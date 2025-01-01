Typografia
Naszym głównym krojem pisma jest Inter — nowoczesny i elastyczny krój pisma bezszeryfowego typu open source zaprojektowany przez szwedzkiego programistę Rasmusa Anderssona. Jest to krój pisma starannie opracowany i zaprojektowany z myślą o ekranach komputerów. Zapewnia naszej marce spójny, czytelny i przyjazny przekaz typograficzny.
Inter
Wagi
Oto cztery grubości czcionki używane przez Cloudflare w celu zapewnienia spójności i czytelności.
Wyrównanie
W większości układów nasza typografia jest wyrównywana do lewej. Istnieją sytuacje, w których czcionka jest wyśrodkowania. Może to zależeć od formatu i miejsca dostępnego dla umieszczanego tekstu. Niekiedy stosujemy również wyśrodkowanie względem innych elementów układu.
Nagłówek wprowadzający
Wielkość liter: wielkie litery
Grubość: pogrubiona
Gęstość: 5%
Interlinia: 100%
Treść
Wielkość liter: jak w zdaniu
Grubość: zwykła
Gęstość: -2%
Interlinia: 120%
Nagłówek
Wielkość liter: jak w zdaniu
Grubość: pogrubiona
Gęstość: -3%
Interlinia: 100%
Adres URL
Wielkość liter: jak w zdaniu
Grubość: średnia
Gęstość: -3%
Interlinia: 100%
Podnagłówek
Wielkość liter: jak w zdaniu
Grubość: średnia
Gęstość: -3%
Interlinia: 110%
Lokalizacja
Noto Sans CJK
Noto (skrót od „no more tofu”) to spójny, ogólnojęzyczny zestaw czcionek.
Jest to jedna z najbardziej rozbudowanych rodzin typograficznych, jakie kiedykolwiek stworzono. Obsługuje 800 języków i 100 systemów pisma. Noto Sans powinno być używane dla wszystkich języków innych niż łacińskie.
Style
Oto cztery wielkości czcionki używane przez Cloudflare w celu zapewnienia spójności i czytelności: lekka, zwykła, pogrubiona i gruba.
