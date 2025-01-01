タイポグラフィ
概要
当社の主な書体はInterです。スウェーデンのデザイナーでプログラマーでもあるRasmus Andersson氏がデザインした、現代的で柔軟なオープンソースのサンセリフ体です。コンピュータ画面用に精巧にデザインされた書体です。一貫性があって読みやすく親しみやすいブランドボイスを実現するタイポグラフィです。
ブランド
Inter
ウェイト
以下は、Cloudflareが一貫性と可読性を持たせるために用いる4つのウェイトです。
アラインメント
当社のタイポグラフィはほとんどのレイアウトで左揃えです。中央揃えを選ぶ場合もあります。文字の配置に使われるフォーマットとスペースによるかもしれませんし、レイアウトの他の要素との関係で中央揃えにすることもあります。
アイブロウ
ケース：すべて大文字
ウェイト：セミボールド
トラッキング：5%
リーディング：100%
本文
ケース：センテンス
ウェイト：レギュラー
トラッキング：-2%
リーディング：120%
見出し
ケース：センテンス
ウェイト：セミボールド
トラッキング：-3%
リーディング：100%
URL
ケース：センテンス
ウェイト：ミディアム
トラッキング：-3%
リーディング：100%
小見出し
ケース：センテンス
ウェイト：ミディアム
トラッキング：-3%
リーディング：110%
ローカライゼーション
Noto Sans Cjk
Noto（「no more tofu」の略）は、まとまりのある汎言語フォントセットです。
史上最も広範なタイポグラフィックファミリーのひとつで、800の言語と100のスクリプトをサポートしています。Noto Sansは、すべての非ラテン系言語で使用しなければなりません。
スタイル
