Inter

我们的主要字体是 Inter，这是一款由瑞典设计师兼程序员 Rasmus Andersson 设计的现代化、灵活的开源无衬线字体。

这是一款专为计算机屏幕精心打造和设计的字体。它为我们的品牌提供了一致、清晰且亲和的排版表达风格。