Inter

当社の主な書体はInterです。スウェーデンのデザイナーでプログラマーでもあるRasmus Andersson氏がデザインした、現代的で柔軟なオープンソースのサンセリフ体です。

コンピュータ画面用に精巧にデザインされた書体です。一貫性があって読みやすく親しみやすいブランドボイスを実現するタイポグラフィです。