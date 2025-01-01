Inter

我們的主要字樣是 Inter，這是一種靈活的開放原始碼無襯線字樣，由瑞典設計師/程式設計師 Rasmus Andersson 設計。

這是一種專為電腦螢幕精心打造和設計的字型。這種字型為我們的品牌提供了一致、清晰且友好的排版樣式。