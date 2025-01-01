註冊

插圖

概觀

插圖一目了然地傳達含義，簡化複雜的想法，並透過視覺故事講述來增強使用者理解力。這些插圖彌合了技術概念與使用者理解之間的差距，使抽象的想法更加具體和引人入勝。

在 Cloudflare 的產品和服務中，插圖能夠吸引注意力、激發好奇心，並有效地引導使用者。它們將無形的概念轉換為具有相關性的視覺效果，從而改善清晰度且簡單易懂。

這些指南可協助設計師建立清晰且引人入勝的插圖，以呈現 Cloudflare 提供的產品和解決方案，並與 Cloudflare 的品牌價值和使命保持一致。遵循這些準則，設計師可確保其作品增強使用者的理解，並準確地代表品牌。

樣式
插圖 - 樣式 - 影像

簡單、清晰、極簡
減少插圖中沒有意義的細節，從而進一步突顯有意義的細節。

一致
我們應在所有插圖和攝影中力求概念呈現的一致性。

可擴展的細節
減少插圖中的細節，使其既能保持畫面清晰易讀，也能有效控制檔案大小。

插圖 - 樣式 - 中 - 影像

中等

插圖 - 樣式 - 大 - 影像

大型

插圖 - 樣式 - 特大 - 影像

特大

色彩

為了與品牌保持一致，插圖的原色採用了橙色系。這些額外的色彩可用於建立豐富的動態影像。

插圖 - 色彩 - 色彩 - 淺橙色 - 影像

淺橙色
十六進位 #FFE9CB
RGB 255, 233, 203
CMYK 0, 9, 20, 0

插圖 - 色彩 - 色彩 - 洋紅色 - 影像

洋紅色
十六進位 #911475
RGB 145, 20, 117
CMYK 0, 86, 19, 43

插圖 - 色彩 - 淺黃色 - 影像

淺黃色
十六進位 #FFD43C
RGB 255, 212, 60
CMYK 0, 17, 76, 0

插圖 - 色彩 - 淺紫色 - 影像

淺紫色
十六進位 #F2D6F4
RGB 242, 214, 244
CMYK 1, 12, 0, 4

插圖 - 色彩 - 特淺藍色 - 影像

特淺藍色
十六進位 #E0ECFF
RGB 224, 236, 255
CMYK 12, 7, 0, 0

插圖 - 色彩 - 紫色 - 影像

紫色
十六進位 #941FBA
RGB 148, 31, 186
CMYK 20, 83, 0, 27

插圖 - 色彩 - 淺藍色 - 影像

淺藍色
十六進位 #A8CBFF
RGB 168, 203, 255
CMYK 34, 20, 0, 0

插圖 - 色彩 - 深紫色 - 影像

深紫色
十六進位 #4D1470
RGB 77, 20, 112
CMYK 31, 82, 0, 56

插圖 - 色彩 - 成功（淺色）- 影像

成功（淺色）
十六進位 #BCECCB
RGB 188, 236, 203
CMYK 20, 0, 14, 7

插圖 - 色彩 - 危險（淺色） - 影像

危險（淺色）
十六進位 #FCA39C
RGB 252, 163, 156
CMYK 0, 35, 38, 1

插圖 - 色彩 - 成功 - 影像

成功
十六進位 #57CF7D
RGB 87, 207, 125
CMYK 58, 0, 40, 19

插圖 - 色彩 - 危險 - 影像

危險
十六進位 #FC3D2E
RGB 252, 61, 46
CMYK 0, 75, 82, 1

插圖 - 色彩 - 成功（深色）- 影像

成功（深色）
十六進位 #12523D
RGB 18, 82, 61
CMYK 78, 0 26, 68

插圖 - 色彩 - 危險（深色）- 影像

危險（深色）
十六進位 #B0291C
RGB 176, 41, 28
CMYK 0, 77, 84, 31

插圖 - 色彩 - 淺灰色 - 影像

淺灰色
十六進位 #747474
RGB 116, 116, 116
CMYK 0, 0, 0, 55

插圖 - 色彩 - 深灰色 - 影像

深灰色
十六進位 #DFDFDF
RGB 223, 223, 223
CMYK 0, 0, 0, 13

清晰度
插圖 - 清晰度 - 務必影像

務必保持簡單整潔 保持視覺效果簡單整潔，並聚焦於傳達訊息的基本元素。

務必使用空白 使用空白提供視覺上的喘息空間，並突顯插圖中最關鍵的組成部分。

插圖 - 清晰度 - 請勿影像

請勿使視覺效果過於複雜 請勿使用不必要的元素使視覺效果過於複雜，因為這些元素可能會混淆或分散使用者的注意力。

請勿犧牲清晰度 請勿讓藝術效果 Flair 與插圖訊息混淆。

一致性
插圖 - 一致性 - 務必 - 影像

務必堅持採用一致的視覺風格 所有插圖都堅持採用一致的視覺風格，以建立統一的品牌形象。

務必堅持採用品牌色彩 使用 Cloudflare 的品牌色彩、排版和圖示來保持統一的外觀。

務必確保可辨識且清晰明確 確保插圖作為 Cloudflare 概念時可辨識，即使在各種產品中使用亦是如此。

插圖 - 一致性 - 請勿 - 影像

請勿偏離視覺風格 請勿偏離既定的視覺語言，因為這可能會造成混亂並降低品牌認知度。

請勿使用不相關的樣式和色彩 請勿引入不相關的樣式或配色方案。我們的插圖應呈現統一風格，看起來就像同屬一個系列。

可存取性
插圖 - 簡單易懂 - 影像

務必考慮縮放 有視覺障礙的使用者可能需要放大影像才能適當檢視。

務必考慮對比度 透過使用圖案、標籤來區分元素，確保線條、形狀與色彩之間具有明確差異，特別是在它們用途不同的情況下。

務必提供替代描述 為非裝飾性插圖提供替代文字描述，使螢幕閱讀器易於理解。

透明度和誠信度
插圖 - 透明度和誠信度 - 影像

務必如實呈現產品 + 功能 清楚地呈現 Cloudflare 產品的特性和功能，不誇大或視覺誤導。

務必展示真正的優勢 使用插圖為使用者展示真實的產品優勢和成果。

創造力
插圖 - 創造力 - 務必 - 影像

務必運用好奇心 + 想像力 在設計過程中鼓勵創造力和想像力，使插圖引人入勝且令人難忘。

務必使用隱喻 + 類比 使用能引起使用者共鳴的隱喻和類比，以相互關聯的方式傳達複雜的概念。

插圖 - 創造力 - 請勿 - 影像

請勿過於字面化 抽象概念的呈現形式不要過於字面化，這會限制視覺吸引力。我們的大多數產品都以某種方式涉及伺服器，但如果每張插圖都是伺服器，觀眾將無法區分我們的產品。請專注於每個產品的獨特之處。

請勿使用過於老套且枯燥的影像 請勿使用缺乏新意、過於老套或已被過度使用的影像。Cloudflare 有很多獨特之處。請專注於差異化。

聲明
插圖 - 呈現 - 務必 - 影像

務必使用多元化和包容性插圖 確保插圖反映多元化社群和包容性環境。

務必展示各種背景、文化等 透過呈現來自不同背景、文化與族群的人物形象，營造出普世共鳴的感受。

插圖 - 呈現 - 請勿 - 影像

請勿建立同質化環境 請勿以同質化方式呈現使用者或環境。盡可能代表各種不同的使用者。

請勿強化刻板印象、偏見或錯誤認知 請勿使用會助長文化偏見或錯誤觀念的刻板形象或誇張表現。

