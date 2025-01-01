イラストは一目で意味が伝わるため、複雑なアイデアを簡素化し、視覚的なストーリーテリングを通じてユーザーの理解度を高めます。技術的概念とユーザーの理解のギャップを埋め、抽象的なアイデアをより具体的で魅力的なものにします。

Cloudflareの製品やサービスでは、イラストは注意を引き、好奇心を喚起し、ユーザーを効果的に誘導するものです。無形の概念を身近なビジュアルに変換し、明瞭で理解しやすいものにします。

本ガイドラインは、Cloudflareが提供する製品やソリューションを表現し、Cloudflareのブランド価値と使命に沿った明瞭で魅力的なイラストをデザイナーが作成するのに役立ちます。デザイナーはガイドラインに従うことで、ユーザーの理解を広め、ブランドを正確に表現する作品をデザインすることができます。