Estratégia da marca
Ajudando a construir uma internet melhor
Este é o nosso propósito fundamental e a razão de existirmos.
Valores fundamentais
Os princípios que orientam nossas crenças e comportamentos. Eles existem no centro de tudo o que fazemos.
Temos princípios sólidos.
Nossa missão é ajudar a construir uma internet melhor e afirmamos isso literalmente. Pensamos no longo prazo e fazemos a coisa certa, mesmo que seja difícil ou impopular. Assumimos uma postura, compartilhamos nosso ponto de vista e defendemos aquilo em que acreditamos.
Somos curiosos.
Somos inovadores pioneiros. Abordamos todos os desafios com interesse e desejo de aprender e resolvemos os problemas dos clientes de maneiras inteligentes e tecnicamente bem fundamentadas.
Somos transparentes.
Nos comunicamos de forma clara e aberta, tornamos nossas informações acessíveis e úteis para todos e nos responsabilizamos quando cometemos erros. Somos concisos e diretos e sempre priorizamos uma mensagem clara.
Personalidade
Um conjunto de características humanas atribuídas à Cloudflare.
A personalidade de uma marca é algo com o qual o consumidor pode se identificar, uma marca eficaz aumenta seu valor de marca por ter um conjunto consistente de características que um segmento específico de consumidores aprecia.
Estamos disponíveis para todos.
Temos orgulho de atender a um público global e diversificado. Nos comunicamos de forma clara e direta para garantir que somos acessíveis a todos.
Somos ousados.
Defendemos o que acreditamos e compartilhamos nosso ponto de vista. Não temos medo de desafiar a nós mesmos e à nossa comunidade na busca de soluções para problemas grandes, de longo prazo e do mundo real, e compartilhamos abertamente o que aprendemos com o mundo.
Somos prestativos.
Levamos muito a sério nosso papel de consultores e educadores. Compartilhamos ativamente nossas pesquisas, insights e inovações técnicas.
Precisa de recursos?
Baixe ativos criativos, incluindo logotipos, fotografias, planos de fundo, banners, vídeos e ilustrações.