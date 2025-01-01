Registrati

Logo

Panoramica

In quanto espressione più riconoscibile del nostro marchio, il logo svolge un ruolo fondamentale nell'aiutare le persone a identificare e relazionarsi con Cloudflare. Se utilizzato in modo coerente, ispira fiducia e diventa un potente promemoria del nostro valore.

Primari
Immagine impilata

Impilato
Il logo della nuvola è disposto verticalmente sopra il logotipo e allineato a destra rispetto al bordo della "E".

Immagine orizzontale

Orizzontale
La formattazione o la spaziatura a volte consentiranno solo la versione orizzontale del logo. Usa la versione orizzontale se lo spazio è limitato.

Colore
Tipo di logo

Logotipo
Nero • Hex #000000

Logotipo (a sinistra)

Logotipo (a sinistra)
Mandarino • Hex #F6821F

Logotipo (a destra)

Logotipo (a destra)
Mango • Hex #FBAD41

Partner
Partner - Immagine

Impilato
Questo è il trattamento preferito del blocco Cloudflare Partner Network, visualizzato in pila verticale, come mostrato. Il carattere tipografico di Partner Network è Inter Medium.

Partner - Scheda - Immagine orizzontale

Orizzontale
Se lo spazio è limitato, è possibile utilizzare la versione orizzontale.
Lo spazio tra il nostro logo e il carattere deve essere uguale all'altezza del logotipo di Cloudflare. La barra di spaziatura centrata dovrebbe avere una larghezza pari a metà dell'ascendente della "L" nel blocco Cloudflare.

Programmi aziendali
Programmi aziendali - Impilato - Immagine

Impilato
Questo è il trattamento preferito del blocco del programma aziendale Cloudflare, visualizzato in pila verticale, come mostrato.

Carattere: Inter Medium (tutto maiuscolo)
Spaziatura: 120–130 / Kerning: ottico
Primo piano: 110% - Allineamento a destra al logo Cloudflare
Dimensione in punti: La dimensione minima in punti è 85% l'altezza di "CLOUDFLARE" (il nome non deve superare la larghezza del logo Cloudflare)

Programmi aziendali - Orizzontale - Immagine

Orizzontale
La formattazione o la spaziatura a volte consentono solo una versione orizzontale del logo. Usa la versione orizzontale se lo spazio è limitato.

Carattere: Inter Medium (tutto maiuscolo)
Spaziatura: 120–130 / Kerning: ottico
Dimensione in punti: la Dimensione massima in punti raggiunta quando l'altezza del maiuscolo si allinea alla parte inferiore del logotipo della nuvola
(Utilizza la versione impilata se il nome del programma si estende oltre la larghezza del logo Cloudflare)

Team
Logo - Team - Nome del team impilato su due righe

Nome del team impilato su due righe
Carattere: Inter Medium (titolo)
Spaziatura: 10 / Kerning: ottico
Primo piano: 110% - Allineamento a destra con il logo Cloudflare
Dimensione in punti: la dimensione massima in punti è pari al 118% dell'altezza di "CLOUDFLARE" (il nome non deve estendersi oltre la larghezza del logo Cloudflare)

Logo - Team - Nome del team impilato su tre righe - Immagine

Nome del team impilato su tre righe

Carattere: Inter Medium (titolo)
Spaziatura: 10 / Kerning: ottico
Primo piano: 110% - Allineamento a destra al logo Cloudflare
Dimensione in punti: la dimensione massima in punti è pari al 118% dell'altezza di "CLOUDFLARE" (il nome non deve estendersi oltre la larghezza del logo Cloudflare)

Spaziatura

Panoramica
Quando utilizzi il logo insieme ad altri elementi grafici, lo spazio libero non deve essere inferiore al 100% dell'altezza del logotipo. Ciò gli permetterà di respirare e garantirà che appaia sempre al meglio. Le stesse regole di spaziatura si applicano ai blocchi del programma e del logo del team.

Logo - Spaziatura - Colonna a tre schede - Impilato

Impilato

Logo - Spaziatura - Colonna a tre schede - Orizzontale - Immagine

Orizzontale

Logo - Spaziatura - Colonna a tre schede - Logotipo - Immagine

Logotipo

Logo - Spaziatura - Colonna a due schede - Impilato - Immagine

Impilato

Logo - Spaziatura - Colonna a due schede - Orizzontale - Immagine

Orizzontale

Dimensionamento
Logo - Dimensionamento - Primario - Immagine

Primario
Le dimensioni minime consigliate sono 1,78 cm di larghezza (impilato) o 2,54 cm di larghezza (orizzontale) per l'output di stampa e 75 pixel di larghezza (impilate) o 100 pixel di larghezza (orizzontale) per l'output digitale.

Logo - Dimensionamento - Partner Network - Immagine

Partner Network
Le dimensioni minime consigliate sono 2,54 cm di larghezza (impilato) o 3,17 cm di larghezza (orizzontale) per l'output di stampa e 75 pixel di larghezza (impilati) o 110 pixel di larghezza (orizzontale) per l'output digitale.

Background

Utilizzo
Spesso utilizzeremo i colori del marchio come sfondi, elementi visivi per siti Web, presentazioni e materiale stampato, purché tali sfondi non ne compromettano o ne compromettano la leggibilità.

Linee guida del marchio - Logo - Sfondo - Vermiglio - Immagine

Vermiglio
Usa il nostro logo bianco per assicurarti di non influire sulla leggibilità.

Logo - Sfondo - Gradiente (dawn) - Immagine

Gradiente (dawn)
Usa il nostro logo bianco per assicurarti di non influire sulla leggibilità.

Logo - Sfondo - Bianco - Immagine

Bianco
Usa il nostro logo standard per assicurarti di non influire sulla leggibilità.

Linee guida del marchio - Logo - Sfondo - Bianco - Immagine

Chiaro (logo positivo)
Le versioni in nero del logo non sono preferite, ma possono essere utilizzate per motivi promozionali o a supporto di questioni sociali (principalmente sulle piattaforme di social media) o quando ci sono limitazioni di progettazione o stampa come la carta da giornale.

Logo - Sfondo - Mandarino - Immagine

Mandarino
Usa il nostro logo bianco per assicurarti di non influire sulla leggibilità.

Logo - Sfondo - Gradiente (haze) - Immagine

Gradiente (haze)
Usa il nostro logo bianco per assicurarti di non influire sulla leggibilità.

Logo - Sfondo - Nero - Immagine

Nero
Usa il nostro logo standard per assicurarti di non influire sulla leggibilità.

Logo - Sfondo - Scuro (logo negativo) - Immagine

Scuro (logo negativo)
Una versione bianca del logo può essere utilizzata su sfondi scuri.

Cosa evitare
Logo - Cosa evitare - Mantieni la coerenza - Immagine

Mantieni la coerenza È importante che l'aspetto del logo rimanga coerente. Il logo non deve essere modificato in alcun modo.

Linee guida del marchio - Logo - Cosa evitare - Non aggiungere nuovi effetti - Immagine

Non aggiungere nuovi effetti

Logo - Cosa evitare - Non riempire il flare con il colore - Immagine

Non riempire il flare di colore

Linee guida del marchio - Logo - Cosa evitare - Attieniti ai loghi approvati - Immagine

Attieniti ai loghi approvati L'orientamento, il colore e la composizione devono rimanere come indicato in questo documento e sito, senza eccezioni.

Logo - Cosa evitare - Non alterare i colori - Immagine

Non alterare i colori

Linee guida del marchio - Logo - Cosa evitare - Non posizionare il logo su foto troppo elaborate - Immagine

Non posizionare il logo su foto troppo elaborate

Logo - Cosa evitare - Attieniti ai blocchi approvati - Immagine

Attieniti ai blocchi approvati Il logo di Partner Network ha gli stessi tre colori del logo Cloudflare. (mandarino, mango, nero)

Linee guida del marchio - Logo - Cosa evitare - Non creare nuovi modelli - Immagine

Non creare nuovi prototipi

Logo - Cosa evitare - Non usare immagini stereotipate - Immagine

Non utilizzare il logo nero su sfondo arancione

Servono risorse?

Scarica risorse creative, tra cui loghi, fotografie, sfondi, banner, video e illustrazioni.