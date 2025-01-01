排版
概觀
我們採用的主要字樣是 Inter，這是一種靈活的現代開放原始碼 sans-serif 字樣，由瑞典設計師/程式設計師 Rasmus Andersson 設計。這是一種專為電腦螢幕精心打造和設計的字型。這種字型為我們的品牌提供了一致、清晰且友好的排版樣式。
品牌
Inter
粗細
以上是 Cloudflare 用於建立一致性和可讀性的四種粗細。
對齊
在大多數版面設計中，我們的版式採用左對齊。在某些情況下，我們會選擇居中對齊文字。這可能取決於要放置文字的格式和可用空間。有時，我們還會相對於版面配置中的其他元素居中對齊。
頁眉
大小寫：全部大寫
粗細：半粗體
字間距：5%
行距：100%
正文
大小寫：句首大寫
粗細：常規
字間距：-2%
行距：120%
標題
大小寫：句首大寫
粗細：半粗體
字間距：-3%
行距：100%
URL
大小寫：句首大寫
粗細：中等
字間距：-3%
行距：100%
副標題
大小寫：句首大寫
粗細：中等
字間距：-3%
行距：110%
當地語系化
Noto Sans CJK
Noto（「no more tofu」的縮寫）是一個統一的泛語言字型集。
這是有史以來最廣泛的排版系列之一，支援 800 種語言和 100 種文字。所有非拉丁語言都應使用 Noto Sans。
樣式
