設計元素
概觀
「雲朵」標誌中的「光暈」(Flare) 是設計系統的主要元素。光暈以恢宏、醒目的方式強化品牌。其形狀以優雅而成熟的方式呈現，向企業世界傳達我們的信心和簡單性。
光暈弧線
正向光暈弧線
光暈可在視覺上解構為四個弧線。這些弧線是視覺系統的基本元素。
透過裁剪將其置於版面中並重疊，以在圓弧之間建立交叉點。
在版面中，我們從不展示完整的光暈。單一光暈最多只能看到兩條弧線。
反向光暈弧線
光暈能夠以反向形狀和正向形狀呈現。兩種方式各有千秋。
例如，反向形狀可用作容器，為文字提供一個清晰的位置。或者，置於相片上方。
單一
單一光暈
這是設計系統的最基本版本。此處顯示為品牌色彩漸變，也可以顯示為純色。
光暈位置
單一光暈的位置非常靈活。弧線可出現在矩形版面的任何位置。
多個
兩個光暈
透過重疊兩個或多個光暈來增添維度。這進一步體現 Cloudflare 功能和產品的廣泛性。
三個光暈
交叉點代表我們採用多層面方法（以和諧的方式），在多元化的全球生態系統中解決複雜性。
資源庫
概觀
此圖庫包含現成的光暈影像，可在各種資產中以多種方式使用。並非所有情況都相同，因此圖案的排列和裁剪可能會因資產而有所差異，從而使我們能夠保持品牌新鮮感。呈現效果優雅、醒目，並激發人們的好奇心。
多個光暈 01
多個光暈 03
多個光暈 05
多個光暈 02
多個光暈 04
多個光暈 06
裁剪
概觀
在創作各種形狀和大小的動態構圖方面，多個光暈影像提供靈活性和多樣性。可完整使用、全版出血、局部裁切（參見範例）、旋轉 180 度運用。將品牌影像替換為品牌漸變：
導致無法裁剪的場景
影像細節難以辨識的狹小空間格式
需要更簡約、品牌元素干擾較少的設計（例如：在畫框邊緣加上一道細長的品牌漸變邊框）
長方形
在創作各種形狀和大小的動態構圖方面，多個光暈影像提供靈活性和多樣性。可完整使用、旋轉角度、全版出血，或依範例所示進行局部裁切運用。
正方形
請勿對影像進行過度裁剪。裁剪太密會導致失去細節清晰度，例如，使橙色調範圍變平，影響光暈弧線形狀的辨識度及限制動態流動。
垂直
確保裁剪後的影像至少包含一個重疊光暈的交叉點。為避免過度裁剪，請在 x 和 y 軸的任一方向使用至少 20% 的影像。
設計工具升級
漸變與描邊
檸檬色線條描邊突出光暈，並增加焦點和清晰度。視設計而定，請勿超過兩個檸檬色線條描邊。在大多數情況下，一行線條描邊已足夠。
平面與描邊
在漸變、多個光暈背景上使用光暈描邊和白色光暈。
漸變、描邊和反向
加入白色後，構圖變得醒目、動態和搶眼。此外還有助於平衡橙色。
平面、描邊和反向
在漸變、多個光暈背景上使用光暈描邊和白色光暈。
應用
漸變範例
我們在廣告牌和簡報封面等較大格式上，設計更加恢宏、醒目。較大尺寸為我們提供了一個平台，來展示我們的動態性、表現力和維度。我們的創作包含一個寬敞的留白空間，讓色彩漸變光暈藝術得以顯現。
平面範例
我們僅在較小的版面格式（如數位橫幅）上使用純色（二維）設計。此做法能在展現豐富內容的同時，保持畫面的簡潔與清晰。