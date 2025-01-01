Les illustrations transmettent du sens d'un coup d'œil, simplifient les idées complexes et améliorent la cognition par le biais de la narration visuelle. Elles permettent de combler le fossé entre les concepts techniques et la compréhension par les utilisateurs afin de rendre les idées abstraites plus concrètes et plus engageantes.

Les illustrations des produits et services de Cloudflare captent l'attention, suscitent la curiosité et guident efficacement les utilisateurs. Elles transforment les concepts intangibles en éléments visuels compréhensibles afin d'améliorer la clarté et l'accessibilité.

Ces directives aident les créateurs à concevoir des illustrations claires et attrayantes, qui représentent les produits et les solutions proposés par Cloudflare, tout en reflétant les valeurs et la mission de notre marque. En suivant ces directives, les concepteurs s'assurent que leur travail enrichit la compréhension des utilisateurs et définit la marque avec précision.