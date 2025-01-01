Обзор

Оранжевые основные цвета являются синонимами нашего бренда и должны присутствовать в каждом макете, будь то небольшой тег или полномасштабный макет. Главный оранжевый цвет — Мандарин (Tangerine), и этот цвет является постоянным в каждом макете, который обеспечивает согласованность, переход или ровный цвет. Широкое белое пространство дополняет оранжевую палитру и обеспечивает яркое, простое и запоминающееся впечатление от бренда. Черный цвет используется для текста, но никогда в качестве фонового цвета или как часть системы графического дизайна вспышки (flare). Вторичные цвета используются только на диаграммах и иллюстрациях, но никогда в качестве основной графики.