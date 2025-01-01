Иллюстрация
Обзор
Иллюстрации кратко передают смысл, упрощая сложные идеи и улучшая понимание пользователями благодаря визуальному повествованию. Они устраняют разрыв между техническими концепциями и пониманием пользователей, делая абстрактные идеи более осязаемыми и увлекательными.
В продуктах и услугах Cloudflare изображения привлекают внимание, вызывают любопытство и эффективно направляют пользователей. Они преобразуют нематериальные концепции в понятные визуальные элементы, повышая ясность и доступность.
Эти рекомендации помогают дизайнерам создавать четкие и увлекательные иллюстрации, представляющие продукты и решения Cloudflare и соответствующие ценностям и миссии бренда Cloudflare. Следуя им, дизайнеры гарантируют, что их работа расширяет понимание пользователями и точно представляет бренд.
Стиль
Простота, ясность, минимальность
Уменьшите количество деталей, которые не придают значения вашим иллюстрациям, чтобы значимые детали подчеркивались более явно.
Последовательность
Мы должны стремиться к последовательности в нашем представлении понятий во всех иллюстрациях и иконографиях.
Масштабируемая детализация
Благодаря использованию меньшего количества деталей наши иллюстрации являются более удобочитаемыми даже для файлов меньшего размера.
Средний
Большой
Сверхкрупный масштаб
Цвет
При согласовании с брендом в качестве основного цвета изображений используется оранжевая палитра. Эти дополнительные цвета можно использовать для создания насыщенных и динамичных изображений.
Светло-оранжевый
Hex #FFE9CB
RGB 255, 233, 203
CMYK 0, 9, 20, 0
Пурпурно-красный (магента)
Hex #911475
Azure 145, 20, 117
CMYK 0, 86, 19, 43
Светло-желтый
Hex #FFD43C
RGB 255, 212, 60
CMYK 0, 17, 76, 0
Светло-фиолетовый
Hex #F2D6F4
RGB 242, 214, 244
CMYK 1, 12, 0, 4
Сверхсветлый синий
Hex #E0ECFF
RGB 224, 236, 255
CMYK 12, 7, 0, 0
Пурпурный
Hex #941FBA
RGB 148, 31, 186
CMYK 20, 83, 0, 27
Светло-синий
Hex #A8CBFF Azure
168, 203, 255
CMYK 34, 20, 0, 0
Темно-фиолетовый
Hex #4D1470
Azure 77, 20, 112
CMYK 31, 82, 0, 56
Успех (светлый)
Hex #BCECCB
RWG 188, 236, 203
CMYK 20, 0, 14, 7
Опасность (светлый)
Hex #FCA39C
RGB 252, 163, 156
CMYK 0, 35, 38, 1
Успех
Hex #57CF7D
RGB 87, 207, 125
CMYK 58, 0, 40, 19
Опасность
Hex #FC3D2E
RGB 252, 61, 46
CMYK 0, 75, 82, 1
Успех (темный)
Hex #12523D
RGB 18, 82, 61
CMYK 78, 0 26, 68
Опасность (темный)
Hex #B0291C
RGB 176, 41, 28
CMYK 0, 77, 84, 31
Светло-серый
Hex #747474
RGB 116, 116, 116
CMYK 0, 0, 0, 55
Темно-серый
Hex #DFDFDF
RGB 223, 223, 223
CMYK 0, 0, 0, 13
Четкость
Сохраняйте простоту и не используйте лишние детали Сохраняйте простоту и е используйте лишние детали для визуальных материалов, сосредоточившись на основных элементах, передающих послание.
Используйте пустые области Используйте пустые области, чтобы обеспечить визуальное разгрузочное пространство и выделить наиболее важные компоненты иллюстрации.
Не усложняйте визуальные элементы Не усложняйте визуальные элементы с помощью ненужных элементов, которые могут сбивать с толку или отвлекать пользователей.
Не жертвуйте ясностью Не позволяйте художественному вкусу затуманить смысл иллюстрации.
Согласованность
Следуйте единому визуальному стилю Придерживайтесь единого визуального стиля во всех иллюстрациях, чтобы создать целостный образ бренда.
Придерживайтесь цветов бренда Используйте фирменные цвета, типографику и иконографику бренда Cloudflare, чтобы поддерживать единый визуальный образ.
Сохраняйте бренд узнаваемым и отчетливым Убедитесь, что иллюстрации можно распознать как концепции Cloudflare, даже если они используются в различных продуктах.
Не отклоняйтесь от визуального стиля Не отклоняйтесь от установленного визуального языка, поскольку это может создать путаницу и снизить узнаваемость бренда.
Не используйте не связанные стили и цвета Не используйте не связанные стили или цветовые схемы. Все наши изображения должны выглядеть так, как будто они принадлежат одному и тому же семейству.
Доступность
Позаботьтесь о масштабе Пользователям с нарушениями зрения может потребоваться увеличение изображений, чтобы просматривать их должным образом.
Обязательно учитывайте контраст Обеспечьте четкие линии, формы и цвета, используя шаблоны и метки для различения элементов, особенно если они служат для разных целей.
Добавляйте альтернативные описания Обеспечьте альтернативные текстовые описания для недекоративных иллюстраций, чтобы сделать их понятными для читающих с экрана.
Прозрачность и прямота
Представляйте продукты и функции достоверно Четко представляйте функции и функциональные возможности продуктов Cloudflare без преувеличений или вводящих в заблуждение визуальных изображений.
Демонстрируйте реальные преимущества Используйте иллюстрации для демонстрации реальных преимуществ и результатов продукта для пользователей.
Творческий подход
Используйте любознательность и воображение Поощряйте творческий подход и воображение в процессе разработки дизайна, чтобы сделать иллюстрации увлекательными и запоминающимися.
Используйте метафоры и аналогии Используйте метафоры и аналогии, которые находят отклик у пользователей, для передачи сложных понятий в доступной форме.
Не будьте слишком буквальными Не используйте излишнюю буквальность в представлении абстрактных понятий, ограничивая визуальную привлекательность. Большинство наших продуктов тем или иным образом связаны с серверами, но если на каждой иллюстрации представлен сервер, посетители не смогут различить наши предложения. Вместо этого сосредоточьтесь на том, что уникально в каждом продукте.
Не используйте клишированные и скучные изображения Клишированные или слишком часто используемые изображения, которым не хватает уникальности. Есть многое, что делает Cloudflare уникальными. Сосредоточьтесь на дифференциации.
Представление
Используйте разнообразные и инклюзивные изображения Убедитесь, что изображения отражают многообразие сообществ и инклюзивную среду.
Демонстрируйте различные бэкграунды, культуры и т. д. Представляйте людей из разных бэкграундов, культур и демографии, чтобы создать ощущение универсальности.
Не создавайте однородные среды Не представляйте пользователей и среды однородным образом. Старайтесь представлять максимальное количество пользователей везде, где это возможно. Старайтесь представлять максимальное количество пользователей везде, где это возможно.
Не закрепляйте стереотипы, формы предвзятости или неправильные представления Не используйте стереотипы или карикатуры, закрепляющие формы культурной предвзятости или неправильные представления.
Нужны ресурсы?
Загрузите креативные ресурсы, включая логотипы, фотографии, фоны, баннеры, видео и иллюстрации.