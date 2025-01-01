일러스트레이션은 시각적 스토리텔링을 통해 복잡한 아이디어를 단순화하고 사용자의 이해를 높여 의미를 한눈에 전달합니다. 일러스트레이션은 기술 개념과 사용자 이해 사이의 간극을 메워 추상적 아이디어를 더 실감나게 하고 매력적으로 만들 수 있습니다.

Cloudflare의 제품 및 서비스에서 일러스트레이션은 주의를 끌고 호기심을 유발하며 사용자를 효과적으로 안내합니다. 일러스트레이션은 무형의 개념을 관련 있는 시각 자료로 변환하여 명확성과 접근성을 개선합니다.

이 가이드라인은 디자이너가 Cloudflare에서 제공하는 제품 및 솔루션을 표현하고 Cloudflare의 브랜드 가치와 사명에 부합하는 명확하고 매력적인 일러스트레이션을 만드는 데 도움이 됩니다. 디자이너는 이 가이드라인을 따름으로써 사용자의 이해를 넓히고 브랜드를 정확하게 표현하는 작업을 할 수 있습니다.