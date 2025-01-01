设计元素
概述
“云朵（Cloud）”标识中的“光晕（Flare）”是整个设计体系的核心元素。以大胆、有力的方式使用这个“光晕”元素来强化品牌。该元素拥有优雅、成熟的流动形态，向企业世界传达我们的自信和简约精神。
光晕弧线
正向光晕弧线
光晕在视觉上可以解构为四条弧线。这些弧线是这个视觉体系的基础元素。
这些弧线经过裁剪并嵌入布局，通过重叠创建弧线交叉点。
在布局内，我们从不显示完整的光晕。单个光晕可见的弧线数量限定为两条。
反向光晕弧线
光晕可作为反向和正向形状查看。这两种视角各具优势。
例如，反向形状可作为容器，为文字提供清晰可读的放置空间。或者放置在照片上方。
单个
单光晕
这是该设计体系的最基本版本。这里显示的是品牌颜色渐变。 它也可以用单一的颜色呈现。
光晕的定位
单个光晕弧线的定位非常灵活。曲线可以出现在任何矩形格式的任何一角。
多个
双光晕
通过叠加两个或多个光晕元素来增加维度。这进一步体现了 Cloudflare 能力和服务的广泛性。
三光晕
交汇处体现了我们在多元化的全球生态系统中，（以和谐方式）解决复杂性的综合性方式。
图库
概述
该库包含现成的光晕图像，可在各种资产中多种方式使用。每种场景都可能不同，因此根据不同资产，模式的排列和裁剪可以灵活调整，使我们能够保持品牌的活力。最终呈现出优雅、大胆且引发好奇的视觉效果。
Multi-flare 01
Multi-flare 03
Multi-flare 05
Multi-flare 02
Multi-flare 04
Multi-flare 06
裁剪
概述
Multi-Flare 图像提供了灵活性和多样性，可以创建各种形状和尺寸的动态构图。可以整体使用、满版出血、裁剪（参见示例）、旋转 180° 使用。可以用品牌渐变色替换品牌图像，用于：
导致不可用裁剪的场景
图像细节变得难以辨认的小空间格式
需要更简约、减少品牌干扰的设计（例如沿框架边缘的细窄渐变边框）
矩形
为您提供灵活性，可以创建各种形状和尺寸的动态构图。可整体、旋转、全出血、裁剪后使用，示例如下。
方框
请勿过度裁剪图像。过度裁剪可能导致细节定义丢失，如橙色色调范围被压扁，影响光晕弧线形状的识别，并限制动态流动性。
垂直
确保裁剪的图像至少包含一个重叠光晕的交汇点。为避免过度裁剪，请在 x 轴或 y 轴方向上至少保留图像的 20%。
设计师升级
渐变和描边
柠檬黄的描边突出光晕，增加焦点和清晰度。根据设计需求，请勿使用超过两条柠檬黄描边。在大多数情况下，一条描边就已经足够。
扁平和描边
在渐变的多光晕背景上使用光晕描边和白色光晕。
渐变、描边和反向
添加白色之后，构图变得大胆、动感且引人注目。这还有助于平衡橙色。
扁平、描边和反向
在渐变的多重光晕背景上使用光晕描边和白色光晕。
应用
渐变示例
在广告牌和演示文稿封面等大幅面格式中，我们采用更宏大、更醒目的设计。更大的幅面为我们提供了展示设计动态性、表现力和立体感的平台。我们预留充裕的白色空间，突出采用渐变色的光晕艺术元素。
扁平化示例
我们仅在小幅面格式上使用纯色（2D），例如数字横幅。这种方法保持简单性和清晰度，提供更有深度的内容。