品牌战略
核心价值观
指导我们的信念和行为的原则；是我们一切工作的核心。
我们坚持原则。 我们的使命是帮助构建更好的互联网，并实实在在地向这个目标努力。我们着眼长远，即便遇到困难或不受欢迎，也始终坚持正确的选择。我们坚持立场，坦诚表达观点，捍卫所信奉的理念。
我们求知若渴。 我们是开拓性的创新者。我们以浓厚的兴趣和学习热情应对每一项挑战，并以巧妙且技术精湛的方式解决客户问题。
我们公开透明。 我们清晰、开放地沟通，让我们的信息对所有人都能访问和有用，并在犯错时勇于承担责任。我们风格简洁，直接，始终优先传达清晰的信息。
个性
一系列归属于 Cloudflare 的人性化特征。
品牌个性是消费者可以产生共鸣的特征；一个有效的品牌拥有特定消费者群体喜爱的一致特征，从而提升其品牌价值。
我们面向所有人。
我们以服务全球多元化受众为荣。我们采取清晰、直接的沟通方式，确保触达所有人。
我们大胆无畏。
我们坚持信念，勇于分享观点。我们不惧挑战自我和社区，勇于追求解决现实世界的重大长期问题，并与世界坦诚分享所学。
我们乐于效劳。
我们认真履行顾问和教育者的职责。我们积极分享研究成果、洞察见解和技术创新。