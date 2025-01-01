Las ilustraciones transmiten un significado a simple vista, simplifican ideas complejas y mejoran la comprensión del usuario a través de la narrativa visual. Sirven de puente entre los conceptos técnicos y la comprensión del usuario, y mejoran la accesibilidad y el atractivo de las ideas abstractas.

En los productos y servicios de Cloudflare, las ilustraciones captan la atención, despiertan la curiosidad y guían a los usuarios de forma eficaz. Transforman conceptos intangibles en imágenes identificables, mejorando su comprensión y accesibilidad.

Estas directrices ayudan a los diseñadores a crear ilustraciones claras y atractivas que sean representaciones de los productos y soluciones que ofrece Cloudflare y se ajusten a los valores y a la misión de la marca Cloudflare. Al seguir estas directrices, los diseñadores se aseguran de que su trabajo mejore la comprensión de los usuarios y represente con precisión a la marca.