Apilada

Es el tratamiento preferido de la composición del logotipo del programa corporativo de Cloudflare, apilada verticalmente, como se muestra.

Fuente: Inter Medium (todo en mayúsculas)

Interletraje de prosa: 120–130 / Interletraje de acoplamiento: óptico

Interlineado: 110 % - Alineación a la derecha con el logotipo de Cloudflare

Tamaño en puntos: el tamaño mínimo en puntos es el 85 % de la altura de "CLOUDFLARE" (el nombre no debe sobrepasar el ancho de logotipo de Cloudflare).