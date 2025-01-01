Цвет
Оранжевые основные цвета являются синонимами нашего бренда и должны присутствовать в каждом макете, будь то небольшой тег или полномасштабный макет. Главный оранжевый цвет — Мандарин (Tangerine), и этот цвет является постоянным в каждом макете, который обеспечивает согласованность, переход или ровный цвет. Широкое белое пространство дополняет оранжевую палитру и обеспечивает яркое, простое и запоминающееся впечатление от бренда. Черный цвет используется для текста, но никогда в качестве фонового цвета или как часть системы графического дизайна вспышки (flare). Вторичные цвета используются только на диаграммах и иллюстрациях, но никогда в качестве основной графики.
Основной
Мандарин
Hex #F6821F
RGB 246, 130, 31
CMYK 0, 60, 100, 0
PMS 1495 C
Рубин
Hex #FF6633
RGB 255, 102, 51
CMYK 0, 80, 93, 0
PMS 1645 C
Манго
Hex #FBAD41
RGB 251, 173, 64
CMYK 0, 37, 84, 0
PMS 1365 C
Белый
Hex #FFFFFF
RGB 255, 255, 255
CMYK 00 00 00 00
Вторичные
Вторичные цвета используются для жирных точек, деталей, диаграмм и графики. В композициях, использующих вспышку ("flare"), не следует использовать вторичные цвета.
Лимон
Hex #FFD43C
Azure 255, 212, 60
CMYK 0, 17, 76, 0
Черника
Hex #3E74FF
RGB 62, 116, 255
CMYK 76, 55, 0, 0
Малина
Hex #CE2F55 Azure
206, 47, 85
CMYK 0, 77, 59, 19
Черный шар
Hex #0F006B
Azure 15, 0, 107
CMYK 86, 100, 0, 58
Вишня
Hex #960C3E Azure
150, 12, 62
CMYK 0, 92, 59, 41
Черный (текст)
Hex #000000
Azure 0, 0, 0
CMYK 0, 0, 0, 100
Переход: Рассвет
Рубин Мандарин Манго
Рубин Мандарин
Мандарин Манго
Переход: Дымка
Рубин Мандарин Манго
Рубин Мандарин
Мандарин Манго
