ポジティブフレアアーク

フレアは4つのアーク（弧）に視覚的に分解することができます。これらのアークは視覚システムの基本的な要素です。

クロップしてレイアウトされ、オーバーラップによってアークの交点が作られます。

レイアウト内で完全なフレアを見せることは決してありません。一つのフレアで見せていいアークは2つまでです。