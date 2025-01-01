文字排版
概述
我们的主要字体是 Inter，这是一款由瑞典设计师兼程序员 Rasmus Andersson 设计的现代化、灵活的开源无衬线字体。这是一款专为计算机屏幕精心打造和设计的字体。它为我们的品牌提供了一致、清晰且亲和的排版表达风格。
品牌
Inter
字重
这些是 Cloudflaredflare 用于创建一致性和可读性的四种字重。
对齐
在大多数布局中，我们的排版采用左对齐。在某些场景中，我们选择居中对齐文本。这可能取决于可用于放置文本的格式和空间。有时我们也会相对于布局中的其他元素居中对齐。
眉标
大小写：全大写
字重：半粗体
字距： 5%
行距：100%
正文
大小写： 句首大写
字重：常规
字距: -2%
行距: 120%
标题
大小写： 句首大写
字重：半粗体
行距：-3%
行距：100%
URL
大小写： 句首大写
字重：中等
字距：-3%
行距：100%
副标题
大小写：句首大写
字重：中等
字距： -3%
行距： 110%
本地化
Noto Sans CJK
Noto（“no more tofu”的缩写）是一套连贯统一的多语言字体系列。
这是迄今为止最广泛的字体家族之一，支持 800 种语言和 100 种文字系统。对于所有非拉丁语系语言，均应使用 Noto Sans 字体。
