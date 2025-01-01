颜色
概述
橙色主色是我们品牌的代名词，应当出现在每个版面布局中，无论是局部点缀还是全幅铺展。主打的橙色是橘黄，这种颜色在每个版面布局中都是一个恒定元素，以打造一致性，无论是渐变还是纯色。 充足的留白是橙色系列的完美补充，确保品牌形象大胆、简洁且令人难忘。黑色仅用于文字排版，不得作为背景色或光晕图形设计体系的组成部分。辅色仅可用于图表和插图，不得作为主要图形元素。
主服务器
橘黄
Hex #F6821F
RGB 246, 130, 31
CMYK 0, 60, 100, 0
PMS 1495 C
宝石红
Hex #FF6633
RGB 255, 102, 51
CMYK 0, 80, 93, 0
PMS 1645 C
芒果黄
Hex #FBAD41
RGB 251, 173, 64
CMYK 0, 37, 84, 0
PMS 1365 C
白色
Hex #FFFFFF
RGB 255, 255, 255
CMYK 00 00 00 00
辅色
辅色用于项目符号、细节、图表和图形元素。不应在光晕组合中使用辅色。
柠檬黄
Hex #FFD43C
RGB 255, 212, 60
CMYK 0, 17, 76, 0
蓝莓蓝
Hex #3E74FF
RGB 62, 116, 255
CMYK 76, 55, 0, 0
树莓红
Hex #CE2F55
RGB 206, 47, 85
CMYK 0, 77, 59, 19
黑莓紫
Hex #0F006B
RGB 15, 0, 107
CMYK 86, 100, 0, 58
樱桃红
Hex #960C3E
RGB 150, 12, 62
CMYK 0, 92, 59, 41
黑色（文本）
Hex #000000
RGB 0, 0, 0
CMYK 0, 0, 0, 100
渐变：破晓
宝石红 橘黄 芒果黄
宝石红 橘黄
橘黄 芒果黄
渐变：薄雾
宝石红 橘黄 芒果黄
宝石红 橘黄
橘黄 芒果黄