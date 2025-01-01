Illustrations
Vue d'ensemble
Les illustrations transmettent du sens d'un coup d'œil, simplifient les idées complexes et améliorent la cognition par le biais de la narration visuelle. Elles permettent de combler le fossé entre les concepts techniques et la compréhension par les utilisateurs afin de rendre les idées abstraites plus concrètes et plus engageantes.
Les illustrations des produits et services de Cloudflare captent l'attention, suscitent la curiosité et guident efficacement les utilisateurs. Elles transforment les concepts intangibles en éléments visuels compréhensibles afin d'améliorer la clarté et l'accessibilité.
Ces directives aident les créateurs à concevoir des illustrations claires et attrayantes, qui représentent les produits et les solutions proposés par Cloudflare, tout en reflétant les valeurs et la mission de notre marque. En suivant ces directives, les concepteurs s'assurent que leur travail enrichit la compréhension des utilisateurs et définit la marque avec précision.
Style
Simple, clair, minimal
Limitez les détails qui n'ajoutent rien à vos illustrations afin de mettre davantage en évidence les détails pertinents.
Cohérence
Nous devons nous efforcer de représenter les concepts de manière cohérente dans l'ensemble des illustrations et iconographies.
Détails redimensionnables
L'utilisation d'illustrations comportant moins de détails permet de préserver la lisibilité de ces dernières dans les fichiers de plus petite taille.
Moyen
Grand
Extra-large
Couleur
Pour s'aligner sur la marque, la couleur principale des illustrations fait appel à la palette orange. Vous pouvez également utiliser les couleurs supplémentaires ci-dessous pour produire des images riches et dynamiques.
Orange clair
Hex #FFE9CB
RGB 255, 233, 203
CMYK 0, 9, 20, 0
Magenta
Hex #911475
RGB 145, 20, 117
CMYK 0, 86, 19, 43
Jaune clair
Hex #FFD43C
RGB 255, 212, 60
CMYK 0, 17, 76, 0
Violet clair
Hex #F2D6F4
RGB 242, 214, 244
CMYK 1, 12, 0, 4
Bleu très clair
Hex #E0ECFF
RGB 224, 236, 255
CMYK 12, 7, 0, 0
Violet
Hex #941FBA
RGB 148, 31, 186
CMYK 20, 83, 0, 27
Bleu clair
Hex #A8CBFF
RGB 168, 203, 255
CMYK 34, 20, 0, 0
Violet foncé
Hex #4D1470
RGB 77, 20, 112
CMYK 31, 82, 0, 56
Success (clair)
Hex #BCECCB
RGB 188, 236, 203
CMYK 20, 0, 14, 7
Danger (clair)
Hex #FCA39C
RGB 252, 163, 156
CMYK 0, 35, 38, 1
Success
Hex #57CF7D
RGB 87, 207, 125
CMYK 58, 0, 40, 19
Danger
Hex #FC3D2E
RGB 252, 61, 46
CMYK 0, 75, 82, 1
Success (foncé)
Hex #12523D
RGB 18, 82, 61
CMYK 78, 0 26, 68
Danger (foncé)
Hex #B0291C
RGB 176, 41, 28
CMYK 0, 77, 84, 31
Gris clair
Hex #747474
RGB 116, 116, 116
CMYK 0, 0, 0, 55
Gris foncé
Hex #DFDFDF
RGB 223, 223, 223
CMYK 0, 0, 0, 13
Clarté
Optez pour une mise en page simple et épurée Créez des visuels simples et épurés, en vous concentrant sur les éléments essentiels qui véhiculent le message.
Utilisez des espaces blancs Utilisez des espaces blancs pour aérer le visuel et mettre en évidence les éléments les plus importants de l'illustration.
Ne compliquez pas excessivement les visuels Évitez de créer des visuels excessivement compliqués et comportant des éléments inutiles, susceptibles de perturber les utilisateurs ou de détourner leur attention.
Ne sacrifiez pas la clarté Ne laissez pas le sens artistique occulter le message de l'illustration.
Cohérence
Respectez un style visuel harmonieux Respectez un style visuel cohérent pour toutes les illustrations afin de définir une identité de marque cohésive.
Limitez-vous aux couleurs de la marque Utilisez les couleurs, la typographie et l'iconographie de la marque Cloudflare afin de préserver une apparence unifiée.
Créez des visuels reconnaissables et uniques Veillez à ce que vos illustrations soient reconnaissables en tant que concepts Cloudflare, même lorsqu'elles sont utilisées pour différents produits.
Ne vous écartez pas du style visuel Ne vous écartez pas du langage visuel établi, sous peine de voir vos illustrations prêter à confusion et nuire à l'identification de la marque.
N'utilisez pas de styles et de couleurs sans lien avec Cloudflare N'introduisez pas de styles ou de modèles de couleurs sans rapport avec la marque. Nos illustrations doivent donner l'impression de toutes appartenir à la même famille.
Accessibilité
Tenez compte de la taille Les utilisateurs malvoyants peuvent avoir besoin d'agrandir les images pour les visualiser correctement.
Pensez au contraste Assurez-vous de créer des lignes, des formes et des couleurs distinctes en utilisant des motifs, ainsi que des étiquettes pour différencier les éléments, surtout s'ils sont utilisés à différentes fins.
Proposez des descriptions alternatives Renseignez des textes descriptifs alternatifs pour les illustrations non décoratives afin de les rendre compréhensibles par les lecteurs d'écran.
Transparence et honnêteté
Présentez honnêtement les produits et les caractéristiques Représentez clairement les caractéristiques et les fonctionnalités des produits de Cloudflare, sans exagération ni images trompeuses.
Présentez les avantages réels du produit Utilisez des illustrations mettant en valeur les avantages des produits et les résultats réels pour les utilisateurs.
Créativité
Faites preuve de curiosité et d'imagination Encouragez la créativité et l'imagination pendant le processus de conception afin de rendre les illustrations attrayantes et mémorisables.
Ayez recours à des métaphores et des analogies Faites appel à des métaphores et des analogies qui trouveront un écho auprès des utilisateurs afin de transmettre des concepts complexes de manière compréhensible.
N'adoptez pas une approche trop littérale N'adoptez pas une approche trop littérale de la représentation de concepts abstraits afin d'éviter de diminuer l'attrait visuel. La plupart de nos produits impliquent des serveurs, d'une manière ou d'une autre, mais si chaque illustration représente un serveur, il sera impossible pour les lecteurs de distinguer nos offres les unes des autres. Concentrez-vous plutôt sur les caractéristiques uniques de chaque produit.
N'utilisez pas d'images stéréotypées ou ennuyeuses Évitez les images figées ou trop utilisées, qui manquent d'originalité. Cloudflare est unique à bien des égards. Concentrez-vous sur ce qui nous différencie.
Représentation
Utilisez des illustrations diversifiées et inclusives Veillez à ce que les illustrations reflètent la diversité des communautés et l'inclusivité des environnements.
Présentez des cultures et des environnements variés, etc. Représentez des personnes issues de différents horizons, différentes cultures et divers groupes démographiques afin de créer un sentiment d'universalité.
Ne créez pas d'environnements homogènes Ne présentez pas les utilisateurs ou les environnements de manière homogène. Efforcez-vous de représenter la diversité des utilisateurs partout où vous le pouvez.
Ne perpétuez pas de stéréotypes, de préjugés ou d'idées fausses Ne faites pas appel à des stéréotypes ou des caricatures perpétuant des préjugés culturels ou des idées fausses.
