Иллюстрации кратко передают смысл, упрощая сложные идеи и улучшая понимание пользователями благодаря визуальному повествованию. Они устраняют разрыв между техническими концепциями и пониманием пользователей, делая абстрактные идеи более осязаемыми и увлекательными.

В продуктах и услугах Cloudflare изображения привлекают внимание, вызывают любопытство и эффективно направляют пользователей. Они преобразуют нематериальные концепции в понятные визуальные элементы, повышая ясность и доступность.

Эти рекомендации помогают дизайнерам создавать четкие и увлекательные иллюстрации, представляющие продукты и решения Cloudflare и соответствующие ценностям и миссии бренда Cloudflare. Следуя им, дизайнеры гарантируют, что их работа расширяет понимание пользователями и точно представляет бренд.