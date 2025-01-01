S’inscrire

Éléments de design

Vue d'ensemble

L'« éclat » (Flare) présent dans le logomarque « nuage » (Cloud) constitue l'élément principal du système de design. L'utilisation de l'éclat renforce la marque de manière visible et audacieuse. Sa silhouette élégante et mature transmet notre confiance et notre simplicité au monde de l'entreprise.

Arcs de l'éclat
Éléments de design — Arcs contrastants — Arcs à corps positif — Image

Arcs positifs de l'éclat
L'éclat peut être déconstruit visuellement en quatre arcs. Ces derniers constituent les composants fondamentaux du système visuel.

Ils peuvent être recadrés de manière à être intégrés à la mise en page et superposés pour créer des intersections entre les arcs.
Un éclat ne composera jamais l'intégralité d'une mise en page. La limite est la suivante : deux arcs d'un éclat unique peuvent être visibles.

Éléments de design — Arcs contrastants — Arcs à corps négatif — Image

Arcs négatifs de l'éclat
L'éclat peut être perçu comme une forme négative ou positive. Les deux perspectives ont leurs avantages.

Les formes négatives, par exemple, peuvent être utilisées comme conteneurs pour les textes afin d'améliorer leur lisibilité. Vous pouvez également les placer au-dessus d'une photo.

Unique
Éléments de design — Unique — Contraste unique — Image

Contraste simple
Il s'agit de la version la plus simple du système de design. Nous vous la présentons ici avec le dégradé de couleurs de la marque, mais vous pouvez également la mettre en œuvre sous forme d'aplats.

Éléments de design — Unique — Positionnement d'éclat — Image

Positionnement de l'élément contrastant
Le positionnement d'un arc contrastant unique est très flexible. L'arc peut être placé dans n'importe quel coin d'un rectangle, quel que soit son format.

Multiple
Éléments de design — Multiple — Double contraste — Image

Double contraste
La superposition de deux éléments contrastants ou plus permet d'ajouter une notion de dimension. Ce processus permet de souligner la vaste gamme de fonctionnalités et d'offres de Cloudflare.

Éléments de design — Multiple — Triple contraste — Image

Triple contraste
Les intersections représentent notre approche pluridimensionnelle de la résolution (de manière harmonieuse) des problèmes de complexité au sein d'un écosystème diversifié et mondial.

Bibliothèque
Vue d'ensemble

Cette bibliothèque est constituée d'images multi-contrastes prêtes à l'emploi. Vous pouvez les utiliser de nombreuses façons sur un large éventail de ressources. Les situations ne sont pas toutes identiques. Les arrangements et le recadrage des modèles peuvent donc être différents en fonction de la ressource, de sorte à préserver la pertinence de notre marque. Élégant et audacieux, le résultat produit suscite la curiosité.

Éléments de design — Bibliothèque — Multi-contrastes 01 — Image

Multi-contrastes 01

Éléments de design — Bibliothèque — Multi-contrastes 03 — Image

Multi-contrastes 03

Éléments de design — Bibliothèque — Multi-contrastes 05 — Image

Multi-contrastes 05

Éléments de design — Bibliothèque — Multi-contrastes 02 — Image

Multi-contrastes 02

Éléments de design — Bibliothèque — Multi-contrastes 04 — Image

Multi-contrastes 04

Éléments de design — Bibliothèque — Multi-contrastes 06 — Image

Multi-contrastes 06

Recadrage
Vue d'ensemble

Les images comportant plusieurs éléments contrastants offrent flexibilité et variété. Elles permettent de concevoir des compositions dynamiques de toutes formes et de toutes tailles. Vous pouvez les utiliser en entier, à fond perdu, avec un recadrage ou avec une rotation de 180° (comme le montrent ces exemples). Remplacez l'image de marque par un dégradé suivant le schéma de la marque pour :

  • les scénarios entraînant des recadrages inutilisables ;

  • les formats de petite taille où les détails des images deviennent illisibles ;

  • les designs conçus pour moins déconcentrer ou qui nécessitent une touche de marque minime (comme une bordure discrète le long du bord d'un cadre).

Éléments de design — Recadrage — Rectangle — Image
Éléments de design — Recadrage — Rectangle — Droite — Image

Rectangle
Les images comportant plusieurs éléments contrastants offrent flexibilité et variété. Elles permettent de concevoir des compositions dynamiques de toutes formes et de toutes tailles. Vous pouvez les utiliser entières, avec une rotation, à fond perdu ou avec un recadrage, comme le montrent ces exemples.

Éléments de design — Recadrage — Carré — Deux colonnes — Gauche — Image
Éléments de design — Recadrage — Carré — Deux colonnes — Droite — Image

Carré
Ne pas recadrer excessivement l'image. Un recadrage trop serré peut entraîner une perte de définition des détails, comme l'affaiblissement de la gamme tonale des orangés et des difficultés à identifier la forme des arcs contrastants, tout en limitant le flux dynamique.

Éléments de design — Recadrage — Vertical — Gauche — Image
Éléments de design — Recadrage — Vertical — Droite — Image

Vertical
Assurez-vous que l'image recadrée contient au moins une intersection d'éléments contrastants superposés. Pour éviter un recadrage excessif, utilisez au minimum 20 % de l'image dans l'une ou l'autre direction des axes x et y.

Améliorations apportées par les concepteurs
Éléments de design — Améliorations apportées par les concepteurs — Dégradé et tracé — Image

Dégradé et lignes
Les lignes jaunes accentuent les contrastes et ajoutent de l'intensité et de la définition. En fonction de la mise en page, veillez à ne pas employer plus de deux lignes jaunes. Une seule ligne suffit dans la plupart des cas.

Éléments de design — Améliorations apportées par les développeurs — Plan et tracé — Image

Aplat et lignes
Utilisation d'une ligne contrastée et d'un contraste blanc sur un arrière-plan comportant plusieurs éléments contrastants avec dégradé.

Éléments de design — Améliorations apportées par les développeurs — Dégradé, tracé et négatif — Image

Dégradé, lignes et négatif
L'ajout de blanc rend les compositions audacieuses, dynamiques et captivantes. Il contribue également à équilibrer la couleur orange.

Éléments de design — Améliorations apportées par les concepteurs — Plan, tracé et négatif — Image

Aplat, tracé et négatif
Utilisation d'une ligne contrastée et d'un contraste blanc sur un arrière-plan comportant plusieurs éléments contrastants avec dégradé.

Applications
Dégradés : exemples

Nous optons pour une mise en page plus grande et spacieuse pour les formats de grande taille, comme les panneaux d'affichage et les couvertures de présentation. Les formats de grande taille nous offrent une plateforme sur laquelle nous pouvons montrer à quel point nous pouvons être dynamiques, expressifs et pluridimensionnels. Nous incluons notamment un vaste espace blanc afin de mettre en évidence le dégradé orange.

Éléments de design — Applications — Gauche — Image
Éléments de design — Applications — Droite — Image
Éléments de design — Applications — Trois colonnes — Gauche — Image
Directives concernant la marque — Éléments de design — Applications — Trois colonnes — Centre — Image
Éléments de design — Applications — Trois colonnes — Droite — Image
Éléments de design — Applications — Deux colonnes en dessous — Gauche — Image
Éléments de design — Applications — Deux colonnes en dessous — Droite — Image
Aplats : exemples

Nous utilisons des aplats (2D) uniquement sur les petits formats, comme les bandeaux numériques. Cette approche permet de préserver la simplicité et la clarté avec une gamme approfondie de contenus.

Éléments de design — Aplats : exemples — Gauche — image
Éléments de design — Aplats : exemples — Droite — Image

