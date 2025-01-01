Zarejestruj się

Elementy projektu

Przegląd

Symbol „flary” w logo „Cloudflare" jest głównym elementem identyfikacji wizualnej. Użycie flary wzmacnia markę w znaczący, odważny sposób. Jej kształt charakteryzuje się elegancją i dojrzałością, przekazując naszą pewność siebie i prostotę w świecie dużych przedsiębiorstw.

Łuki flary
Elementy projektu — Łuki flary — Łuki flary w pozytywie — Obraz

Łuki flary w pozytywie
Flarę można podzielić wizualnie na cztery łuki. Te łuki są podstawowymi elementami układu wizualnego.

Są one kadrowane i nakładane, aby utworzyć przecięcia między łukami.

W obrębie układu nigdy nie pokazujemy całej flary. Widoczne mogą być maksymalnie dwa łuki jednej flary.

Elementy projektu — Łuki flary — Łuki flary w negatywie — Obraz

Łuki flary w negatywie
Flara może być postrzegana jako kształty negatywne i pozytywne. Obie perspektywy mają swoje zalety.

Kształty w negatywie mogą być na przykład kontenerami, które zapewniają czytelne miejsce dla treści. Mogą też być umieszczane na górze zdjęcia.

Jeden
Elementy projektu — Jedna flara — Pojedyncza flara — Obraz

Pojedyncza flara
Jest to najbardziej podstawowa wersja układu projektowania. Tutaj została pokazana w gradiencie kolorów marki. Może być również użyta w jednolitych kolorach.

Elementy projektu — Jedna flara — Pozycjonowanie flary — Obraz

Pozycjonowanie flary
Pozycja pojedynczej flary jest bardzo elastyczna. Łuk może znajdować się w dowolnym rogu dowolnego formatu prostokątnego.

Wiele
Elementy projektu — Wiele flar — Podwójna flara — Obraz

Podwójna flara
Nałożenie na siebie dwóch lub więcej flar zapewnia wrażenie wymiaru. Prezentuje to rozległy zakres funkcji i elementów oferty Cloudflare.

Elementy projektu — Wiele flar — Potrójna flara — Obraz

Potrójna flara
Przecięcia reprezentują nasze wieloaspektowe podejście do redukowania złożoności w zróżnicowanym, globalnym ekosystemie (w harmonijny sposób).

Biblioteka
Przegląd

Ta biblioteka składa się z gotowych obrazów flar, których można używać na wiele sposobów w szerokiej gamie zasobów. Nie wszystkie sytuacje są takie same, dlatego aranżacja i kadrowanie wzorów może być różne w zależności od zasobu, co pozwala nam zachować świeżość marki. Rezultat jest elegancki, odważny i wzbudzający ciekawość.

Elementy projektu — Biblioteka — Wiele flar 01 — Obraz

Wiele flar 01

Elementy projektu — Biblioteka — Wiele flar 03 — Obraz

Wiele flar 03

Elementy projektu — Biblioteka — Wiele flar 05 — Obraz

Wiele flar 05

Elementy projektu — Biblioteka — Wiele flar 02 — Obraz

Wiele flar 02

Elementy projektu — Biblioteka — Wiele flar 04 — Obraz

Wiele flar 04

Elementy projektu — Biblioteka — Wiele flar 06 — Obraz

Wiele flar 06

Kadrowanie
Przegląd

Obrazy z wieloma flarami oferują elastyczność i różnorodność w tworzeniu dynamicznych kompozycji we wszystkich kształtach i rozmiarach. Mogą być używane w całości, z drukiem od krawędzi do krawędzi, kadrowane (patrz przykłady), obracane o 180°. Zastąp obraz marki gradientem marki w następujących sytuacjach:

  • Scenariusze prowadzące do powstania kadrów niezdatnych do użytku

  • Formaty o małej powierzchni, na których szczegóły obrazu stają się nieczytelne

  • Projekty wymagające bardziej minimalistycznego / mniej rozpraszającego elementu brandingu (np. wąska, gradientowa ramka biegnąca wzdłuż krawędzi kadru)

Elementy projektu — Kadrowanie — Prostokąt — Obraz
Elementy projektu — Kadrowanie — Prostokąt — Prawa strona — Obraz

Prostokąt
Obrazy z wieloma flarami oferują elastyczność i różnorodność w tworzeniu dynamicznych kompozycji we wszystkich kształtach i rozmiarach. Mogą być używane w całości, obrócone, z drukiem od krawędzi do krawędzi i kadrowane (patrz przykłady).

Elementy projektu — Kadrowanie — Kwadrat — Dwie kolumny — Lewa strona — Obraz
Elementy projektu — Kadrowanie — Kwadrat — Dwie kolumny — Prawa strona — Obraz

Kwadrat
Nie kadruj zbyt mocno obrazu. Nadmierne kadrowanie może skutkować utratą szczegółów, na przykład spłaszczeniem pomarańczowego zakresu tonalnego i ograniczeniem możliwości rozpoznawania kształtu flar, a także ograniczeniem dynamiki.

Elementy projektu — Kadrowanie — Stos — Lewa strona — Obraz
Elementy projektu — Kadrowanie — Stos — Prawa strona — Obraz

Stos
Upewnij się, że wykadrowany obraz zawiera co najmniej jedno przecięcie nakładających się flar. Aby uniknąć nadmiernego kadrowania, należy wykorzystać co najmniej 20% obrazu w dowolnym kierunku osi x i y.

Ulepszenia projektu
Elementy projektu — Ulepszenia projektantów — Gradient i kreska — Obraz

Gradient i kreska
Cytrynowa kreska podkreśla flary, zwiększając ich wyrazistość i kontury. W zależności od projektu nie należy stosować więcej niż dwóch cytrynowych kresek. W większości przypadków wystarczy jedna kreska.

Elementy projektu — Ulepszenia projektantów — Jednolity kolor i kreska — Obraz

Jednolity kolor i kreska
Zastosowano kreskę Flare oraz białą Flare na gradientowym tle z wieloma flarami.

Elementy projektu — Ulepszenia projektantów — Gradient, kreska i negatyw — Obraz

Gradient, kreska i negatyw
Dzięki dodatkom bieli kompozycje stają się odważne i dynamiczne oraz przyciągają wzrok. Pomaga to również w zrównoważeniu obszaru pomarańczowego.

Elementy projektu — Ulepszenia projektantów — Jednolity kolor, kreska i negatyw — Obraz

Jednolity kolor, kreska i negatyw
Zastosowano kreskę Flare oraz białą Flare na gradientowym tle z wieloma flarami.

SaaS
Przykłady gradientu

W przypadku dużych formatów, takich jak bilbordy i okładki prezentacji, działamy odważniej i z większą wyrazistością. Większe rozmiary zapewniają nam platformę do zademonstrowania, jak dynamiczni, wyraziści i przestrzenni potrafimy być. Tworzymy dużą białą przestrzeń, która pozwala wyeksponować kolorową, gradientową flarę.

Elementy projektu — Aplikacje — Lewa strona — Obraz
Elementy projektu — Aplikacje — Prawa strona — Obraz
Elementy projektu — Aplikacje — Trzy kolumny — Lewa strona — Obraz
Wytyczne dotyczące marki — Elementy projektu — Aplikacje — Trzy kolumny — Środek — Obraz
Elementy projektu — Aplikacje — Trzy kolumny — Prawa strona — Obraz
Elementy projektu — Aplikacje — Dwie kolumny, na dole — Lewa strona — Obraz
Elementy projektu — Aplikacje — Dwie kolumny, na dole — Prawa strona — Obraz
Przykłady jednolitych kolorów

Używamy jednolitych kolorów (2D) tylko w przypadku mniejszych formatów, takich jak banery cyfrowe. Takie podejście pozwala zachować prostotę i przejrzystość z szerszym zakresem treści.

Elementy projektu — Przykłady z jednolitym kolorem — Lewa strona — Obraz
Elementy projektu — Przykłady z jednolitym kolorem — Prawa strona — Obraz

Potrzebujesz zasobów?

Pobierz zasoby kreatywne, w tym logo, zdjęcia, tła, banery, filmy i ilustracje.