Le illustrazioni trasmettono il significato a colpo d'occhio, semplificando idee complesse e migliorando la comprensione da parte dell'utente attraverso la narrazione visiva. Colmano il divario tra concetti tecnici e comprensione dell'utente, rendendo le idee astratte più tangibili e coinvolgenti.

Nei prodotti e nei servizi di Cloudflare, le illustrazioni catturano l'attenzione, suscitano curiosità e guidano efficacemente gli utenti. Trasformano concetti intangibili in immagini comprensibili, migliorando la chiarezza e l'accessibilità.

Queste linee guida aiutano i designer a creare illustrazioni chiare e accattivanti che rappresentino i prodotti e le soluzioni offerti da Cloudflare e siano in linea con i valori e la missione del marchio Cloudflare. Seguendo queste linee guida, i designer garantiscono che il loro lavoro aumenti la comprensione degli utenti e rappresenti accuratamente il marchio.