Strategia del marchio
Costruire un Internet migliore
Questo è il nostro scopo fondamentale e la nostra ragione di esistere.
Valori fondamentali
I principi che guidano le nostre convinzioni e comportamenti; esistono al centro di tutto ciò che facciamo.
Abbiamo dei principi.
La nostra missione è aiutare a costruire un Internet migliore e lo intendiamo letteralmente. Pensiamo a lungo termine e facciamo la cosa giusta anche se è difficile o impopolare. Prendiamo posizione, condividiamo il nostro punto di vista e difendiamo ciò in cui crediamo.
Siamo molto curiosi.
Siamo pionieri dell'innovazione. Affrontiamo ogni sfida con interesse e voglia di imparare e risolviamo i problemi dei clienti in modo intelligente e tecnicamente astuto.
Siamo trasparenti.
Comunichiamo in modo chiaro e aperto, rendiamo le nostre informazioni accessibili e utili a tutti e ci assumiamo le nostre responsabilità quando commettiamo errori. Siamo concisi e diretti e diamo sempre priorità a un messaggio chiaro.
Personalità
Un insieme di caratteristiche umane attribuite a Cloudflare.
La personalità di un marchio è qualcosa con cui il consumatore può identificarsi; un marchio efficace aumenta il suo valore grazie a una serie coerente di caratteristiche apprezzate da uno specifico segmento di consumatori.
Siamo a disposizione di tutti.
Siamo orgogliosi di servire un pubblico globale e diversificato. Comunichiamo in modo chiaro e diretto per assicurarci di essere accessibili a tutti.
Siamo audaci.
Prendiamo posizione in merito a ciò in cui crediamo e condividiamo il nostro punto di vista. Non abbiamo paura di mettere alla prova noi stessi e la nostra comunità per cercare soluzioni a grandi problemi reali, a lungo termine e condividiamo apertamente con il mondo ciò che impariamo.
Siamo utili.
Prendiamo sul serio il nostro ruolo di consulenti ed educatori. Condividiamo attivamente le nostre ricerche, approfondimenti e innovazioni tecniche.
Servono risorse?
Scarica risorse creative, tra cui loghi, fotografie, sfondi, banner, video e illustrazioni.