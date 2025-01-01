Me interesa

Descripción general

Como la expresión más reconocida de nuestra marca, nuestro logotipo desempeña un papel fundamental para ayudar a las personas a identificar y relacionarse con Cloudflare. Cuando se usa de manera sistemática, inspira confianza y se convierte en un poderoso recordatorio de nuestro valor.

Primario
Imagen apilada

Imagen apilada
La logomarca de la nube se apila en forma vertical sobre el logotipo, alineado a la derecha con el borde de la "E".

Imagen horizontal

Imagen horizontal
El formato o el espaciado permitirá en ocasiones solo la versión horizontal del logotipo. Utiliza la versión horizontal si el espacio es limitado.

Color
Tipo de logotipo

Logotipo
Negro • Hex #000000

Logomarca (izquierda)

Logomarca (izquierda)
Mandarina• Hex #F6821F

Logomarca (derecha)

Logomarca (derecha)
Mango • Hex #FBAD41

Socio
Socio - Imagen

Imagen apilada
Este es el tratamiento preferido de la posición del nombre Partner Network de Cloudflare, apilado verticalmente, como se muestra. El tipo de letra de partner network es Inter Medium.

Socio - Tarjeta - Imagen horizontal

Imagen horizontal
Si el espacio es limitado, se puede utilizar la versión horizontal.
El espacio entre nuestro logotipo y la letra debe ser igual a la altura de la logomarca de Cloudflare. La barra de espaciado centrada debe tener la mitad del ancho de la línea ascendente de la "L" en el nombre de Cloudflare.

Programas corporativos
Programas corporativos - Apilado - Imagen

Imagen apilada
Este es el tratamiento preferido del nombre del programa corporativo de Cloudflare, apilado verticalmente, como se muestra.

Fuente: Inter Medium (todas en mayúsculas)
Espaciado: 120–130 / Kerning: Óptico
Interlineado: 110 % - Alineación derecha con el logotipo de Cloudflare
Tamaño en puntos: el tamaño mínimo en puntos es el 85 % de la altura de "CLOUDFLARE" (el nombre no debe sobrepasar el ancho del logotipo de Cloudflare)

Programas corporativos - Horizontal - Imagen

Imagen horizontal
El formato o el espaciado permitirá en ocasiones solo la versión horizontal del logotipo. Utiliza la versión horizontal si el espacio es limitado.

Fuente: Inter Medium (todas en mayúsculas)
Espaciado: 120–130 / Kerning: Óptico
Tamaño en puntos: tamaño máximo en puntos alcanzado cuando la altura de la mayúscula se alinea con la parte inferior de la logomarca de la nube
(Utiliza la versión apilada si el nombre del programa sobrepasa el ancho del logotipo de Cloudflare)

Equipos
Logo - Equipos - Nombre del equipo apilado en dos líneas

Nombre del equipo apilado en dos líneas
Fuente: Inter Medium (Título)
Espaciado: 10 / Kerning: Óptico
Interlineado: 110 % - Alineación derecha con el logotipo de Cloudflare
Tamaño en puntos: el tamaño máximo en puntos es el 118 % de la altura de "CLOUDFLARE" (el nombre no debe sobrepasar el ancho del logotipo de Cloudflare)

Logotipo - Equipos - Nombre del equipo apilado en tres líneas - Imagen

Nombre del equipo apilado en tres líneas

Fuente: Inter Medium (Título)
Espaciado: 10 / Kerning: Óptico
Interlineado: 110 % - Alineación derecha con el logotipo de Cloudflare
Tamaño en puntos: el tamaño máximo en puntos es el 118 % de la altura de "CLOUDFLARE" (el nombre no debe sobrepasar el ancho del logotipo de Cloudflare)

Espaciado

Información general
Cuando utilizas el logotipo junto con otros elementos gráficos, el espacio libre no debe ser inferior al 100 % de la altura de la logomarca. Esto le brindará espacio libre y garantizará que siempre se vea lo mejor posible. Estas mismas reglas de espaciado se aplican al logotipo del programa y al nombre del equipo.

Logotipo - Espaciado - Columna de tres tarjetas - Apiladas

Apilado

Logotipo - Espaciado - Columna de tres tarjetas - Horizontal - Imagen

Horizontal

Logo - Espaciado - Columna de tres tarjetas - Logomarca - Imagen

Logomarca

Logotipo - Espaciado - Columna de dos tarjetas - Apiladas - Imagen

Apilado

Logotipo - Espaciado - Columna de dos tarjetas - Horizontal - Imagen

Horizontal

Dimensión
Logotipo - Dimensión - Principal - Imagen

Principal
Las recomendaciones de tamaño mínimo son 0,7 pulgadas de ancho (apilado) o 1 pulgada de ancho (horizontal) para impresión y 75 píxeles de ancho (apilado) o 100 píxeles de ancho (horizontal) para publicación digital.

Logotipo - Dimensionamiento - Partner Network - Imagen

Red de socios
Las recomendaciones de tamaño mínimo son de 1 pulgada de ancho (apilado) o 1,25 pulgadas de ancho (horizontal) para impresión y 75 píxeles de ancho (apilado) o 110 píxeles de ancho (horizontal) para publicación digital.

Fondo

Uso
A menudo utilizamos los colores de la marca como fondos o como elementos visuales para la web, para presentaciones y para material impreso, siempre que estos fondos no perjudiquen o afecten la legibilidad.

Pautas de la marca - Logotipo - Fondo - Rubí - Imagen

Rubí
Utiliza nuestro logotipo blanco para asegurarnos de que no afecta la legibilidad.

Logotipo - Fondo - Degradado (amanecer) - Imagen

Degradado (amanecer)
Utiliza nuestro logotipo blanco para asegurarnos de que no afecta la legibilidad.

Logotipo - Fondo - Blanco - Imagen

Blanco
Utiliza nuestro logotipo estándar para asegurarnos de que no afecta la legibilidad.

Pautas de la marca - Logotipo - Fondo - Blanco - Imagen

Claro (logotipo positivo)
Las versiones en negro del logotipo no son las preferidas, pero se pueden utilizar por motivos promocionales o para apoyar asuntos sociales (principalmente en las plataformas de redes sociales) o cuando hay limitaciones de diseño o impresión, como el papel de periódico.

Logo - Background - Mandarina - Imagen

Mandarina
Utiliza nuestro logotipo blanco para asegurarnos de que no afecta la legibilidad.

Logotipo - Fondo - Degradado (niebla) - Imagen

Degradado (niebla)
Utiliza nuestro logotipo blanco para asegurarnos de que no afecta la legibilidad.

Logotipo - Fondo - Negro - Imagen

Negro
Utiliza nuestro logotipo estándar para asegurarnos de que no afecta la legibilidad.

Logotipo - Fondo - Oscuro (logotipo negativo) - Imagen

Oscuro (logotipo negativo)
Se puede utilizar una versión blanca del logotipo sobre fondos oscuros.

Qué evitar
Logo - Qué evitar - Mantener la coherencia - Imagen

Mantén la consistencia Es importante que la apariencia del logotipo siga siendo consistente. El logotipo no debe modificarse de ninguna manera.

Pautas de la marca - Logotipo - Qué evitar - No añadir nuevos efectos - Imagen

No agregues nuevos efectos

Logotipo - Qué evitar - No rellenar el destello con color - Imagen

No llenes el destello de color

Pautas de la marca - Logotipo - Qué evitar - Respeta los logotipos aprobados - Imagen

Respeta los logotipos aprobados Su orientación, color y composición deben seguir siendo los indicados en este documento y sitio, sin excepciones.

Logotipo - Qué evitar - No modifiques los colores - Imagen

No modifiques los colores

Pautas de la marca - Logotipo - Qué evitar - No colocar el logotipo sobre fotos recargadas - Imagen

No coloques el logotipo sobre fotos recargadas

Logotipo - Qué evitar - Respeta los nombres aprobados - Imagen

Respeta los nombres aprobados El logotipo de Partner Network conserva los mismos tres colores que el logotipo de Cloudflare. (mandarina, mango, negro)

Pautas de la marca - Logotipo - Qué evitar - No crear nuevas maquetas - Imagen

No agregues nuevas maquetas

Logotipo - Qué evitar - No utilizar elementos visuales clichés - Imagen

No utilices el logotipo negro sobre fondo naranja

¿Necesitas recursos?

