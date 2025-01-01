Zarejestruj się

Typografia

Przegląd

Naszym głównym krojem pisma jest Inter — nowoczesny i elastyczny krój pisma bezszeryfowego typu open source zaprojektowany przez szwedzkiego programistę Rasmusa Anderssona. Jest to krój pisma starannie opracowany i zaprojektowany z myślą o ekranach komputerów. Zapewnia naszej marce spójny, czytelny i przyjazny przekaz typograficzny.

Marka
Typografia — Inter — Obraz

Inter

Naszym głównym krojem pisma jest Inter — nowoczesny i elastyczny krój pisma bezszeryfowego typu open source zaprojektowany przez szwedzkiego programistę Rasmusa Anderssona.

Jest to krój pisma starannie opracowany i zaprojektowany z myślą o ekranach komputerów. Zapewnia naszej marce spójny, czytelny i przyjazny przekaz typograficzny.

Typografia — Grubość — Obraz

Wagi

Oto cztery grubości czcionki używane przez Cloudflare w celu zapewnienia spójności i czytelności.

Typografia — Wyrównanie — Obraz

Wyrównanie
W większości układów nasza typografia jest wyrównywana do lewej. Istnieją sytuacje, w których czcionka jest wyśrodkowania. Może to zależeć od formatu i miejsca dostępnego dla umieszczanego tekstu. Niekiedy stosujemy również wyśrodkowanie względem innych elementów układu.

Typografia — Marka — Nagłówek wprowadzający — Obraz

Nagłówek wprowadzający
Wielkość liter: wielkie litery
Grubość: pogrubiona
Gęstość: 5%
Interlinia: 100%

Typografia — Marka — Treść — Obraz

Treść
Wielkość liter: jak w zdaniu
Grubość: zwykła
Gęstość: -2%
Interlinia: 120%

Typografia — Marka — Nagłówek — Obraz

Nagłówek
Wielkość liter: jak w zdaniu
Grubość: pogrubiona
Gęstość: -3%
Interlinia: 100%

Typografia — Marka — Adres URL — Obraz

Adres URL
Wielkość liter: jak w zdaniu
Grubość: średnia
Gęstość: -3%
Interlinia: 100%

Typografia — Marka — Podnagłówek — Obraz

Podnagłówek
Wielkość liter: jak w zdaniu
Grubość: średnia
Gęstość: -3%
Interlinia: 110%

Lokalizacja
Typografia — Lokalizacja — Lewa strona — Obraz

Noto Sans CJK
Noto (skrót od „no more tofu”) to spójny, ogólnojęzyczny zestaw czcionek.

Jest to jedna z najbardziej rozbudowanych rodzin typograficznych, jakie kiedykolwiek stworzono. Obsługuje 800 języków i 100 systemów pisma. Noto Sans powinno być używane dla wszystkich języków innych niż łacińskie.

Typografia — Lokalizacja — Prawa strona — Obraz

Style
Oto cztery wielkości czcionki używane przez Cloudflare w celu zapewnienia spójności i czytelności: lekka, zwykła, pogrubiona i gruba.

