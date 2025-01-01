插圖
概觀
插圖一目了然地傳達含義，簡化複雜的想法，並透過視覺故事講述來增強使用者理解力。這些插圖彌合了技術概念與使用者理解之間的差距，使抽象的想法更加具體和引人入勝。
在 Cloudflare 的產品和服務中，插圖能夠吸引注意力、激發好奇心，並有效地引導使用者。它們將無形的概念轉換為具有相關性的視覺效果，從而改善清晰度且簡單易懂。
這些指南可協助設計師建立清晰且引人入勝的插圖，以呈現 Cloudflare 提供的產品和解決方案，並與 Cloudflare 的品牌價值和使命保持一致。遵循這些準則，設計師可確保其作品增強使用者的理解，並準確地代表品牌。
樣式
簡單、清晰、極簡
減少插圖中沒有意義的細節，從而進一步突顯有意義的細節。
一致
我們應在所有插圖和攝影中力求概念呈現的一致性。
可擴展的細節
減少插圖中的細節，使其既能保持畫面清晰易讀，也能有效控制檔案大小。
中等
大型
特大
色彩
為了與品牌保持一致，插圖的原色採用了橙色系。這些額外的色彩可用於建立豐富的動態影像。
淺橙色
十六進位 #FFE9CB
RGB 255, 233, 203
CMYK 0, 9, 20, 0
洋紅色
十六進位 #911475
RGB 145, 20, 117
CMYK 0, 86, 19, 43
淺黃色
十六進位 #FFD43C
RGB 255, 212, 60
CMYK 0, 17, 76, 0
淺紫色
十六進位 #F2D6F4
RGB 242, 214, 244
CMYK 1, 12, 0, 4
特淺藍色
十六進位 #E0ECFF
RGB 224, 236, 255
CMYK 12, 7, 0, 0
紫色
十六進位 #941FBA
RGB 148, 31, 186
CMYK 20, 83, 0, 27
淺藍色
十六進位 #A8CBFF
RGB 168, 203, 255
CMYK 34, 20, 0, 0
深紫色
十六進位 #4D1470
RGB 77, 20, 112
CMYK 31, 82, 0, 56
成功（淺色）
十六進位 #BCECCB
RGB 188, 236, 203
CMYK 20, 0, 14, 7
危險（淺色）
十六進位 #FCA39C
RGB 252, 163, 156
CMYK 0, 35, 38, 1
成功
十六進位 #57CF7D
RGB 87, 207, 125
CMYK 58, 0, 40, 19
危險
十六進位 #FC3D2E
RGB 252, 61, 46
CMYK 0, 75, 82, 1
成功（深色）
十六進位 #12523D
RGB 18, 82, 61
CMYK 78, 0 26, 68
危險（深色）
十六進位 #B0291C
RGB 176, 41, 28
CMYK 0, 77, 84, 31
淺灰色
十六進位 #747474
RGB 116, 116, 116
CMYK 0, 0, 0, 55
深灰色
十六進位 #DFDFDF
RGB 223, 223, 223
CMYK 0, 0, 0, 13
清晰度
務必保持簡單整潔 保持視覺效果簡單整潔，並聚焦於傳達訊息的基本元素。
務必使用空白 使用空白提供視覺上的喘息空間，並突顯插圖中最關鍵的組成部分。
請勿使視覺效果過於複雜 請勿使用不必要的元素使視覺效果過於複雜，因為這些元素可能會混淆或分散使用者的注意力。
請勿犧牲清晰度 請勿讓藝術效果 Flair 與插圖訊息混淆。
一致性
務必堅持採用一致的視覺風格 所有插圖都堅持採用一致的視覺風格，以建立統一的品牌形象。
務必堅持採用品牌色彩 使用 Cloudflare 的品牌色彩、排版和圖示來保持統一的外觀。
務必確保可辨識且清晰明確 確保插圖作為 Cloudflare 概念時可辨識，即使在各種產品中使用亦是如此。
請勿偏離視覺風格 請勿偏離既定的視覺語言，因為這可能會造成混亂並降低品牌認知度。
請勿使用不相關的樣式和色彩 請勿引入不相關的樣式或配色方案。我們的插圖應呈現統一風格，看起來就像同屬一個系列。
可存取性
務必考慮縮放 有視覺障礙的使用者可能需要放大影像才能適當檢視。
務必考慮對比度 透過使用圖案、標籤來區分元素，確保線條、形狀與色彩之間具有明確差異，特別是在它們用途不同的情況下。
務必提供替代描述 為非裝飾性插圖提供替代文字描述，使螢幕閱讀器易於理解。
透明度和誠信度
務必如實呈現產品 + 功能 清楚地呈現 Cloudflare 產品的特性和功能，不誇大或視覺誤導。
務必展示真正的優勢 使用插圖為使用者展示真實的產品優勢和成果。
創造力
務必運用好奇心 + 想像力 在設計過程中鼓勵創造力和想像力，使插圖引人入勝且令人難忘。
務必使用隱喻 + 類比 使用能引起使用者共鳴的隱喻和類比，以相互關聯的方式傳達複雜的概念。
請勿過於字面化 抽象概念的呈現形式不要過於字面化，這會限制視覺吸引力。我們的大多數產品都以某種方式涉及伺服器，但如果每張插圖都是伺服器，觀眾將無法區分我們的產品。請專注於每個產品的獨特之處。
請勿使用過於老套且枯燥的影像 請勿使用缺乏新意、過於老套或已被過度使用的影像。Cloudflare 有很多獨特之處。請專注於差異化。
聲明
務必使用多元化和包容性插圖 確保插圖反映多元化社群和包容性環境。
務必展示各種背景、文化等 透過呈現來自不同背景、文化與族群的人物形象，營造出普世共鳴的感受。
請勿建立同質化環境 請勿以同質化方式呈現使用者或環境。盡可能代表各種不同的使用者。
請勿強化刻板印象、偏見或錯誤認知 請勿使用會助長文化偏見或錯誤觀念的刻板形象或誇張表現。