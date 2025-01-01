Ilustración
Información general
Las ilustraciones transmiten un significado a simple vista, simplifican ideas complejas y mejoran la comprensión del usuario a través de la narrativa visual. Sirven de puente entre los conceptos técnicos y la comprensión del usuario, y mejoran la accesibilidad y el atractivo de las ideas abstractas.
En los productos y servicios de Cloudflare, las ilustraciones captan la atención, despiertan la curiosidad y guían a los usuarios de forma eficaz. Transforman conceptos intangibles en imágenes identificables, mejorando su comprensión y accesibilidad.
Estas directrices ayudan a los diseñadores a crear ilustraciones claras y atractivas que sean representaciones de los productos y soluciones que ofrece Cloudflare y se ajusten a los valores y a la misión de la marca Cloudflare. Al seguir estas directrices, los diseñadores se aseguran de que su trabajo mejore la comprensión de los usuarios y represente con precisión a la marca.
Estilo
Sencillo, claro y minimalista
Reduce los detalles que no aporten ningún significado a tus ilustraciones y destacar así los detalles significativos.
Coherencia
Debemos esforzarnos para que todas las ilustraciones y toda la iconografía representen los conceptos de forma coherente.
Detalles escalables
Si las ilustraciones contienen menos detalles, seguirán siendo legibles en archivos de menor tamaño.
Media
Grande
Muy grande
Color
En línea con la marca, el color principal de las ilustraciones corresponde a la paleta de colores naranja. Estos colores adicionales se pueden utilizar para crear complejas imágenes dinámicas.
Naranja claro
Hex #FFE9CB
RGB 255, 233, 203
CMYK 0, 9, 20, 0
Magenta
Hex #911475
RGB 145, 20, 117
CMYK 0, 86, 19, 43
Amarillo claro
Hex #FFD43C
RGB 255, 212, 60
CMYK 0, 17, 76, 0
Morado claro
Hex #F2D6F4
RGB 242, 214, 244
CMYK 1, 12, 0, 4
Azul muy claro
Hex #E0ECFF
RGB 224, 236, 255
CMYK 12, 7, 0, 0
Morado
Hex #941FBA
RGB 148, 31, 186
CMYK 20, 83, 0, 27
Azul claro
Hex #A8CBFF
RGB 168, 203, 255
CMYK 34, 20, 0, 0
Morado oscuro
Hex #4D1470
RGB 77, 20, 112
CMYK 31, 82, 0, 56
Éxito (claro)
Hex #BCECCB
RGB 188, 236, 203
CMYK 20, 0, 14, 7
Peligro (claro)
Hex #FCA39C
RGB 252, 163, 156
CMYK 0, 35, 38, 1
Éxito
Hex #57CF7D
RGB 87, 207, 125
CMYK 58, 0, 40, 19
Peligro
Hex #FC3D2E
RGB 252, 61, 46
CMYK 0, 75, 82, 1
Éxito (oscuro)
Hex #12523D
RGB 18, 82, 61
CMYK 78, 0 26, 68
Peligro (oscuro)
Hex #B0291C
RGB 176, 41, 28
CMYK 0, 77, 84, 31
Gris claro
Hex #747474
RGB 116, 116, 116
CMYK 0, 0, 0, 55
Gris oscuro
Hex #DFDFDF
RGB 223, 223, 223
CMYK 0, 0, 0, 13
Claridad
Elige imágenes sencillas y despejadas Crea imágenes sencillas y despejadas, y céntrate en los elementos esenciales que transmiten el mensaje.
Utiliza el espacio en blanco Utiliza el espacio en blanco para proporcionar amplitud visual y destacar los componentes más importantes de la ilustración.
No compliques en exceso las imágenes No compliques en exceso las imágenes con elementos innecesarios que puedan confundir o distraer a los usuarios.
No sacrifiques la claridad No dejes que el estilo artístico enturbie el mensaje de la ilustración.
Coherencia
Mantén un estilo visual coherente Mantén un estilo visual coherente en todas las ilustraciones para establecer una identidad de marca coherente.
Respeta los colores de la marca Utiliza los colores, la tipografía y la iconografía de la marca de Cloudflare para mantener un aspecto unificado.
Mantén un estilo reconocible y distintivo Asegúrate de que las ilustraciones sean reconocibles como conceptos de Cloudflare, incluso cuando se utilicen en distintos productos.
No te desvíes del estilo visual No te desvíes del lenguaje visual establecido, ya que puede generar confusión y reducir el reconocimiento de la marca.
No utilices estilos y colores no relacionados No añadas estilos o esquemas de color no relacionados. El aspecto de todas nuestras ilustraciones debe indicar que pertenecen a la misma familia.
Accesibilidad
Considera la escala Es posible que los usuarios con problemas de visión necesiten ampliar las imágenes para verlas correctamente.
Considera el contraste Facilita la distinción de las líneas, las formas y los colores utilizando patrones y etiquetas para diferenciar los elementos, especialmente si tienen fines distintos.
Proporciona descripciones alternativas Proporciona descripciones de texto alternativas para las ilustraciones no decorativas para que sean comprensibles para los lectores de pantalla.
Transparencia y honestidad
Representa los productos y las funciones de forma honesta Representa claramente las funciones y funcionalidades de los productos de Cloudflare sin exageraciones ni imágenes engañosas.
Muestra sus ventajas reales Utiliza ilustraciones para mostrar las ventajas y los resultados reales de los productos a los usuarios.
Creatividad
Demuestra curiosidad e imaginación Fomenta la creatividad y la imaginación en el proceso de diseño para crear ilustraciones atractivas e inolvidables.
Utiliza metáforas y analogías Utiliza metáforas y analogías que sean significativas para los usuarios a fin de transmitir conceptos complejos de forma comprensible.
No seas demasiado literal No seas demasiado literal en la representación de conceptos abstractos, ya que podría limitar el atractivo visual. La mayoría de nuestros productos implican servidores, de una manera u otra. Sin embargo, si todas las ilustraciones representan un servidor, el público no podrá diferenciar nuestras soluciones. Céntrate en los aspectos específicos de cada producto.
No utilices imágenes estereotipadas ni aburridas No utilices imágenes estereotipadas o utilizadas en exceso que carezcan de originalidad. Cloudflare es único en muchos aspectos. Céntrate en la diferencia.
Representación
Utiliza ilustraciones diversas e inclusivas Asegúrate de que las ilustraciones reflejen comunidades diversas y entornos inclusivos.
Muestra distintos orígenes, culturas, etc. Representa a personas de distintos orígenes, culturas y grupos demográficos para crear una sensación de universalidad.
No crees entornos homogéneos No presentes a los usuarios o los entornos de forma homogénea. Siempre que puedas, intenta representar la diversidad de los usuarios.
No perpetúes estereotipos, prejuicios o conceptos erróneos No utilices estereotipos o caricaturas que perpetúen prejuicios culturales o conceptos erróneos.
