Logotipo
Información general
Nuestro logotipo es la expresión más reconocible de nuestra marca, y desempeña un papel fundamental para ayudar a las personas a reconocer a Cloudflare y a sentirse conectados con nosotros. Cuando se utiliza de forma coherente, inspira confianza y es un eficaz recordatorio de nuestro valor.
Principal
Imagen apilada
La logomarca de nube se apila verticalmente sobre el logotipo, alineada a la derecha con el borde de la "E".
Imagen horizontal
El formato o el espaciado a veces solo permite la versión horizontal del logotipo. Utiliza la versión horizontal si el espacio es limitado.
Color
Logotipo
Negro • Hex #000000
Logomarca (izquierda)
Mandarina • Hex #F6821F
Logomarca (derecha)
Mango • Hex #FBAD41
Socio
Imagen apilada
Es el tratamiento preferido de la composición del logotipo de la Red de socios de Cloudflare, apilado verticalmente, como se muestra. El tipo de letra de la red de socios es Inter Medium.
Imagen horizontal
Si el espacio es limitado, se puede utilizar la versión horizontal.
El espacio entre nuestro logotipo y la letra debe ser igual a la altura de la logomarca de Cloudflare. La barra espaciadora centrada debe tener la mitad del ancho de la línea ascendente de la "L" en la composición del logotipo de Cloudflare.
Programas corporativos
Apilada
Es el tratamiento preferido de la composición del logotipo del programa corporativo de Cloudflare, apilada verticalmente, como se muestra.
Fuente: Inter Medium (todo en mayúsculas)
Interletraje de prosa: 120–130 / Interletraje de acoplamiento: óptico
Interlineado: 110 % - Alineación a la derecha con el logotipo de Cloudflare
Tamaño en puntos: el tamaño mínimo en puntos es el 85 % de la altura de "CLOUDFLARE" (el nombre no debe sobrepasar el ancho de logotipo de Cloudflare).
Horizontal
El formato o el espaciado a veces solo permite una versión horizontal del logotipo. Utiliza la versión horizontal si el espacio es limitado.
Fuente: Inter Medium (todo en mayúsculas)
Interletraje de prosa: 120–130 / Interletraje de acomplamiento: óptico
Tamaño en puntos: tamaño máximo en puntos cuando la altura de la mayúscula se alinea con la parte inferior de la logomarca de nube.
(Utiliza la versión apilada si el nombre del programa sobrepasa el ancho del logotipo de Cloudflare.)
Equipos
Nombre del equipo apilado en dos líneas
Fuente: Inter Medium (capitalización del título)
Interletraje de prosa: 10 / Interletraje de acoplamiento: óptico
Interlineado: 110 % - Alineación a la derecha con el logotipo de Cloudflare
Tamaño en puntos: el tamaño máximo en puntos es el 118 % de la altura de "CLOUDFLARE" (el nombre no debe sobrepasar el ancho del logotipo de Cloudflare).
Nombre del equipo apilado en tres líneas
Fuente: Inter Medium (capitalización del título)
Interletraje de prosa: 10 / Interletraje de acoplamiento: óptico
Interlineado: 110% - Alineación a la derecha con el logotipo de Cloudflare
Tamaño en puntos: el tamaño máximo en puntos es el 118 % de la altura de "CLOUDFLARE" (el nombre no debe sobrepasar el ancho del logotipo de Cloudflare).
Espaciado
Información general
Cuando utilices el logotipo junto con otros elementos gráficos, el espacio en blanco no debe ser inferior al 100 % de la altura de la logomarca. Esto le dará mayor amplitud visual y garantizará el mejor aspecto posible. Estas mismas reglas de espaciado se aplican a las composiciones del logotipo de programas y equipos.
Apilada
Horizontal
Logomarca
Apilada
Horizontal
Tamaño
Principal
Las recomendaciones sobre el tamaño mínimo de la composición del logotipo son 0,7 pulgadas de ancho (apilada) o 1 pulgada de ancho (horizontal) para la salida impresa y 75 píxeles de ancho (apilada) o 100 píxeles de ancho (horizontal) para la salida digital.
Red de socios
Las recomendaciones de tamaño mínimo para la composición del logotipo son 1 pulgada de ancho (apilada) o 1,25 pulgadas de ancho (horizontal) para la salida impresa y 75 píxeles de ancho (apilada) o 110 píxeles de ancho (horizontal) para la salida digital.
Fondo
Uso
A menudo utilizaremos los colores de la marca como fondos en elementos visuales para la web, presentaciones y materiales impresos, siempre que dichos fondos no perjudiquen o afecten a la legibilidad.
Rojo rubí
Utiliza nuestro logotipo en blanco para garantizar la legibilidad.
Degradado (amanecer)
Utiliza nuestro logotipo en blanco para garantizar la legibilidad.
Blanco
Utiliza nuestro logotipo estándar para garantizar la legibilidad.
Claro (logotipo en positivo)
Las versiones en negro del logotipo no son la opción preferida, pero se pueden utilizar con fines promocionales o en apoyo de temas sociales (principalmente en las plataformas de redes sociales) o en caso de limitaciones relacionadas con el diseño o la impresión, como con el papel de prensa.
Mandarina
Utiliza nuestro logotipo en blanco para garantizar la legibilidad.
Degradado (neblina)
Utiliza nuestro logotipo en blanco para garantizar la legibilidad.
Negro
Utiliza nuestro logotipo estándar para garantizar la legibilidad.
Oscuro (logotipo en negativo)
Se puede utilizar una versión en blanco del logotipo sobre fondos oscuros.
Qué debes evitar
Mantén la coherencia Es importante que el aspecto del logotipo sea siempre coherente. El logotipo no debe modificarse de ninguna manera.
No añadas nuevos efectos
No rellenes el destello con color
Respeta los logotipos aprobados Su orientación, su color y su composición deben ser siempre los indicados en este documento, sin excepciones.
No modifiques los colores
No coloques el logotipo sobre fotos recargadas
Respeta las composiciones aprobadas El logotipo de la Red de socios tiene los mismos tres colores que el logotipo de Cloudflare (mandarina, mango, negro).
No crees nuevas maquetas
No utilices el logotipo en negro sobre fondo naranja
