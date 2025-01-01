로고
개요
Cloudflare 브랜드를 가장 잘 표현할 수 있는 로고는 사람들이 Cloudflare를 인식하고 공감할 수 있도록 돕는 데 중요한 역할을 합니다. 로고를 지속해서 사용하면 신뢰감을 불러 일으키고 Cloudflare의 가치를 상기시켜 줍니다.
기본
스태킹
Cloud 로고 마크는 로고 타입 위에 수직으로 스태킹되어 있으며 'E'의 가장자리에 오른쪽 정렬됩니다.
가로
포맷 또는 스페이싱을 사용하면 로고의 가로 버전만 사용할 수 있는 경우가 있습니다. 공간이 제한되어 있으면 가로 버전을 사용합니다.
색상
로고 타입
블랙 • Hex #000000
로고 마크(왼쪽)
탠저린 • Hex #F6821F
로고 마크(오른쪽)
망고 • Hex #FBAD41
파트너
스태킹
그림과 같이 수직 스태킹으로 표시되는 Cloudflare 파트너 네트워크 록업의 기본 설정입니다. 파트너 네트워크 서체는 Inter Medium입니다.
가로
공간이 제한되어 있는 경우 가로 버전을 사용할 수 있습니다.
Cloudflare 로고와 문자 사이의 공간은 Cloudflare 로고 마크의 높이와 같아야 합니다. 가운데 스페이싱 바는 Cloudflare 잠금 'L'의 어센더 너비의 1/2이어야 합니다.
기업 프로그램
스태킹
그림과 같이 수직 스태킹으로 표시되는 Cloudflare 기업 프로그램 록업의 기본 처리 방식입니다.
글꼴: Inter Medium(모두 대문자)
자간: 120~130 / 글자 간격 조정: 광학
행간: 110% - Cloudflare 로고에 대한 오른쪽 맞춤
포인트 크기: 최소 포인트 크기는 'CLOUDFLARE' 높이의 85%입니다(이름이 Cloudflare 로고 너비를 초과해서는 안 됨)
가로
포맷 또는 스페이싱을 사용하면 로고의 가로 버전만 사용할 수 있는 경우가 있습니다. 공간이 제한되어 있으면 가로 버전을 사용합니다.
글꼴: Inter Medium(모두 대문자)
자간: 120~130 / 글자 간격 조정: 광학
포인트 크기: 캡 높이가 클라우드 로고 마크의 맨 아래에 맞춰졌을 때 최대 포인트 크기에 도달함
(프로그램 이름이 Cloudflare 로고 너비를 초과하면 스태킹 버전을 사용)
팀
두 줄에 스태킹된 팀 이름
글꼴: Inter Medium(제목 케이스)
자간: 10 / 글자 간격 조정: 광학
행간: 110% - Cloudflare 로고에 대한 오른쪽 정렬
포인트 크기: 최대 포인트 크기는 'CLOUDFLARE' 높이의 118%임(이름이 Cloudflare 로고 너비를 초과해서는 안 됨)
세 줄에 스태킹된 팀 이름
글꼴: Inter Medium(제목 케이스)
자간: 10 / 글자 간격 조정: 광학
행간: 110% - Cloudflare 로고에 대한 오른쪽 맞춤
포인트 크기: 최대 포인트 크기는 'CLOUDFLARE' 높이의 118%임(이름이 Cloudflare 로고 너비를 초과해서는 안 됨) )
스페이싱
개요
다른 그래픽 요소와 함께 로고를 사용할 때 여백은 로고 마크 높이의 100% 이상이어야 합니다. 이렇게 하면 쉬어 갈 여유가 생기고 항상 최상의 모습으로 유지됩니다. 이와 동일한 스페이싱 규칙이 프로그램 및 팀 로고 록업에도 적용됩니다.
스태킹
수평
로고 마크
스태킹
수평
크기 조정
기본
최소 크기 권장 사항은 인쇄 출력의 경우 0.7인치(스택) 또는 1인치(가로) 너비, 디지털 출력의 경우 75픽셀(스택) 또는 100픽셀(가로)입니다.
파트너 네트워크
권장 최소 크기는 인쇄 출력의 경우 1인치(스태킹) 또는 1.25인치(가로) 너비, 디지털 출력의 경우 75픽셀(스태킹) 또는 110픽셀(가로) 너비입니다.
배경
사용
우리는 브랜드 색상을 웹, 프레젠테이션, 인쇄 자료의 시각적 요소로 배경으로 사용하는 경우가 많으며, 이러한 배경 때문에 가독성이 떨어지거나 영향이 미치지 않습니다.
루비
가독성에 영향이 미치지 않도록 화이트 로고를 사용합니다.
그래디언트(던)
가독성에 영향이 미치지 않도록 화이트 로고를 사용합니다.
화이트
가독성에 영향이 미치지 않도록 Cloudflare의 표준 로고를 사용합니다.
라이트(포지티브 로고)
블랙 버전의 로고는 선호되지 않지만, 홍보 목적으로, 사교 활동을 지원하기 위해(주로 소셜 미디어 플랫폼에서), 신문 인쇄 용지 등 디자인이나 인쇄에 제약이 있는 경우에는 사용할 수 있습니다.
탠저린
화이트 로고를 사용하여 가독성에 영향이 미치지 않도록 합니다.
그래디언트(헤이즈)
가독성에 영향이 미치지 않도록 화이트 로고를 사용합니다.
블랙
가독성에 영향이 미치지 않도록 Cloudflare의 표준 로고를 사용합니다.
다크(네거티브 로고)
화이트 버전의 로고는 어두운 배경에 사용할 수 있습니다.
피해야 할 사항
일관성 유지 로고의 외관은 일관성을 유지하는 것이 중요합니다. 로고는 어떤 방식으로도 수정해서는 안 됩니다.
새 효과 추가 안함
플레어를 색상으로 채우기 금지
승인된 로고 고수 로고의 방향, 색상, 구성은 본 문서와 사이트에 명시된 대로 유지해야 하며 예외는 없습니다.
색상 변경 금지
피사체가 너무 많은 사진 위에 로고 배치 금지
승인된 록업 고수 파트너 네트워크 로고는 Cloudflare 로고와 동일한 세 가지 색상을 사용합니다. (탠저린, 망고, 블랙)
새로운 목업 생성 금지
오렌지색 배경에 블랙 로고 사용 금지