro (logo negativo)
Una versione bianca del logo può essere utilizzata su sfondi scuri.
Cosa evitare
Mantieni la coerenza È importante che l'aspetto del logo rimanga coerente. Il logo non deve essere modificato in alcun modo.
Non aggiungere nuovi effetti
Non riempire il flare di colore
Attieniti ai loghi approvati L'orientamento, il colore e la composizione devono rimanere come indicato in questo documento e sito, senza eccezioni.
Non alterare i colori
Non posizionare il logo su foto troppo elaborate
Attieniti ai blocchi approvati Il logo di Partner Network ha gli stessi tre colori del logo Cloudflare. (mandarino, mango, nero)
Non creare nuovi prototipi
Non utilizzare il logo nero su sfondo arancione
Servono risorse?
Scarica risorse creative, tra cui loghi, fotografie, sfondi, banner, video e illustrazioni.