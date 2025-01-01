注册

概述

作为我们品牌最具识别度的表达，这一企业标识在帮助用户识别 Cloudflare 并建立情感联系方面扮演着至关重要的角色。以一致的方式使用时，它不仅能激发用户的信任，还将成为传递我们核心价值的有力象征。

主服务器
堆叠图像

堆叠
云朵标识垂直堆叠在文字标识上方，并与 “E” 的右侧边缘对齐。

水平图像

水平
在某些排版或空间限制的情况下，只能使用标识的水平版本。如果空间有限，请使用水平版本。

颜色
文字标识

文字标识
黑 • Hex #000000

图形标识（左）

图形标志（左）
橘黄 • Hex #F6821F

图形标识（右）

图形标志（右）
芒果黄 • Hex #FBAD41

合作伙伴
合作伙伴 - 图像

堆叠式
这是 Cloudflare 合作伙伴网络组合标识的首选展示方式——垂直堆叠，如图所示。合作伙伴网络字体为 Inter Medium。

合作伙伴 - 卡片- 水平图像

水平
空间有限时，也可使用水平版本。
标识与文字之间的间距必须等同于 Cloudflare 标识文字的高度。Cloudflare 标识组合中，居中的间隔线应为“L”字母竖线宽度的 1/2。

企业计划
企业计划 - 堆叠 - 图像

堆叠式

这是 Cloudflare 企业计划组合标识的首选处理方式，垂直堆叠显示，如图所示。

字体： Inter Medium（全部大写） 字距： 120–130 / 字距调整： 光学 行距： 110% - 与 Cloudflare 标识右对齐 字号： 最小字号是“CLOUDFLARE” 高度的 85% （名称宽度不应超过 Cloudflare 标识）

企业计划 - 水平 - 图像

水平 在某些排版或空间限制的情况下，只能使用标识的水平版本。如果空间有限，请使用水平版本。

字体： InterMedium（全部大写） 字距： 120–130 / 字距调整： 光学 字号： 最大值为大写字母高度与云朵图形标识底部对齐（如果计划名称超过 Cloudflare 标识宽度，请使用堆叠版本）

Teams
标识 - 团队 - 团队名称双行堆叠

团队名称分两行堆叠
字体：Inter Medium （标题大写规则）
字距：10 /字距调整：光学
行距： 110% - 与 Cloudflare 标识右对齐
号： 最大字号为 “CLOUDFLARE” 高度的 118% （名称宽度不应超过 Cloudflare 标识的宽度）

标识 - 团队 - 团队名称三行堆叠 - 图像

团队名称三行堆叠

字体： Inter Medium （标题大写规则） 字距： 10 / 字距调整： 光学行距： 110% - 与 Cloudflare 标识右对齐
字号： 最大字号为“CLOUDFLARE”高度的 118% （名称宽度不应超过 Cloudflare 标识的宽度）

间距

概述
在标识与其他图形元素一同使用时，标识周围的空白区域不应小于图形标识高度的 100%。这将为标识提供充足的间距空间，确保始终保持最佳视觉效果。这些间距规范适用于计划和团队标识组合标识。

标识- 间距 - 三卡片列 - 堆叠

堆叠

标识- 间距 - 三卡片列 - 水平 - 图像

水平

标识 - 间距 - 三卡片列 - 图形标识 - 图像

图形标识

标识 - 间距 - 两卡片列 - 堆叠 - 图像

堆叠

标识 - 间距 - 两卡片列 - 水平 - 图像

水平

调整大小
标识 - 尺寸 - 主要 - 图像

主标识
印刷输出的最小尺寸建议为 0.7 英寸宽（堆叠）或 1 英寸宽（水平），数字输出的最小尺寸则为 75 像素宽（堆叠）或 100 像素宽（水平）。

标识 - 尺寸 - 合作伙伴网络 - 图像

合作伙伴网络
印刷输出的最小尺寸建议为 1 英寸宽（堆叠）或 1.25 英寸宽（水平），数字输出的最小尺寸宽度为 75 像素宽（堆叠）或 110 像素宽（水平）。

背景

使用场景
我们通常会将品牌色作为网页、演示文稿和印刷资料中的背景或视觉元素使用，前提是这些背景不会影响或妨碍文字的易读性。

品牌指南 - 标识 - 背景 - 宝石红 - 图像

宝石红
使用白色标识，以确保可读性不受影响。

标识 - 背景 - 渐变（破晓）- 图像

渐变（破晓）
使用白色标识，以确保可读性不受影响。

标识 - 背景 - 白色 - 图像

白色
使用标准标识，以确保可读性不受影响。

品牌指南 - 标识 - 背景 - 白色 - 图像

浅色（正向标识）
黑色版本的标识不是首选，但出于推广原因或支持社会事务（主要是在社交媒体平台上），或在存在设计或印刷限制时（例如报纸）可使用。

标识 - 背景 - 橘黄 - 图像

橘黄 使用白色标识，以确保可读性不受影响。

标识 - 背景 - 渐变（薄雾）- 图像

渐变（薄雾）
使用白色标识，以确保可读性不受影响。

标识 - 背景 - 黑色 - 图像

黑色
使用标准标识，以确保可读性不受影响。

标识 - 背景 - 深色（反向标识）- 图像

深色（反向标识）
在深色背景下，可以使用标识的白色版本。

需要避免
标识 - 注意事项 - 务必保持一致性 - 图像

务必 保持一致性 保持标识外观的一致性至关重要。不得以任何方式修改标识。

品牌指南 - 标识 - 注意事项 - 禁止添加新效果 - 图像

切勿添加新的效果

标识 - 使用注意事项 - 切勿对光晕填色 - 图像

切勿使用颜色填充光晕

品牌指南 - 标识 - 注意事项 - 务必使用已批准的标识 - 图像

务必使用批准的徽标 其方向、颜色和构图应与本文档和网站中所述保持一致，无任何例外。

标识 - 使用注意事项 - 切勿更改颜色 - 图像

切勿更改颜色

品牌指南 - 标识 - 注意事项 - 切勿将标识置于复杂图像上 - 图像

切勿将标识置于内容杂乱的照片上

标识 - 注意事项 - 务必使用已批准的组合标识 - 图像

务必使用已批准的组合 合作伙伴网络标识保留了与 Cloudflare 标识相同的三种颜色。（橘黄，芒果黄，黑色）

品牌指南 - 标识 - 注意事项 - 切勿创建新的设计模型 - 图像

切勿创建新的模型

标识 - 使用注意事项 - 切勿使用平庸、老套的视觉元素 - 图像

切勿在橙色背景上使用黑色标识

需要资源？

