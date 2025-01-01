Las ilustraciones transmiten significado a simple vista, simplifican ideas complejas y mejoran la comprensión del usuario a través de la narración visual. Reducen la brecha entre los conceptos técnicos y la comprensión del usuario, haciendo que las ideas abstractas sean más tangibles y atractivas.

En los productos y servicios de Cloudflare, las ilustraciones captan la atención, despiertan la curiosidad y guían a los usuarios de manera eficaz. Transforman conceptos intangibles en imágenes identificables, mejorando la claridad y la accesibilidad.

Estas pautas ayudan a los diseñadores a crear ilustraciones claras y atractivas que son representaciones de los productos y soluciones que ofrece Cloudflare y se alinean con la misión y los valores de la marca. Al seguirlas, los diseñadores se aseguran de que su trabajo amplíe la comprensión de los usuarios y represente la marca con precisión.