Logotipo
Descripción general
Como la expresión más reconocida de nuestra marca, nuestro logotipo desempeña un papel fundamental para ayudar a las personas a identificar y relacionarse con Cloudflare. Cuando se usa de manera sistemática, inspira confianza y se convierte en un poderoso recordatorio de nuestro valor.
Primario
Imagen apilada
La logomarca de la nube se apila en forma vertical sobre el logotipo, alineado a la derecha con el borde de la "E".
Imagen horizontal
El formato o el espaciado permitirá en ocasiones solo la versión horizontal del logotipo. Utiliza la versión horizontal si el espacio es limitado.
Color
Logotipo
Negro • Hex #000000
Logomarca (izquierda)
Mandarina• Hex #F6821F
Logomarca (derecha)
Mango • Hex #FBAD41
Socio
Imagen apilada
Este es el tratamiento preferido de la posición del nombre Partner Network de Cloudflare, apilado verticalmente, como se muestra. El tipo de letra de partner network es Inter Medium.
Imagen horizontal
Si el espacio es limitado, se puede utilizar la versión horizontal.
El espacio entre nuestro logotipo y la letra debe ser igual a la altura de la logomarca de Cloudflare. La barra de espaciado centrada debe tener la mitad del ancho de la línea ascendente de la "L" en el nombre de Cloudflare.
Programas corporativos
Imagen apilada
Este es el tratamiento preferido del nombre del programa corporativo de Cloudflare, apilado verticalmente, como se muestra.
Fuente: Inter Medium (todas en mayúsculas)
Espaciado: 120–130 / Kerning: Óptico
Interlineado: 110 % - Alineación derecha con el logotipo de Cloudflare
Tamaño en puntos: el tamaño mínimo en puntos es el 85 % de la altura de "CLOUDFLARE" (el nombre no debe sobrepasar el ancho del logotipo de Cloudflare)
Imagen horizontal
El formato o el espaciado permitirá en ocasiones solo la versión horizontal del logotipo. Utiliza la versión horizontal si el espacio es limitado.
Fuente: Inter Medium (todas en mayúsculas)
Espaciado: 120–130 / Kerning: Óptico
Tamaño en puntos: tamaño máximo en puntos alcanzado cuando la altura de la mayúscula se alinea con la parte inferior de la logomarca de la nube
(Utiliza la versión apilada si el nombre del programa sobrepasa el ancho del logotipo de Cloudflare)
Equipos
Nombre del equipo apilado en dos líneas
Fuente: Inter Medium (Título)
Espaciado: 10 / Kerning: Óptico
Interlineado: 110 % - Alineación derecha con el logotipo de Cloudflare
Tamaño en puntos: el tamaño máximo en puntos es el 118 % de la altura de "CLOUDFLARE" (el nombre no debe sobrepasar el ancho del logotipo de Cloudflare)
Nombre del equipo apilado en tres líneas
Fuente: Inter Medium (Título)
Espaciado: 10 / Kerning: Óptico
Interlineado: 110 % - Alineación derecha con el logotipo de Cloudflare
Tamaño en puntos: el tamaño máximo en puntos es el 118 % de la altura de "CLOUDFLARE" (el nombre no debe sobrepasar el ancho del logotipo de Cloudflare)
Espaciado
Información general
Cuando utilizas el logotipo junto con otros elementos gráficos, el espacio libre no debe ser inferior al 100 % de la altura de la logomarca. Esto le brindará espacio libre y garantizará que siempre se vea lo mejor posible. Estas mismas reglas de espaciado se aplican al logotipo del programa y al nombre del equipo.
Apilado
Horizontal
Logomarca
Apilado
Horizontal
Dimensión
Principal
Las recomendaciones de tamaño mínimo son 0,7 pulgadas de ancho (apilado) o 1 pulgada de ancho (horizontal) para impresión y 75 píxeles de ancho (apilado) o 100 píxeles de ancho (horizontal) para publicación digital.
Red de socios
Las recomendaciones de tamaño mínimo son de 1 pulgada de ancho (apilado) o 1,25 pulgadas de ancho (horizontal) para impresión y 75 píxeles de ancho (apilado) o 110 píxeles de ancho (horizontal) para publicación digital.
Fondo
Uso
A menudo utilizamos los colores de la marca como fondos o como elementos visuales para la web, para presentaciones y para material impreso, siempre que estos fondos no perjudiquen o afecten la legibilidad.
Rubí
Utiliza nuestro logotipo blanco para asegurarnos de que no afecta la legibilidad.
Degradado (amanecer)
Utiliza nuestro logotipo blanco para asegurarnos de que no afecta la legibilidad.
Blanco
Utiliza nuestro logotipo estándar para asegurarnos de que no afecta la legibilidad.
Claro (logotipo positivo)
Las versiones en negro del logotipo no son las preferidas, pero se pueden utilizar por motivos promocionales o para apoyar asuntos sociales (principalmente en las plataformas de redes sociales) o cuando hay limitaciones de diseño o impresión, como el papel de periódico.
Mandarina
Utiliza nuestro logotipo blanco para asegurarnos de que no afecta la legibilidad.
Degradado (niebla)
Utiliza nuestro logotipo blanco para asegurarnos de que no afecta la legibilidad.
Negro
Utiliza nuestro logotipo estándar para asegurarnos de que no afecta la legibilidad.
Oscuro (logotipo negativo)
Se puede utilizar una versión blanca del logotipo sobre fondos oscuros.
Qué evitar
Mantén la consistencia Es importante que la apariencia del logotipo siga siendo consistente. El logotipo no debe modificarse de ninguna manera.
No agregues nuevos efectos
No llenes el destello de color
Respeta los logotipos aprobados Su orientación, color y composición deben seguir siendo los indicados en este documento y sitio, sin excepciones.
No modifiques los colores
No coloques el logotipo sobre fotos recargadas
Respeta los nombres aprobados El logotipo de Partner Network conserva los mismos tres colores que el logotipo de Cloudflare. (mandarina, mango, negro)
No agregues nuevas maquetas
No utilices el logotipo negro sobre fondo naranja
¿Necesitas recursos?
Descarga recursos creativos, incluidos logotipos, fotografías, fondos, banners, videos e ilustraciones.