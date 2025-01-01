正向光暈弧線

光暈可在視覺上解構為四個弧線。這些弧線是視覺系統的基本元素。

透過裁剪將其置於版面中並重疊，以在圓弧之間建立交叉點。

在版面中，我們從不展示完整的光暈。單一光暈最多只能看到兩條弧線。