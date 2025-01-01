Flare-Bögen als Positivbild

Das Flare lässt sich visuell in vier einzelne Bögen unterteilen. Diese bilden die Grundbausteine des visuellen Konzepts.

Sie werden im Layout zugeschnitten und überlappend angeordnet.

In einem Layout wird niemals das vollständige Flare gezeigt. Es dürfen maximal zwei Bögen eines einzelnen Flares sichtbar sein.