イラスト
概要
イラストは一目で意味が伝わるため、複雑なアイデアを簡素化し、視覚的なストーリーテリングを通じてユーザーの理解度を高めます。技術的概念とユーザーの理解のギャップを埋め、抽象的なアイデアをより具体的で魅力的なものにします。
Cloudflareの製品やサービスでは、イラストは注意を引き、好奇心を喚起し、ユーザーを効果的に誘導するものです。無形の概念を身近なビジュアルに変換し、明瞭で理解しやすいものにします。
本ガイドラインは、Cloudflareが提供する製品やソリューションを表現し、Cloudflareのブランド価値と使命に沿った明瞭で魅力的なイラストをデザイナーが作成するのに役立ちます。デザイナーはガイドラインに従うことで、ユーザーの理解を広め、ブランドを正確に表現する作品をデザインすることができます。
スタイル
シンプル、明瞭、最小限
イラストは、無意義な詳細を減らして有意義な詳細を際立たせます。
一貫性
すべてのイラストとアイコンで、概念の表現に一貫性を持たせるよう努める必要があります。
スケーラブルな詳細
詳細を減らすことで、ファイルサイズが小さくてもイラストの可読性が保たれるようにします。
標準
大
特大
色
ブランドに合わせて、イラストのプライマリーカラーにはオレンジ色のパレットを使用します。下の追加色を使用することで、豊かで動的な画像を作成することができます。
ライトオレンジ
16進数 #FFE9CB
RGB 255, 233, 203
CMYK 0, 9, 20, 0
マゼンタ
16進数 #911475
RGB 145, 20, 117
CMYK 0, 86, 19, 43
ライトイエロー
16進数 #FFD43C
RGB 255, 212, 60
CMYK 0, 17, 76, 0
ライトパープル
16進数 #F2D6F4
RGB 242, 214, 244
CMYK 1, 12, 0, 4
エクストラライトブルー
16進数 #E0ECFF
RGB 224, 236, 255
CMYK 12, 7, 0, 0
パープル
16進数 #941FBA
RGB 148, 31, 186
CMYK 20, 83, 0, 27
ライトブルー
16進数 #A8CBFF
RGB 168, 203, 255
CMYK 34, 20, 0, 0
ダークパープル
16進数 #4D1470
RGB 77, 20, 112
CMYK 31, 82, 0, 56
サクセス（ライト）
16進数 #BCECCB
RGB 188, 236, 203
CMYK 20, 0, 14, 7
デンジャー（ライト）
16進数 #FCA39C
RGB 252, 163, 156
CMYK 0, 35, 38, 1
サクセス
16進数 #57CF7D
RGB 87, 207, 125
CMYK 58, 0, 40, 19
デンジャー
16進数 #FC3D2E
RGB 252, 61, 46
CMYK 0, 75, 82, 1
サクセス（ダーク）
16進数 #12523D
RGB 18, 82, 61
CMYK 78, 0 26, 68
デンジャー（ダーク）
16進数 #B0291C
RGB 176, 41, 28
CMYK 0, 77, 84, 31
ライトグレー
16進数 #747474
RGB 116, 116, 116
CMYK 0, 0, 0, 55
ダークグレー
16進数 #DFDFDF
RGB 223, 223, 223
CMYK 0, 0, 0, 13
明瞭性
〇 シンプルですっきりした見た目を保つ メッセージを伝える重要な要素に焦点を絞り、シンプルですっきりしたビジュアルにします。
〇 ホワイトスペースを使う ホワイトスペースを使って視覚的な余裕を作り出し、イラストの最も重要なコンポーネントを強調します。
✕ ビジュアルを複雑にしすぎる ユーザーの混乱や注意散漫を招く不必要な要素を入れてビジュアルを複雑にするのはやめましょう。
✕ わかりやすさを犠牲にする 芸術的センスを発揮しようとしてイラストのメッセージが不明瞭になるようなことはあってはなりません。
一貫性
〇 一貫したビジュアルスタイルを維持する すべてのイラストで一貫したビジュアルスタイルを維持することで、統一感のあるブランドアイデンティティを確立します。
〇 ブランドカラーを厳守する Cloudflareのブランドカラー、タイポグラフィ、アイコンを使用して統一感を保ちます。
〇 認識と区別が可能なものにする イラストは、さまざまな製品で横断的に使用される場合でも、Cloudflareの概念として認識できるようにします。
✕ ビジュアルスタイルから逸脱する 混乱を招き、ブランド認知度が低下する可能性があるため、確立された視覚言語から逸脱しないでください。
✕ 無関係なスタイルや色を使用する 無関係なスタイルやカラースキームを導入しないでください。イラストはすべて同じファミリーに属しているように見える必要があります。
アクセシビリティ
〇 スケールを考える 視力に問題のある方は、画像を拡大して見る必要がある場合があります。
〇 コントラストを考える パターンやラベルを使って要素を区別することで、明確な線、形、色を確保します。要素の目的が異なる場合は特に注意します。
〇 代替テキストを提供する 非装飾的なイラストは、スクリーンリーダーで読み上げて理解できるように代替テキストを提供します。
透明性と率直さ
〇 製品や機能を率直に表現する 誇張や誤解を招くようなビジュアルを使わず、Cloudflareの製品の特徴と機能を明確に表現します。
〇 実際のメリットを示す イラストを使って、ユーザーが実際に得られる製品のメリットや成果を紹介します。
創造性
〇 好奇心と想像力を駆使する デザインプロセスで創造力と想像力を発揮し、イラストを魅力的で記憶に残るものにしましょう。
〇 メタファーとアナロジーを使う ユーザーの心に響くメタファーやアナロジーを使用し、複雑な概念を共感できる方法で伝えます。
✕ 字義通りになりすぎる 抽象概念の表現においてリテラルになりすぎると、視覚的な魅力が損なわれますので注意してください。当社の製品のほとんどに何らかの形でサーバーが関わっていますが、すべてのイラストがサーバーを示していたら、閲覧者は製品を区別できません。サーバーではなく、各製品の固有の特徴に焦点を当てます。
✕ ありきたりな画像やつまらない画像を使う オリジナリティに欠けるありきたりな画像や使い古された画像は使用しないでください。Cloudflareにはユニークな点がたくさんあります。差別化に焦点を当てましょう。
表現
〇 多様で包摂的なイラストを使用する イラストが多様なコミュニティや包摂的な環境を反映するようにしましょう。
〇 多様な経歴、文化などを見せる さまざまな経歴、文化、デモグラフィックスの人々を取り上げ、普遍性を醸し出します。
✕ 均質な環境を作る ユーザーや環境の紹介では均質化を避けてください。できる限りさまざまなユーザーを代表するように努めましょう。
✕ 固定観念、偏見、誤解を永続化する 文化的偏見や誤解を永続的なものにする固定観念的イメージの使用や戯画化はやめましょう。