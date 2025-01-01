Éléments de design
Vue d'ensemble
L'« éclat » (Flare) présent dans le logomarque « nuage » (Cloud) constitue l'élément principal du système de design. L'utilisation de l'éclat renforce la marque de manière visible et audacieuse. Sa silhouette élégante et mature transmet notre confiance et notre simplicité au monde de l'entreprise.
Arcs de l'éclat
Arcs positifs de l'éclat
L'éclat peut être déconstruit visuellement en quatre arcs. Ces derniers constituent les composants fondamentaux du système visuel.
Ils peuvent être recadrés de manière à être intégrés à la mise en page et superposés pour créer des intersections entre les arcs.
Un éclat ne composera jamais l'intégralité d'une mise en page. La limite est la suivante : deux arcs d'un éclat unique peuvent être visibles.
Arcs négatifs de l'éclat
L'éclat peut être perçu comme une forme négative ou positive. Les deux perspectives ont leurs avantages.
Les formes négatives, par exemple, peuvent être utilisées comme conteneurs pour les textes afin d'améliorer leur lisibilité. Vous pouvez également les placer au-dessus d'une photo.
Unique
Contraste simple
Il s'agit de la version la plus simple du système de design. Nous vous la présentons ici avec le dégradé de couleurs de la marque, mais vous pouvez également la mettre en œuvre sous forme d'aplats.
Positionnement de l'élément contrastant
Le positionnement d'un arc contrastant unique est très flexible. L'arc peut être placé dans n'importe quel coin d'un rectangle, quel que soit son format.
Multiple
Double contraste
La superposition de deux éléments contrastants ou plus permet d'ajouter une notion de dimension. Ce processus permet de souligner la vaste gamme de fonctionnalités et d'offres de Cloudflare.
Triple contraste
Les intersections représentent notre approche pluridimensionnelle de la résolution (de manière harmonieuse) des problèmes de complexité au sein d'un écosystème diversifié et mondial.
Bibliothèque
Vue d'ensemble
Cette bibliothèque est constituée d'images multi-contrastes prêtes à l'emploi. Vous pouvez les utiliser de nombreuses façons sur un large éventail de ressources. Les situations ne sont pas toutes identiques. Les arrangements et le recadrage des modèles peuvent donc être différents en fonction de la ressource, de sorte à préserver la pertinence de notre marque. Élégant et audacieux, le résultat produit suscite la curiosité.
Multi-contrastes 01
Multi-contrastes 03
Multi-contrastes 05
Multi-contrastes 02
Multi-contrastes 04
Multi-contrastes 06
Recadrage
Vue d'ensemble
Les images comportant plusieurs éléments contrastants offrent flexibilité et variété. Elles permettent de concevoir des compositions dynamiques de toutes formes et de toutes tailles. Vous pouvez les utiliser en entier, à fond perdu, avec un recadrage ou avec une rotation de 180° (comme le montrent ces exemples). Remplacez l'image de marque par un dégradé suivant le schéma de la marque pour :
les scénarios entraînant des recadrages inutilisables ;
les formats de petite taille où les détails des images deviennent illisibles ;
les designs conçus pour moins déconcentrer ou qui nécessitent une touche de marque minime (comme une bordure discrète le long du bord d'un cadre).
Rectangle
Les images comportant plusieurs éléments contrastants offrent flexibilité et variété. Elles permettent de concevoir des compositions dynamiques de toutes formes et de toutes tailles. Vous pouvez les utiliser entières, avec une rotation, à fond perdu ou avec un recadrage, comme le montrent ces exemples.
Carré
Ne pas recadrer excessivement l'image. Un recadrage trop serré peut entraîner une perte de définition des détails, comme l'affaiblissement de la gamme tonale des orangés et des difficultés à identifier la forme des arcs contrastants, tout en limitant le flux dynamique.
Vertical
Assurez-vous que l'image recadrée contient au moins une intersection d'éléments contrastants superposés. Pour éviter un recadrage excessif, utilisez au minimum 20 % de l'image dans l'une ou l'autre direction des axes x et y.
Améliorations apportées par les concepteurs
Dégradé et lignes
Les lignes jaunes accentuent les contrastes et ajoutent de l'intensité et de la définition. En fonction de la mise en page, veillez à ne pas employer plus de deux lignes jaunes. Une seule ligne suffit dans la plupart des cas.
Aplat et lignes
Utilisation d'une ligne contrastée et d'un contraste blanc sur un arrière-plan comportant plusieurs éléments contrastants avec dégradé.
Dégradé, lignes et négatif
L'ajout de blanc rend les compositions audacieuses, dynamiques et captivantes. Il contribue également à équilibrer la couleur orange.
Aplat, tracé et négatif
Utilisation d'une ligne contrastée et d'un contraste blanc sur un arrière-plan comportant plusieurs éléments contrastants avec dégradé.
Applications
Dégradés : exemples
Nous optons pour une mise en page plus grande et spacieuse pour les formats de grande taille, comme les panneaux d'affichage et les couvertures de présentation. Les formats de grande taille nous offrent une plateforme sur laquelle nous pouvons montrer à quel point nous pouvons être dynamiques, expressifs et pluridimensionnels. Nous incluons notamment un vaste espace blanc afin de mettre en évidence le dégradé orange.
Aplats : exemples
Nous utilisons des aplats (2D) uniquement sur les petits formats, comme les bandeaux numériques. Cette approche permet de préserver la simplicité et la clarté avec une gamme approfondie de contenus.
