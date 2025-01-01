Illustrazione
Panoramica
Le illustrazioni trasmettono il significato a colpo d'occhio, semplificando idee complesse e migliorando la comprensione da parte dell'utente attraverso la narrazione visiva. Colmano il divario tra concetti tecnici e comprensione dell'utente, rendendo le idee astratte più tangibili e coinvolgenti.
Nei prodotti e nei servizi di Cloudflare, le illustrazioni catturano l'attenzione, suscitano curiosità e guidano efficacemente gli utenti. Trasformano concetti intangibili in immagini comprensibili, migliorando la chiarezza e l'accessibilità.
Queste linee guida aiutano i designer a creare illustrazioni chiare e accattivanti che rappresentino i prodotti e le soluzioni offerti da Cloudflare e siano in linea con i valori e la missione del marchio Cloudflare. Seguendo queste linee guida, i designer garantiscono che il loro lavoro aumenti la comprensione degli utenti e rappresenti accuratamente il marchio.
Stile
Semplice, chiaro, minimale
Riduci i dettagli che non aggiungono significato alle tue illustrazioni in modo che i dettagli significativi vengano evidenziati di più.
Coerenza
Dobbiamo impegnarci a garantire la coerenza nella rappresentazione dei concetti in tutte le illustrazioni e nell'iconografia.
Dettagli scalabili
Illustrare con meno dettagli rende le nostre illustrazioni più leggibili e richiede file di dimensioni più piccole.
Medio
Grande
X-Large
Colore
Per allinearsi al marchio, il colore primario delle illustrazioni è la tavolozza arancione. Per creare immagini ricche e dinamiche, possono essere utilizzati dei colori aggiuntivi.
Arancione chiaro
Hex #FFE9CB RGB 255, 233, 203 CMYK 0, 9, 20, 0
Magenta
Hex #911475 RGB 145, 20, 117 CMYK 0, 86, 19, 43
Giallo chiaro
Hex #FFD43C RGB 255, 212, 60 CMYK 0, 17, 76, 0
Viola chiaro
Hex #F2D6F4 RGB 242, 214, 244 CMYK 1, 12, 0, 4
Celeste
Hex #E0ECFF
RGB 224, 236, 255
CMYK 12, 7, 0, 0
Viola
Hex #941FBA
RGB 148, 31, 186
CMYK 20, 83, 0, 27
Azzurro
Hex #A8CBFF RGB 168, 203, 255 CMYK 34, 20, 0, 0
Viola scuro
Hex #4D1470 RGB 77, 20, 112 CMYK 31, 82, 0, 56
Operazione riuscita (chiaro)
Hex #BCECCB
RGB 188, 236, 203
CMYK 20, 0, 14, 7
Pericolo (chiaro)
Hex #FCA39C RGB 252, 163, 156 CMYK 0, 35, 38, 1
Operazione riuscita
Hex #57CF7D
RGB 87, 207, 125
CMYK 58, 0, 40, 19
Pericolo
Hex #FC3D2E
RGB 252, 61, 46
CMYK 0, 75, 82, 1
Operazione riuscita (scuro)
Hex #12523D
RGB 18, 82, 61
CMYK 78, 0 26, 68
Pericolo (scuro)
Hex #B0291C RGB 176, 41, 28 CMYK 0, 77, 84, 31
Grigio chiaro
Hex #747474 RGB 116, 116, 116 CMYK 0, 0, 0, 55
Grigio scuro
Hex #DFDFDF RGB 223, 223, 223 CMYK 0, 0, 0, 13
Chiarezza
Mantieni tutto semplice e ordinato Mantieni gli elementi visivi semplici e ordinati, concentrandoti sugli elementi essenziali che trasmettono il messaggio.
Usa gli spazi bianchi Utilizza gli spazi bianchi per dare un po' di respiro visivo e mettere in evidenza i componenti più importanti dell'illustrazione.
Non complicare eccessivamente gli elementi visivi Non complicare eccessivamente gli elementi visivi con elementi non necessari che potrebbero confondere o distrarre gli utenti.
Non sacrificare la chiarezza Non lasciare che l'estro artistico confonda il messaggio dell'illustrazione.
Coerenza
Attieniti a uno stile visivo coerente Mantieni uno stile visivo coerente in tutte le illustrazioni per stabilire un'identità di marca coerente.
Attieniti ai colori del marchio Utilizza i colori, la tipografia e l'iconografia del marchio di Cloudflare per mantenere un aspetto unificato.
Mantieni tutto riconoscibile e distinto Assicurati che le illustrazioni siano riconoscibili come concetti di Cloudflare, anche se utilizzate in prodotti diversi.
Non deviare dallo stile visivo Non discostarti dal linguaggio visivo stabilito, poiché ciò potrebbe creare confusione e diminuire il riconoscimento del marchio.
Non utilizzare stili e colori non correlati Non introdurre stili o combinazioni di colori non correlati. Le nostre illustrazioni devono sembrare tutte appartenenti alla stessa famiglia.
Accesso facilitato
Considera la scalabilità Gli utenti con disabilità visive potrebbero dover ingrandire le immagini per visualizzarle correttamente.
Prendi in considerazione il contrasto Assicura linee, forme e colori distinti utilizzando motivi ed etichette per differenziare gli elementi, soprattutto se hanno scopi diversi.
Fornisci descrizioni alternative Fornisci descrizioni di testo alternative per le illustrazioni non decorative, in modo da renderle comprensibili per gli screen reader.
Trasparenza e onestà
Rappresenta onestamente i prodotti e le funzionalità Rappresenta chiaramente le caratteristiche e le funzionalità dei prodotti Cloudflare senza esagerazioni o immagini fuorvianti.
Mostra i vantaggi reali Utilizza le illustrazioni per mostrare i vantaggi e i risultati reali dei prodotti per gli utenti.
Creatività
Usa curiosità e immaginazione Incoraggia la creatività e l'immaginazione nel processo di progettazione per rendere le illustrazioni accattivanti e memorabili.
Usa metafore e analogie Utilizza metafore e analogie familiari agli utenti per trasmettere concetti complessi in modo comprensibile.
Non essere troppo letterale Non essere eccessivamente letterale nella rappresentazione di concetti astratti, limitandone l'attrattiva visiva. La maggior parte dei nostri prodotti coinvolge in qualche modo i server, ma se ogni illustrazione raffigurasse un server, sarebbe impossibile per gli osservatori distinguere le nostre offerte. Concentrati invece su ciò che rende unico ogni prodotto.
Non utilizzare cliché e immagini noiose Non utilizzare immagini stereotipate o abusate, prive di originalità. Sono tanti gli aspetti che rendono Cloudflare unico. Concentrati sulla differenziazione.
Rappresentazione
Utilizza illustrazioni diverse e inclusive Assicurati che le illustrazioni riflettano comunità diverse e ambienti inclusivi.
Mostra vari background, culture diverse ecc. Rappresenta persone provenienti da contesti, culture e demografie diversi per creare un senso di universalità.
Non creare ambienti omogenei Non presentare gli utenti o gli ambienti in modo omogeneo. Sforzati di rappresentare una varietà di utenti ovunque sia possibile.
Non perpetuare stereotipi, pregiudizi o idee sbagliate Non utilizzare stereotipi o caricature che perpetuano pregiudizi o idee culturali sbagliate.
