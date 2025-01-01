注册

文字排版

概述

我们的主要字体是 Inter，这是一款由瑞典设计师兼程序员 Rasmus Andersson 设计的现代化、灵活的开源无衬线字体。这是一款专为计算机屏幕精心打造和设计的字体。它为我们的品牌提供了一致、清晰且亲和的排版表达风格。

品牌
排版 - Inter - 图像

Inter

我们的主要字体是 Inter，这是一款由瑞典设计师兼程序员 Rasmus Andersson 设计的现代化、灵活的开源无衬线字体。

这是一款专为计算机屏幕精心打造和设计的字体。它为我们的品牌提供了一致、清晰且亲和的排版表达风格。

排版 - 字重 - 图像

字重

这些是 Cloudflaredflare 用于创建一致性和可读性的四种字重。

文字排版 - 对齐 - 图像

对齐
在大多数布局中，我们的排版采用左对齐。在某些场景中，我们选择居中对齐文本。这可能取决于可用于放置文本的格式和空间。有时我们也会相对于布局中的其他元素居中对齐。

排版 - 品牌 - 眉题- 图像

眉标
大小写：全大写
字重：半粗体
字距： 5%
行距：100%

文字排版 - 品牌 - 主体 - 图像

正文
大小写： 句首大写
字重：常规
字距: -2%
行距: 120%

文字排版 - 品牌 - 标题 - 图像

标题
大小写： 句首大写
字重：半粗体
行距：-3%
行距：100%

文字排版 - 品牌 - URL - 图像

URL
大小写： 句首大写
字重：中等
字距：-3%
行距：100%

文字排版 - 品牌 - 副标题 - 图像

副标题
大小写：句首大写
字重：中等
字距： -3%
行距： 110%

本地化
排版 - 本地化 - 左 - 图像

Noto Sans CJK

Noto（“no more tofu”的缩写）是一套连贯统一的多语言字体系列。

这是迄今为止最广泛的字体家族之一，支持 800 种语言和 100 种文字系统。对于所有非拉丁语系语言，均应使用 Noto Sans 字体。

排版 - 本地化 - 右 - 图像

样式
Cloudflare 使用以下四种字重来确保一致性和可读性：轻体、常规体、粗体和黑体。

需要资源？

下载创意资产，包括徽标、照片、背景、横幅、视频和插图。