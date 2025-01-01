스태킹

그림과 같이 수직 스태킹으로 표시되는 Cloudflare 기업 프로그램 록업의 기본 처리 방식입니다.

글꼴: Inter Medium(모두 대문자)

자간: 120~130 / 글자 간격 조정: 광학

행간: 110% - Cloudflare 로고에 대한 오른쪽 맞춤

포인트 크기: 최소 포인트 크기는 'CLOUDFLARE' 높이의 85%입니다(이름이 Cloudflare 로고 너비를 초과해서는 안 됨)