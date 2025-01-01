Estrategia de marca
Ayudamos a mejorar Internet
Este es nuestro propósito fundamental y nuestra razón de ser.
Valores fundamentales
Los principios que guían nuestras creencias y nuestro comportamiento; son fundamentales en todo lo que hacemos.
Tenemos principios.
Nuestra misión es ayudar a mejorar Internet (literalmente). Pensamos a largo plazo y hacemos lo correcto, incluso si es difícil o impopular. Adoptamos una postura, compartimos nuestro punto de vista y defendemos lo que creemos.
Tenemos mentes inquietas.
Somos una empresa pionera en innovación. Abordamos cada desafío con interés y el deseo de aprender, y resolvemos los problemas de los clientes de manera inteligente y con astucia técnica.
Somos transparentes.
Nos comunicamos de forma clara y abierta, hacemos que nuestra información sea accesible y útil para todos, y nos responsabilizamos cuando cometemos errores. Somos concisos y directos, y siempre priorizamos la claridad en nuestros mensajes.
Personalidad
Un conjunto de características humanas atribuibles a Cloudflare.
La personalidad de una marca es algo con lo que el consumidor se puede identificar. Una marca eficaz aumenta su valor cuando tiene un conjunto coherente de características que gusta a un determinado segmento de consumidores.
Tenemos servicios para todos.
Nos sentimos orgullosos de dar servicio a un público global y diverso. Nos comunicamos de forma clara y directa para garantizar que somos accesibles para todos.
Somos valientes.
Defendemos aquello en lo que creemos y compartimos nuestro punto de vista. No tenemos miedo a desafiarnos a nosotros mismos y a nuestra comunidad para buscar soluciones a importantes problemas reales y a largo plazo, y compartimos abiertamente lo que aprendemos con todo el mundo.
Ayudamos a las personas.
Nos tomamos muy en serio nuestro papel de asesores y formadores. Compartimos activamente nuestros conocimientos, investigaciones e innovaciones técnicas.
