Стратегия бренда
Наш вклад в дальнейшее развитие и совершенствование Интернета
Это наша основная цель и причина для существования.
Основные ценности
Принципы, которые направляют наши убеждения и поведение; они лежат в основе всего, что мы делаем.
Мы придерживаемся своих принципов.
Наша миссия — способствовать развитию и совершенствованию Интернета, и мы понимаем это буквально. Мы думаем о долгосрочной перспективе и поступаем правильно, даже если это сложно или непопулярно. Мы отстаиваем свою позицию, делимся нашей точкой зрения и защищаем то, во что верим.
Мы любознательны.
Мы — новаторы-первопроходцы. Мы подходим к каждой проблеме с интересом и желанием учиться, и решаем проблемы клиентов, предлагая продуманные и технически совершенные решения.
Мы прозрачны.
Мы общаемся четко и открыто, делаем нашу информацию доступной и полезной для всех, и берем на себя ответственность за ошибки. Мы лаконичны и прямолинейны, и всегда отдаем приоритет четкому посланию.
Индивидуальность
Набор человеческих характеристик, который приписывается Cloudflare.
Индивидуальность бренда — это то, что может быть связано с потребителем; эффективный бренд повышает свой капитал за счет наличия последовательного набора характеристик, присущих конкретному сегменту потребителей.
Мы работаем для всех.
Мы гордимся тем, что обслуживаем глобальную и разнообразную аудиторию. Мы общаемся четко и напрямую, чтобы обеспечить доступность для всех.
Мы дерзкие.
Мы защищаем то, во что верим, и делимся нашей точкой зрения. Мы не боимся ставить задачи себе и своему сообществу в поиске решений больших, долгосрочных реальных проблем, и мы открыто делимся с миром тем, что учимся.
Мы полезные.
Мы серьезно относимся к своей роли консультантов и наставников. Мы активно делимся нашими исследованиями, аналитикой и техническими новшествами.
Нужны ресурсы?
Загрузите креативные ресурсы, включая логотипы, фотографии, фоны, баннеры, видео и иллюстрации.