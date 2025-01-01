插图能够一目了然地传达信息，通过视觉叙事简化复杂概念，增强用户理解。插图能够弥合技术概念与用户理解之间的差距，使抽象概念更具可感知性和吸引人。

在 Cloudflare 的产品和服务中，插图能够吸引注意力、激发好奇心，并有效引导用户。插图将无形的概念转化为易于理解的视觉内容，提升了清晰度和无障碍性。

这些指南帮助设计师创建清晰且具有吸引力的插图，体现 Cloudflare 提供的产品和解决方案，并与 Cloudflare 的品牌价值和使命保持一致。通过遵循这些指南，设计师可以确保其作品拓宽用户的理解，并准确体现品牌形象。