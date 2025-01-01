插图
概述
插图能够一目了然地传达信息，通过视觉叙事简化复杂概念，增强用户理解。插图能够弥合技术概念与用户理解之间的差距，使抽象概念更具可感知性和吸引人。
在 Cloudflare 的产品和服务中，插图能够吸引注意力、激发好奇心，并有效引导用户。插图将无形的概念转化为易于理解的视觉内容，提升了清晰度和无障碍性。
这些指南帮助设计师创建清晰且具有吸引力的插图，体现 Cloudflare 提供的产品和解决方案，并与 Cloudflare 的品牌价值和使命保持一致。通过遵循这些指南，设计师可以确保其作品拓宽用户的理解，并准确体现品牌形象。
风格
简单、清晰、极简
减少不增添意义的细节，使关键细节更加突出。
一致
我们应该力求在所有插图和图标中实现对概念表达的一致性。
可扩展的细节
制作更少细节的插图，使得较小的文件中细节也能清晰可见。
中等
大型
超大
颜色
为了与品牌保持一致，插图的主色调采用橙色调色板。这些额外颜色可用于构建丰富多彩且充满活力的图像。
浅橙
Hex #FFE9CB
RGB 255, 233, 203
CMYK 0, 9, 20, 0
品红
Hex #911475
RGB 145, 20, 117
CMYK 0, 86, 19, 43
浅黄
Hex #FFD43C
RGB 255, 212, 60
CMYK 0, 17, 76, 0
浅紫
Hex #F2D6F4
RGB 242, 214, 244
CMYK 1, 12, 0, 4
极浅蓝
Hex #E0ECFF
RGB 224, 236, 255
CMYK 12, 7, 0, 0
紫色
Hex #941FBA
RGB 148, 31, 186
CMYK 20, 83, 0, 27
浅蓝
Hex #A8CBFF
RGB 168, 203, 255
CMYK 34, 20, 0, 0
深紫
Hex #4D1470
RGB 77, 20, 112
CMYK 31, 82, 0, 56
成功（浅色）
Hex #BCECCB
RGB 188, 236, 203
CMYK 20, 0, 14, 7
危险（浅色）
Hex #FCA39C
RGB 252, 163, 156
CMYK 0, 35, 38, 1
成功
Hex #57CF7D
RGB 87, 207, 125
CMYK 58, 0, 40, 19
危险
Hex #FC3D2E
RGB 252, 61, 46
CMYK 0, 75, 82, 1
成功（深色）
Hex #12523D
RGB 18, 82, 61
CMYK 78, 0 26, 68
危险（深色） Hex #B0291C RGB 176, 41, 28 CMYK 0, 77, 84, 31
浅灰
Hex #747474
RGB 116, 116, 116
CMYK 0, 0, 0, 55
深灰
Hex #DFDFDF
RGB 223, 223, 223
CMYK 0, 0, 0, 13
清晰度
务必保持简单明了 保持视觉效果简单清晰，专注于传达信息的基本元素。
务必使用留白 使用留白营造视觉间距，突出插图中最关键的部分。
切勿 使视觉效果过度复杂化 不要使用可能会使用户困惑或分散注意力的不必要元素，导致视觉效果过度复杂化。
切勿牺牲清晰度 不要让艺术风格模糊了插图的信息。
一致性
务必 坚持一致的视觉风格 所有插图都坚持一致的视觉风格，以建立统一的品牌形象。
务必使用品牌色 使用 Cloudflare 的品牌色、版式和图标来保持统一的外观。
务必 保持可识别性和独特性 确保即使在不同产品中使用，插图也能被识别为 Cloudflare 概念的表达。
切勿 偏离视觉风格 不要偏离既定的视觉语言，因为这可能会造成混乱并降低品牌识别度。
切勿 使用不相关的样式和颜色 不要引入不相关的样式或配色方案。我们的插图应该看起来属于同一个系列。
无障碍性
务必考虑比例 视障用户可能需要放大图像才能正常查看。
务必考虑对比 通过使用图案、标签等方式，确保线条、形状和颜色的鲜明区分，尤其是具有不同用途的元素。
务必提供替代描述 为非装饰性插图提供替代文本描述，以确保屏幕阅读器能够理解插图内容。
透明和诚信
务必如实呈现产品和功能 以清晰、准确的方式展示 Cloudflare 的产品功能，不夸大或使用误导性视觉表现。
务必展示实际好处 使用插图向用户展示真实的产品好处和成果。
创造力
务必激发好奇心与想象力 在设计过程中鼓励创造性思维，让插图富有吸引力且令人难忘。
务必 运用比喻和类比 使用能引起用户共鸣的比喻和类比，以通俗易懂的方式传达复杂概念。
不要 过于直白 在抽象概念的表示中不要过于直白，以免限制视觉吸引力。我们的大多数产品都以某种方式涉及服务器，但如果每个插图都是服务器，读者将无法区分我们的不同服务或产品。专注于每个产品的独特之处。
请勿 使用老套、乏味的图像 避免使用缺乏原创性的老套图像。Cloudflare 有诸多独特之处。请专注于差异化。
代表性
务必使用多样化和具有包容性的插图 确保插图反映多样化的社区和包容性的环境。
务必展示多样的背景、文化等 代表来自不同背景、文化和群体的人员，以创造普遍性感受。
请勿 创建同质化环境 避免以同质化的方式呈现用户或环境。尽可能体现用户的多样性。
请勿 传播刻板印象、偏见或误解 避免使用可能强化文化偏见或误解的刻板形象和漫画式表现。