Illustrationen vermitteln die Bedeutung auf einen Blick, vereinfachen komplexe Inhalte und fördern das Verständnis des Benutzers durch visuelles Storytelling. Sie schlagen eine Brücke zwischen technischen Konzepten und der Nutzerwahrnehmung – abstrakte Ideen werden greifbar und ansprechend.

Bei den Produkten und Services von Cloudflare lenken Illustrationen die Aufmerksamkeit, wecken Neugier und unterstützen die Nutzerführung wirkungsvoll. Sie verwandeln abstrakte Konzepte in nachvollziehbare visuelle Darstellungen und verbessern so Klarheit und Zugänglichkeit.

Diese Richtlinien helfen Designern, klare und ansprechende Illustrationen zu erstellen, die die von Cloudflare angebotenen Produkte und Lösungen darstellen und mit den Markenwerten und der Mission von Cloudflare im Einklang stehen. Indem sie diesen Richtlinien folgen, stellen Designer sicher, dass ihre Arbeit das Verständnis der Nutzer erweitert und die Marke authentisch widerspiegelt.