概述

橙色主色是我们品牌的代名词，应当出现在每个版面布局中，无论是局部点缀还是全幅铺展。主打的橙色是橘黄，这种颜色在每个版面布局中都是一个恒定元素，以打造一致性，无论是渐变还是纯色。 充足的留白是橙色系列的完美补充，确保品牌形象大胆、简洁且令人难忘。黑色仅用于文字排版，不得作为背景色或光晕图形设计体系的组成部分。辅色仅可用于图表和插图，不得作为主要图形元素。

橘黄
Hex #F6821F
RGB 246, 130, 31
CMYK 0, 60, 100, 0
PMS 1495 C

颜色 - 主色 - 宝石红 - 图像

宝石红
Hex #FF6633
RGB 255, 102, 51
CMYK 0, 80, 93, 0
PMS 1645 C

颜色 - 主色 - 芒果 - 图像

芒果黄
Hex #FBAD41
RGB 251, 173, 64
CMYK 0, 37, 84, 0
PMS 1365 C

颜色 - 主要 - 白色 - 图像

白色
Hex #FFFFFF
RGB 255, 255, 255
CMYK 00 00 00 00

辅色

辅色用于项目符号、细节、图表和图形元素。不应在光晕组合中使用辅色。

颜色 - 辅色 - 柠檬黄 - 图像

柠檬黄
Hex #FFD43C
RGB 255, 212, 60
CMYK 0, 17, 76, 0

颜色 - 辅色 - 蓝莓蓝 - 图像

蓝莓蓝
Hex #3E74FF
RGB 62, 116, 255
CMYK 76, 55, 0, 0

颜色 - 辅色 - 树莓蓝 - 图像

树莓红
Hex #CE2F55
RGB 206, 47, 85
CMYK 0, 77, 59, 19

颜色 - 辅色 - 黑莓蓝 - 图像

黑莓紫
Hex #0F006B
RGB 15, 0, 107
CMYK 86, 100, 0, 58

颜色 - 辅色 - 樱桃红 - 图像 - Markdown

樱桃红
Hex #960C3E
RGB 150, 12, 62
CMYK 0, 92, 59, 41

颜色 - 辅色 - 黑色 - 图像

黑色（文本）
Hex #000000
RGB 0, 0, 0
CMYK 0, 0, 0, 100

渐变：破晓
宝石红 橘黄 芒果黄

宝石红 橘黄

橘黄 芒果黄

渐变：薄雾
宝石红 橘黄 芒果黄

宝石红 橘黄

橘黄 芒果黄

