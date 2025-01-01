插圖一目了然地傳達含義，簡化複雜的想法，並透過視覺故事講述來增強使用者理解力。這些插圖彌合了技術概念與使用者理解之間的差距，使抽象的想法更加具體和引人入勝。

在 Cloudflare 的產品和服務中，插圖能夠吸引注意力、激發好奇心，並有效地引導使用者。它們將無形的概念轉換為具有相關性的視覺效果，從而改善清晰度且簡單易懂。

這些指南可協助設計師建立清晰且引人入勝的插圖，以呈現 Cloudflare 提供的產品和解決方案，並與 Cloudflare 的品牌價值和使命保持一致。遵循這些準則，設計師可確保其作品增強使用者的理解，並準確地代表品牌。