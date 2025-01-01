Markenstrategie
Unser Ziel: ein besseres Internet
Dies ist unser grundlegender Zweck und der zentrale Grund für unsere Existenz.
Grundwerte
Die Prinzipien, die unsere Überzeugungen und unser Verhalten leiten. Sie stehen im Mittelpunkt unseres Handelns.
Wir haben Prinzipien.
Unser Ziel ist es, ein besseres Internet zu schaffen. Wir denken langfristig und tun das Richtige, auch wenn es schwierig ist oder unbeliebt ist. Wir beziehen Position, teilen unseren Standpunkt mit und stehen für das ein, woran wir glauben.
Wir sind neugierig.
Wir sind bahnbrechende Innovatoren. Wir gehen jede Herausforderung interessiert und mit dem Wunsch an, zu lernen, und wir lösen Kundenprobleme auf kluge und technisch scharfsinnige, Weise.
Wir sind transparent.
Wir kommunizieren klar und offen, stellen unsere Informationen allen zugänglich und nutzbar zur Verfügung und übernehmen Verantwortung, wenn uns Fehler unterlaufen. Wir sind klar, direkt und bringen unsere Botschaften immer auf den Punkt.
Persönlichkeit
Eine Reihe von menschlichen Eigenschaften, die Cloudflare zugeschrieben werden.
Eine Markenpersönlichkeit ist etwas, mit dem sich Verbraucher identifizieren können. Eine starke Marke steigert ihren Markenwert, indem sie durchgehend Eigenschaften verkörpert, die einem bestimmten Zielpublikum besonders zusagen.
Wir sind für alle da.
Wir sind stolz darauf, ein globales und vielfältiges Publikum zu betreuen. Wir kommunizieren klar und direkt, um sicherzustellen, dass wir für alle zugänglich sind.
Wir sind mutig.
Wir teilen unseren Standpunkt mit und stehen für das ein, woran wir glauben. Wir scheuen uns nicht davor, uns selbst und unsere Community herauszufordern, um Lösungen für große, langfristige und reale Probleme zu finden – und wir teilen unsere Erkenntnisse offen mit der Welt.
Wir sind hilfreich.
Wir nehmen unsere Rolle als Berater und Wissensvermittler ernst. Unsere Forschung, Erkenntnisse und technischen Innovationen teilen wir aktiv mit anderen.
Weitere Ressourcen?
Laden Sie kreative Elemente herunter, darunter Logos, Fotos, Hintergründe, Banner, Videos und Illustrationen.