Elementy projektu
Przegląd
Symbol „flary” w logo „Cloudflare" jest głównym elementem identyfikacji wizualnej. Użycie flary wzmacnia markę w znaczący, odważny sposób. Jej kształt charakteryzuje się elegancją i dojrzałością, przekazując naszą pewność siebie i prostotę w świecie dużych przedsiębiorstw.
Łuki flary
Łuki flary w pozytywie
Flarę można podzielić wizualnie na cztery łuki. Te łuki są podstawowymi elementami układu wizualnego.
Są one kadrowane i nakładane, aby utworzyć przecięcia między łukami.
W obrębie układu nigdy nie pokazujemy całej flary. Widoczne mogą być maksymalnie dwa łuki jednej flary.
Łuki flary w negatywie
Flara może być postrzegana jako kształty negatywne i pozytywne. Obie perspektywy mają swoje zalety.
Kształty w negatywie mogą być na przykład kontenerami, które zapewniają czytelne miejsce dla treści. Mogą też być umieszczane na górze zdjęcia.
Jeden
Pojedyncza flara
Jest to najbardziej podstawowa wersja układu projektowania. Tutaj została pokazana w gradiencie kolorów marki. Może być również użyta w jednolitych kolorach.
Pozycjonowanie flary
Pozycja pojedynczej flary jest bardzo elastyczna. Łuk może znajdować się w dowolnym rogu dowolnego formatu prostokątnego.
Wiele
Podwójna flara
Nałożenie na siebie dwóch lub więcej flar zapewnia wrażenie wymiaru. Prezentuje to rozległy zakres funkcji i elementów oferty Cloudflare.
Potrójna flara
Przecięcia reprezentują nasze wieloaspektowe podejście do redukowania złożoności w zróżnicowanym, globalnym ekosystemie (w harmonijny sposób).
Biblioteka
Przegląd
Ta biblioteka składa się z gotowych obrazów flar, których można używać na wiele sposobów w szerokiej gamie zasobów. Nie wszystkie sytuacje są takie same, dlatego aranżacja i kadrowanie wzorów może być różne w zależności od zasobu, co pozwala nam zachować świeżość marki. Rezultat jest elegancki, odważny i wzbudzający ciekawość.
Wiele flar 01
Wiele flar 03
Wiele flar 05
Wiele flar 02
Wiele flar 04
Wiele flar 06
Kadrowanie
Przegląd
Obrazy z wieloma flarami oferują elastyczność i różnorodność w tworzeniu dynamicznych kompozycji we wszystkich kształtach i rozmiarach. Mogą być używane w całości, z drukiem od krawędzi do krawędzi, kadrowane (patrz przykłady), obracane o 180°. Zastąp obraz marki gradientem marki w następujących sytuacjach:
Scenariusze prowadzące do powstania kadrów niezdatnych do użytku
Formaty o małej powierzchni, na których szczegóły obrazu stają się nieczytelne
Projekty wymagające bardziej minimalistycznego / mniej rozpraszającego elementu brandingu (np. wąska, gradientowa ramka biegnąca wzdłuż krawędzi kadru)
Prostokąt
Obrazy z wieloma flarami oferują elastyczność i różnorodność w tworzeniu dynamicznych kompozycji we wszystkich kształtach i rozmiarach. Mogą być używane w całości, obrócone, z drukiem od krawędzi do krawędzi i kadrowane (patrz przykłady).
Kwadrat
Nie kadruj zbyt mocno obrazu. Nadmierne kadrowanie może skutkować utratą szczegółów, na przykład spłaszczeniem pomarańczowego zakresu tonalnego i ograniczeniem możliwości rozpoznawania kształtu flar, a także ograniczeniem dynamiki.
Stos
Upewnij się, że wykadrowany obraz zawiera co najmniej jedno przecięcie nakładających się flar. Aby uniknąć nadmiernego kadrowania, należy wykorzystać co najmniej 20% obrazu w dowolnym kierunku osi x i y.
Ulepszenia projektu
Gradient i kreska
Cytrynowa kreska podkreśla flary, zwiększając ich wyrazistość i kontury. W zależności od projektu nie należy stosować więcej niż dwóch cytrynowych kresek. W większości przypadków wystarczy jedna kreska.
Jednolity kolor i kreska
Zastosowano kreskę Flare oraz białą Flare na gradientowym tle z wieloma flarami.
Gradient, kreska i negatyw
Dzięki dodatkom bieli kompozycje stają się odważne i dynamiczne oraz przyciągają wzrok. Pomaga to również w zrównoważeniu obszaru pomarańczowego.
Jednolity kolor, kreska i negatyw
Zastosowano kreskę Flare oraz białą Flare na gradientowym tle z wieloma flarami.
SaaS
Przykłady gradientu
W przypadku dużych formatów, takich jak bilbordy i okładki prezentacji, działamy odważniej i z większą wyrazistością. Większe rozmiary zapewniają nam platformę do zademonstrowania, jak dynamiczni, wyraziści i przestrzenni potrafimy być. Tworzymy dużą białą przestrzeń, która pozwala wyeksponować kolorową, gradientową flarę.
Przykłady jednolitych kolorów
Używamy jednolitych kolorów (2D) tylko w przypadku mniejszych formatów, takich jak banery cyfrowe. Takie podejście pozwala zachować prostotę i przejrzystość z szerszym zakresem treści.
Potrzebujesz zasobów?
