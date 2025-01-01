Me interesa

Información general

Nuestro logotipo es la expresión más reconocible de nuestra marca, y desempeña un papel fundamental para ayudar a las personas a reconocer a Cloudflare y a sentirse conectados con nosotros. Cuando se utiliza de forma coherente, inspira confianza y es un eficaz recordatorio de nuestro valor.

Principal
Imagen apilada

Imagen apilada
La logomarca de nube se apila verticalmente sobre el logotipo, alineada a la derecha con el borde de la "E".

Imagen horizontal

Imagen horizontal
El formato o el espaciado a veces solo permite la versión horizontal del logotipo. Utiliza la versión horizontal si el espacio es limitado.

Color
Tipo de logotipo

Logotipo
Negro • Hex #000000

Logomarca (izquierda)

Logomarca (izquierda)
Mandarina • Hex #F6821F

Logomarca (derecha)

Logomarca (derecha)
Mango • Hex #FBAD41

Socio
Socio - Imagen

Imagen apilada
Es el tratamiento preferido de la composición del logotipo de la Red de socios de Cloudflare, apilado verticalmente, como se muestra. El tipo de letra de la red de socios es Inter Medium.

Socio - Tarjeta - Imagen horizontal

Imagen horizontal
Si el espacio es limitado, se puede utilizar la versión horizontal.
El espacio entre nuestro logotipo y la letra debe ser igual a la altura de la logomarca de Cloudflare. La barra espaciadora centrada debe tener la mitad del ancho de la línea ascendente de la "L" en la composición del logotipo de Cloudflare.

Programas corporativos
Programas corporativos - Apilada - Imagen

Apilada
Es el tratamiento preferido de la composición del logotipo del programa corporativo de Cloudflare, apilada verticalmente, como se muestra.

Fuente: Inter Medium (todo en mayúsculas)
Interletraje de prosa: 120–130 / Interletraje de acoplamiento: óptico
Interlineado: 110 % - Alineación a la derecha con el logotipo de Cloudflare
Tamaño en puntos: el tamaño mínimo en puntos es el 85 % de la altura de "CLOUDFLARE" (el nombre no debe sobrepasar el ancho de logotipo de Cloudflare).

Programas corporativos - Horizontal - Imagen

Horizontal
El formato o el espaciado a veces solo permite una versión horizontal del logotipo. Utiliza la versión horizontal si el espacio es limitado.

Fuente: Inter Medium (todo en mayúsculas)
Interletraje de prosa: 120–130 / Interletraje de acomplamiento: óptico
Tamaño en puntos: tamaño máximo en puntos cuando la altura de la mayúscula se alinea con la parte inferior de la logomarca de nube.
(Utiliza la versión apilada si el nombre del programa sobrepasa el ancho del logotipo de Cloudflare.)

Equipos
Logotipo - Equipos - Nombre del equipo apilado en dos líneas

Nombre del equipo apilado en dos líneas
Fuente: Inter Medium (capitalización del título)
Interletraje de prosa: 10 / Interletraje de acoplamiento: óptico
Interlineado: 110 % - Alineación a la derecha con el logotipo de Cloudflare
Tamaño en puntos: el tamaño máximo en puntos es el 118 % de la altura de "CLOUDFLARE" (el nombre no debe sobrepasar el ancho del logotipo de Cloudflare).

Logotipo - Equipos - Nombre del equipo apilado en tres líneas - Imagen

Nombre del equipo apilado en tres líneas

Fuente: Inter Medium (capitalización del título)
Interletraje de prosa: 10 / Interletraje de acoplamiento: óptico
Interlineado: 110% - Alineación a la derecha con el logotipo de Cloudflare
Tamaño en puntos: el tamaño máximo en puntos es el 118 % de la altura de "CLOUDFLARE" (el nombre no debe sobrepasar el ancho del logotipo de Cloudflare).

Espaciado

Información general
Cuando utilices el logotipo junto con otros elementos gráficos, el espacio en blanco no debe ser inferior al 100 % de la altura de la logomarca. Esto le dará mayor amplitud visual y garantizará el mejor aspecto posible. Estas mismas reglas de espaciado se aplican a las composiciones del logotipo de programas y equipos.

Logotipo - Espaciado - Columna de tres tarjetas - Apiladas

Apilada

Logotipo - Espaciado - Columna de tres tarjetas - Horizontal - Imagen

Horizontal

Logotipo - Espaciado - Columna de tres tarjetas - Logomarca - Imagen

Logomarca

Logotipo - Espaciado - Columna de dos tarjetas - Apilada - Imagen

Apilada

Logotipo - Espaciado - Columna de dos tarjetas - Horizontal - Imagen

Horizontal

Tamaño
Logotipo - Tamaño - Principal - Imagen

Principal
Las recomendaciones sobre el tamaño mínimo de la composición del logotipo son 0,7 pulgadas de ancho (apilada) o 1 pulgada de ancho (horizontal) para la salida impresa y 75 píxeles de ancho (apilada) o 100 píxeles de ancho (horizontal) para la salida digital.

Logotipo - Tamaño - Red de socios - Imagen

Red de socios
Las recomendaciones de tamaño mínimo para la composición del logotipo son 1 pulgada de ancho (apilada) o 1,25 pulgadas de ancho (horizontal) para la salida impresa y 75 píxeles de ancho (apilada) o 110 píxeles de ancho (horizontal) para la salida digital.

Fondo

Uso
A menudo utilizaremos los colores de la marca como fondos en elementos visuales para la web, presentaciones y materiales impresos, siempre que dichos fondos no perjudiquen o afecten a la legibilidad.

Directrices de la marca - Logotipo - Fondo - Rojo rubí - Imagen

Rojo rubí
Utiliza nuestro logotipo en blanco para garantizar la legibilidad.

Logotipo - Fondo - Degradado (amanecer) - Imagen

Degradado (amanecer)
Utiliza nuestro logotipo en blanco para garantizar la legibilidad.

Logotipo - Fondo - Blanco - Imagen

Blanco
Utiliza nuestro logotipo estándar para garantizar la legibilidad.

Directrices de la marca - Logotipo - Fondo - Blanco - Imagen

Claro (logotipo en positivo)
Las versiones en negro del logotipo no son la opción preferida, pero se pueden utilizar con fines promocionales o en apoyo de temas sociales (principalmente en las plataformas de redes sociales) o en caso de limitaciones relacionadas con el diseño o la impresión, como con el papel de prensa.

Logotipo - Fondo - Mandarina - Imagen

Mandarina
Utiliza nuestro logotipo en blanco para garantizar la legibilidad.

Logotipo - Fondo - Degradado (neblina) - Imagen

Degradado (neblina)
Utiliza nuestro logotipo en blanco para garantizar la legibilidad.

Logotipo - Fondo - Negro - Imagen

Negro
Utiliza nuestro logotipo estándar para garantizar la legibilidad.

Logotipo - Fondo - Oscuro (logotipo en negativo) - Imagen

Oscuro (logotipo en negativo)
Se puede utilizar una versión en blanco del logotipo sobre fondos oscuros.

Qué debes evitar
Logotipo - Qué debes evitar - Mantén la coherencia - Imagen

Mantén la coherencia Es importante que el aspecto del logotipo sea siempre coherente. El logotipo no debe modificarse de ninguna manera.

Directrices de la marca - Logotipo - Qué debes evitar - No añadas nuevos efectos - Imagen

No añadas nuevos efectos

Logo - Qué debes evitar - No rellenes el destello con color - Imagen

No rellenes el destello con color

Directrices de la marca - Logotipo - Qué debes evitar - Respeta los logotipos aprobados - Imagen

Respeta los logotipos aprobados Su orientación, su color y su composición deben ser siempre los indicados en este documento, sin excepciones.

Logotipo - Qué debes evitar - No modifiques los colores - Imagen

No modifiques los colores

Directrices de la marca - Logotipo - Qué debes evitar - No coloques el logotipo sobre fotos recargadas - Imagen

No coloques el logotipo sobre fotos recargadas

Logotipo - Qué debes evitar - Respeta las composiciones aprobadas - Imagen

Respeta las composiciones aprobadas El logotipo de la Red de socios tiene los mismos tres colores que el logotipo de Cloudflare (mandarina, mango, negro).

Directrices de la marca - Logotipo - Qué debes evitar - No crees nuevas maquetas - Imagen

No crees nuevas maquetas

Logotipo - Qué debes evitar - No utilices imágenes estereotipadas - Imagen

No utilices el logotipo en negro sobre fondo naranja

¿Necesitas recursos?

