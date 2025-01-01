Мы придерживаемся своих принципов.

Наша миссия — способствовать развитию и совершенствованию Интернета, и мы понимаем это буквально. Мы думаем о долгосрочной перспективе и поступаем правильно, даже если это сложно или непопулярно. Мы отстаиваем свою позицию, делимся нашей точкой зрения и защищаем то, во что верим.