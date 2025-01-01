Łuki flary w negatywie

Flara może być postrzegana jako kształty negatywne i pozytywne. Obie perspektywy mają swoje zalety.

Kształty w negatywie mogą być na przykład kontenerami, które zapewniają czytelne miejsce dla treści. Mogą też być umieszczane na górze zdjęcia.