Imagen apilada

Este es el tratamiento preferido del nombre del programa corporativo de Cloudflare, apilado verticalmente, como se muestra.

Fuente: Inter Medium (todas en mayúsculas)

Espaciado: 120–130 / Kerning: Óptico

Interlineado: 110 % - Alineación derecha con el logotipo de Cloudflare

Tamaño en puntos: el tamaño mínimo en puntos es el 85 % de la altura de "CLOUDFLARE" (el nombre no debe sobrepasar el ancho del logotipo de Cloudflare)