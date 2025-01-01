Design-Elemente
Übersicht
Das „Flare“ im „Cloud“-Logozeichen ist das Hero-Element des Designsystems. Sein Einsatz stärkt die Markenwahrnehmung auf eindrucksvolle Weise. Die Form wirkt elegant und ausgereift – sie vermittelt Selbstbewusstsein und gestalterische Klarheit und positioniert unsere Marke überzeugend in der Unternehmenswelt.
Flare-Bögen
Flare-Bögen als Positivbild
Das Flare lässt sich visuell in vier einzelne Bögen unterteilen. Diese bilden die Grundbausteine des visuellen Konzepts.
Sie werden im Layout zugeschnitten und überlappend angeordnet.
In einem Layout wird niemals das vollständige Flare gezeigt. Es dürfen maximal zwei Bögen eines einzelnen Flares sichtbar sein.
Flare-Bögen als Negativbild
Der Flare kann als als Negativ- und Positivbild abgebildet werden. Beides hat seine Vorteile.
Die Negativbilder können beispielsweise als Textrahmen dienen oder über einem Foto platziert werden.
Einzel
Einzelnes Flare
Dies ist die einfachste Version des Designs. Abgebildet ist es hier in dem für die Marke festgelegten Farbverlauf. Es kann aber auch als Vollton abgebildet werden.
Flare-Positionierung
Die Positionierung eines einzelnen Flare-Bogens ist sehr flexibel. Der Bogen kann in jeder Ecke jedes rechteckigen Formats stehen.
Mehrere
Doppel-Flare
Die Überlappung von mehreren Flare-Elementen schafft räumliche Tiefe. Dadurch wird die visuelle Wirkung verstärkt. Dies steht symbolisch für die Vielfalt und Breite des Angebots von Cloudflare.
Dreifach-Flare
Die Überlappungen der drei Flare-Bögen verkörpern auf harmonische Weise unsere vielschichtige Herangehensweise an die Bewältigung komplexer Herausforderungen in einem vielfältigen, globalen Ökosystem.
Bibliothek
Übersicht
Diese Bibliothek besteht aus vorgefertigten Flare-Grafiken, die vielseitig einsetzbar sind – über eine breite Palette von Medien und Formaten hinweg. Da nicht alle Anwendungsfälle gleich sind, variieren Anordnung und Beschnitt der Muster je nach Einsatzgebiet. Dies ermöglicht es uns, die Marke visuell frisch, flexibel und lebendig zu halten. Das Ergebnis: ein eleganter, kraftvoller Look, der Neugier weckt und unsere visuelle Sprache wirkungsvoll unterstreicht.
Multi-Flare 01
Multi-Flare 03
Multi-Flare 05
Multi-Flare 02
Multi-Flare 04
Multi-Flare 06
Zuschneiden
Übersicht
Die Multi-Flare-Grafiken bieten Flexibilität und Vielfalt bei der Gestaltung dynamischer Kompositionen in unterschiedlichsten Formaten und Größen. Sie können vollflächig, angeschnitten, in Ausschnitten (siehe Beispiele) oder auch um 180° gedreht eingesetzt werden. Ersetzen Sie das Markenbild durch einen mit der Marke verknüpfen Farbverlauf:
Szenarien, die zu unbrauchbaren Zuschnitten führen
Kleine Formate, in denen Bilddetails unleserlich werden
In bestimmten Anwendungsfällen ist ein minimalistischer und weniger ablenkender Markenakzent gefragt – zum Beispiel in Form eines schmalen Verlaufrahmens entlang der Bild- oder Layoutränder
Rechteck
Die Multi-Flare-Bilder bieten Flexibilität und Vielfalt bei der Gestaltung dynamischer Bildkompositionen in unterschiedlichsten Formen und Größen. Kann wie in diesen Beispielen gezeigt ganz, rotiert, lückenhaft und zugeschnitten verwendet werden.
Quadrat
Nicht zu stark beschneiden. Ein zu enger Beschnitt kann dazu führen, dass wichtige Details verloren gehen – etwa die feinen Tonabstufungen im Orange, die erkennbare Form der Flare-Bögen oder der dynamische Fluss der Komposition.
Vertikal
Stellen Sie sicher, dass das zugeschnittene Bild mindestens einen Schnittpunkt sich überschneidender Blitze enthält. Um ein zu hohes Zuschneiden zu vermeiden, verwenden Sie mindestens 20 % des Bildes in beide Richtungen der x- und y-Achse.
Designer-Upgrades
Farbverlauf und Linie
Die zitronengelbe Linie betont die Flare-Elemente und verstärkt Fokus und Definition. Es sollten immer höchstens zwei zitronengelbe Linien verwendet werden. In den meisten Fällen reicht eine Linie aus.
Vollton und Linie
Verwendet werden eine Flare-Linie sowie ein weißes Flare auf einem Hintergrund mit Farbverlauf und mehreren Flares.
Verlauf, Linie und Negativeffekt
Das Hinzufügen der Farbe Weiß sorgt für plakative und dynamische Bildkompositionen, die ins Auge stechen. Gleichzeitig stellt sie einen Gegenpol zur Farbe Orange dar.
Vollton, Farbverlauf und Negativeffekt
Verwendet wird eine Flare-Kontur (Stroke) sowie ein weißes Flare auf einem verlaufenden Hintergrund mit mehreren Flares.
Anwendungen
Beispiele für Farbverläufe
Bei größeren Formaten wie Werbeschildern und Präsentationscovern werden wir größer und mutiger. Größere Größen geben uns eine Plattform, um zu zeigen, wie dynamisch, ausdrucksstark und dimensional wir sein können. Durch großzügigen Weißraum kann das farbige Flare-Design seine volle Wirkung entfalten und im Layout bewusst Akzente setzen.
Vollton-Beispiele
Wir verwenden nur Volltonfarben (2D) bei kleineren Formaten wie digitalen Bannern. Dieser Ansatz gewährleistet Einfachheit und Klarheit mit einem größeren Spektrum an Inhalten.
