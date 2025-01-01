注册

插图

概述

插图能够一目了然地传达信息，通过视觉叙事简化复杂概念，增强用户理解。插图能够弥合技术概念与用户理解之间的差距，使抽象概念更具可感知性和吸引人。

在 Cloudflare 的产品和服务中，插图能够吸引注意力、激发好奇心，并有效引导用户。插图将无形的概念转化为易于理解的视觉内容，提升了清晰度和无障碍性。
这些指南帮助设计师创建清晰且具有吸引力的插图，体现 Cloudflare 提供的产品和解决方案，并与 Cloudflare 的品牌价值和使命保持一致。通过遵循这些指南，设计师可以确保其作品拓宽用户的理解，并准确体现品牌形象。

风格
插图 - 风格 - 图像

简单、清晰、极简
减少不增添意义的细节，使关键细节更加突出。

一致
我们应该力求在所有插图和图标中实现对概念表达的一致性。

可扩展的细节
制作更少细节的插图，使得较小的文件中细节也能清晰可见。

插图 - 风格 - 中等 - 图像

中等

插图 - 风格 - 大 - 图像

大型

插图 - 风格 - 超大 - 图像

超大

颜色

为了与品牌保持一致，插图的主色调采用橙色调色板。这些额外颜色可用于构建丰富多彩且充满活力的图像。

插图 - 颜色 - 颜色 - 浅橙色 - 图像

浅橙
Hex #FFE9CB
RGB 255, 233, 203
CMYK 0, 9, 20, 0

插图 - 颜色 - 颜色 - 品红 - 图像

品红
Hex #911475
RGB 145, 20, 117
CMYK 0, 86, 19, 43

插图 - 颜色 - 浅黄色 - 图像

浅黄
Hex #FFD43C
RGB 255, 212, 60
CMYK 0, 17, 76, 0

插图 - 颜色 - 浅紫色 - 图像

浅紫
Hex #F2D6F4
RGB 242, 214, 244
CMYK 1, 12, 0, 4

插图 - 颜色 - 极浅蓝色 - 图像

极浅蓝
Hex #E0ECFF
RGB 224, 236, 255
CMYK 12, 7, 0, 0

插图 - 颜色 - 紫色 - 图像

紫色
Hex #941FBA
RGB 148, 31, 186
CMYK 20, 83, 0, 27

插图 - 颜色 - 浅蓝色 - 图像

浅蓝
Hex #A8CBFF
RGB 168, 203, 255
CMYK 34, 20, 0, 0

插图 - 颜色 - 深紫色 - 图像

深紫
Hex #4D1470
RGB 77, 20, 112
CMYK 31, 82, 0, 56

插图 - 颜色 - 成功（浅色） - 图像

成功（浅色）
Hex #BCECCB
RGB 188, 236, 203
CMYK 20, 0, 14, 7

插图 - 颜色 - 危险（浅色） - 图像

危险（浅色）
Hex #FCA39C
RGB 252, 163, 156
CMYK 0, 35, 38, 1

插图 - 颜色 - 成功 - 图像

成功
Hex #57CF7D
RGB 87, 207, 125
CMYK 58, 0, 40, 19

插图 - 颜色 - 危险 - 图像

危险
Hex #FC3D2E
RGB 252, 61, 46
CMYK 0, 75, 82, 1

插图 - 颜色 - 成功（深色） - 图像

成功（深色）
Hex #12523D
RGB 18, 82, 61
CMYK 78, 0 26, 68

插图 - 颜色 - 危险（深色） - 图像

危险（深色） Hex #B0291C RGB 176, 41, 28 CMYK 0, 77, 84, 31

插图 - 颜色 - 浅灰色 - 图像

浅灰
Hex #747474
RGB 116, 116, 116
CMYK 0, 0, 0, 55

插图 - 颜色 - 深灰色 - 图像

深灰
Hex #DFDFDF
RGB 223, 223, 223
CMYK 0, 0, 0, 13

清晰度
插图 - 清晰度 - 务必 图像

务必保持简单明了 保持视觉效果简单清晰，专注于传达信息的基本元素。

务必使用留白 使用留白营造视觉间距，突出插图中最关键的部分。

插图 - 清晰度 - 切勿 图像

切勿 使视觉效果过度复杂化 不要使用可能会使用户困惑或分散注意力的不必要元素，导致视觉效果过度复杂化。

切勿牺牲清晰度 不要让艺术风格模糊了插图的信息。

一致性
插图 - 一致性 - 务必 - 图像

务必 坚持一致的视觉风格 所有插图都坚持一致的视觉风格，以建立统一的品牌形象。

务必使用品牌色 使用 Cloudflare 的品牌色、版式和图标来保持统一的外观。

务必 保持可识别性和独特性 确保即使在不同产品中使用，插图也能被识别为 Cloudflare 概念的表达。

插图 - 一致性 - 切勿 - 图像

切勿 偏离视觉风格 不要偏离既定的视觉语言，因为这可能会造成混乱并降低品牌识别度。

切勿 使用不相关的样式和颜色 不要引入不相关的样式或配色方案。我们的插图应该看起来属于同一个系列。

无障碍性
插图 - 无障碍性 - 图像

务必考虑比例 视障用户可能需要放大图像才能正常查看。

务必考虑对比 通过使用图案、标签等方式，确保线条、形状和颜色的鲜明区分，尤其是具有不同用途的元素。

务必提供替代描述 为非装饰性插图提供替代文本描述，以确保屏幕阅读器能够理解插图内容。

透明和诚信
插图 - 透明度与诚信 - 图像

务必如实呈现产品和功能 以清晰、准确的方式展示 Cloudflare 的产品功能，不夸大或使用误导性视觉表现。

务必展示实际好处 使用插图向用户展示真实的产品好处和成果。

创造力
插图 - 创造性 - 务必 图像

务必激发好奇心与想象力 在设计过程中鼓励创造性思维，让插图富有吸引力且令人难忘。

务必 运用比喻和类比 使用能引起用户共鸣的比喻和类比，以通俗易懂的方式传达复杂概念。

插图 - 创造性 - 切勿 - 图像

不要 过于直白 在抽象概念的表示中不要过于直白，以免限制视觉吸引力。我们的大多数产品都以某种方式涉及服务器，但如果每个插图都是服务器，读者将无法区分我们的不同服务或产品。专注于每个产品的独特之处。

请勿 使用老套、乏味的图像 避免使用缺乏原创性的老套图像。Cloudflare 有诸多独特之处。请专注于差异化。

代表性
Illustration - 呈现 - 务必 - 图像

务必使用多样化和具有包容性的插图 确保插图反映多样化的社区和包容性的环境。

务必展示多样的背景、文化等 代表来自不同背景、文化和群体的人员，以创造普遍性感受。

Illustration - 呈现 - 切勿 - 图像

请勿 创建同质化环境 避免以同质化的方式呈现用户或环境。尽可能体现用户的多样性。

请勿 传播刻板印象、偏见或误解 避免使用可能强化文化偏见或误解的刻板形象和漫画式表现。

需要资源？

下载创意资产，包括徽标、照片、背景、横幅、视频和插图。