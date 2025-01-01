Illustration
Übersicht
Illustrationen vermitteln die Bedeutung auf einen Blick, vereinfachen komplexe Inhalte und fördern das Verständnis des Benutzers durch visuelles Storytelling. Sie schlagen eine Brücke zwischen technischen Konzepten und der Nutzerwahrnehmung – abstrakte Ideen werden greifbar und ansprechend.
Bei den Produkten und Services von Cloudflare lenken Illustrationen die Aufmerksamkeit, wecken Neugier und unterstützen die Nutzerführung wirkungsvoll. Sie verwandeln abstrakte Konzepte in nachvollziehbare visuelle Darstellungen und verbessern so Klarheit und Zugänglichkeit.
Diese Richtlinien helfen Designern, klare und ansprechende Illustrationen zu erstellen, die die von Cloudflare angebotenen Produkte und Lösungen darstellen und mit den Markenwerten und der Mission von Cloudflare im Einklang stehen. Indem sie diesen Richtlinien folgen, stellen Designer sicher, dass ihre Arbeit das Verständnis der Nutzer erweitert und die Marke authentisch widerspiegelt.
Stil
Einfach, klar, minimal
Reduzieren Sie Details, die Ihren Illustrationen keine Bedeutung verleihen, damit die aussagekräftigen Details stärker hervorgehoben werden.
Einheitlich
Wir sollten eine einheitliche Darstellung von Konzepten bei allen Illustrationen und Ikonografien anstreben.
Skalierbare Details
Weniger Details sorgen dafür, dass unsere Illustrationen auch in kleiner Darstellung lesbar bleiben – bei gleichzeitig reduzierter Dateigröße.
Mittel
Large
X-Large
Farbe
Verwenden Sie für die Primärfarbe der Illustrationen die orangefarbene Palette, um sie auf die Marke abzustimmen. Mit diesen zusätzlichen Farben lassen sich reichhaltige und dynamische Bilder erzeugen.
Hellorange
Hex #FFE9CB
RGB 255, 233, 203
CMYK 0, 9, 20, 0
Magenta
Hex #911475
RGB 145, 20, 117
CMYK 0, 86, 19, 43
Hellgelb
Hex #FFD43C
RGB 255, 212, 60
CMYK 0, 17, 76, 0
Helllila
Hex #F2D6F4
RGB 242, 214, 244
CMYK 1, 12, 0, 4
Extra-Hellblau
Hex #E0ECFF
RGB 224, 236, 255
CMYK 12, 7, 0, 0
Lila
Hex #941FBA
RGB 148, 31, 186
CMYK 20, 83, 0, 27
Hellblau
Hex #A8CBFF
RGB 168, 203, 255
CMYK 34, 20, 0, 0
Dunkellila
Hex #4D1470
RGB 77, 20, 112
CMYK 31, 82, 0, 56
Success (hell)
Hex #BCECCB
RGB 188, 236, 203
CMYK 20, 0, 14, 7
Danger (hell)
Hex #FCA39C
RGB 252, 163, 156
CMYK 0, 35, 38, 1
Success
Hex #57CF7D
RGB 87, 207, 125
CMYK 58, 0, 40, 19
Danger
Hex #FC3D2E
RGB 252, 61, 46
CMYK 0, 75, 82, 1
Success (dunkel)
Hex #12523D
RGB 18, 82, 61
CMYK 78, 0 26, 68
Danger (dunkel)
Hex #B0291C
RGB 176, 41, 28
CMYK 0, 77, 84, 31
Hellgrau
Hex #747474
RGB 116, 116, 116
CMYK 0, 0, 0, 55
Dunkelgrau
Hex #DFDFDF
RGB 223, 223, 223
CMYK 0, 0, 0, 13
Klarheit
Weniger ist mehr Visuelle Darstellungen sollten klar strukturiert sein und sich auf die wesentlichen Elemente konzentrieren, die die Botschaft vermitteln.
Verwenden Sie Weißraum Weißraum schafft visuelle Ruhe und hilft dabei, die wichtigsten Elemente der Darstellung hervorzuheben.
Vermeiden Sie unnötig komplizierte visuelle Darstellungen Vermeiden Sie unnötige Elemente, die Nutzende ablenken oder verwirren könnten.
Keine Abstriche bei der Klarheit Gestalterischer Ausdruck darf nie die Aussagekraft oder Verständlichkeit der Illustration beeinträchtigen.
Konsistenz
Halten Sie einen einheitlichen Illustrationsstil ein Ein einheitlicher visueller Stil über alle Illustrationen hinweg sorgt für ein stimmiges, professionelles Markenbild.
Bleiben Sie bei den Markenfarben Verwenden Sie die Markenfarben, Typografie und Ikonografie von Cloudflare, um ein einheitliches Erscheinungsbild sicherzustellen.
Stellen Sie Wiedererkennbarkeit und Eigenständigkeit sicher Illustrationen sollen auch in unterschiedlichen Produkten als Teil der Cloudflare-Marke erkennbar bleiben.
Vermeiden Sie es, vom visuellen Stil abzuweichen Weichen Sie nicht von der etablierten Bildsprache ab, da dies für Verwirrung sorgen und den Wiedererkennungswert der Marke beeinträchtigen kann.
Vermeiden Sie fremde Stile und Farben Verzichten Sie auf uneinheitliche Stile und Farbkombinationen. Illustrationen sollten stets wie aus einem Guss wirken und visuell zur Cloudflare-Familie gehören.
Barrierefreiheit
Berücksichtigen Sie die Bildgröße Menschen mit Sehbehinderungen müssen Bilder möglicherweise vergrößern, um sie klar erkennen zu können.
Achten Sie auf Kontraste Deutliche Linien, Formen und Farben erleichtern die Erkennbarkeit – verwenden Sie gezielt Muster und Labels, um Elemente mit unterschiedlichen Funktionen visuell zu trennen.
Geben Sie alternative Beschreibungen an Stellen Sie alternative Textbeschreibungen für nicht-ordnende Illustrationen bereit, um sie für Screenreader verständlich zu machen.
Transparenz und Ehrlichkeit
Stellen Sie Produkte und Funktionen ehrlich dar Stellen Sie die Features und Funktionalitäten der Cloudflare-Produkte klar und ohne Übertreibung oder irreführende Bilder dar.
Zeigen Sie echte Mehrwerte Verwenden Sie Abbildungen, um konkrete Vorteile und Ergebnisse für Nutzer:innen visuell darzustellen.
Kreativität
Nutzen Sie Fantasie und Neugier als Gestaltungstreiber Fördern Sie Kreativität im Gestaltungsprozess, um Illustrationen lebendig, einprägsam und inspirierend zu machen.
Verwenden Sie Metaphern und Analogien Metaphern und Analogien erleichtern es den Nutzenden, abstrakte Inhalte durch vertraute Bilder besser zu erfassen.
Seien Sie nicht zu wörtlich Seien Sie bei der Darstellung abstrakter Konzepte nicht zu wörtlich, da dies den visuellen Eindruck einschränkt. Bei den meisten unserer Produkte geht es in irgendeiner Weise um Server. Wenn jedoch jede Illustration einen Server darstellt, wird es für die Betrachter unmöglich sein, unsere Angebote voneinander zu unterscheiden. Konzentrieren Sie sich stattdessen auf die Besonderheiten jedes Produkts.
Vermeiden Sie klischeehafte und langweilige Bilder Verzichten Sie auf visuelle Standards, die bereits überstrapaziert und ohne kreative Aussagekraft sind. Es gibt so vieles, was Cloudflare einzigartig macht. Konzentrieren Sie sich auf das, was uns besonders macht.
Darstellung
Verwenden Sie vielfältige und inklusive Illustrationen Stellen Sie sicher, dass Illustrationen vielfältige Gemeinschaften und integrative Umgebungen widerspiegeln.
Zeigen Sie unterschiedliche Hintergründe und Kulturen Eine vielfältige Darstellung fördert das Gefühl von Zugehörigkeit und spricht ein breites Publikum an.
Vermeiden Sie homogene Umgebungen Vermeiden Sie homogene Darstellungen von Menschen und Umgebungen Streben Sie stattdessen danach, eine vielfältige Nutzerbasis authentisch abzubilden – in all ihren Lebensrealitäten.
Vermeiden Sie stereotype Darstellungen und kulturelle Klischees Nutzen Sie keine Illustrationen oder Figuren, die Vorurteile oder Fehlwahrnehmungen verstärken.
Weitere Ressourcen?
Laden Sie kreative Elemente herunter, darunter Logos, Fotos, Hintergründe, Banner, Videos und Illustrationen.