Estrategia de marca
Ayudamos a mejorar Internet
Este es nuestro propósito fundamental y nuestra razón de ser.
Valores fundamentales
Los principios que guían nuestras creencias y comportamiento están presentes en la esencia de todo lo que hacemos.
Tenemos principios.
Nuestra misión es ayudar a mejorar Internet, y lo decimos literalmente. Pensamos a largo plazo y hacemos lo correcto, incluso si es difícil o poco popular. Adoptamos una postura, compartimos nuestro punto de vista y defendemos lo que creemos.
Somos curiosos.
Somos pioneros innovadores. Abordamos cada desafío con interés y deseo de aprender, y resolvemos los problemas de los clientes de manera inteligente y técnicamente astuta.
Somos transparentes.
Nos comunicamos de forma clara y abierta, hacemos que nuestra información sea accesible y útil para todos, y nos responsabilizamos cuando cometemos errores. Somos concisos y directos, y siempre priorizamos un mensaje claro.
Personalidad
Un conjunto de características humanas que se atribuyen a Cloudflare.
La personalidad de una marca es algo con lo que el consumidor se identifica; una marca efectiva aumenta su valor si tiene una serie de características que un segmento específico de consumidores disfruta.
Estamos para todos.
Nos enorgullecemos de servir a una audiencia global y diversa. Nos comunicamos de forma clara y directa para garantizar que seamos accesibles para todos.
Somos audaces.
Defendemos lo que creemos y compartimos nuestro punto de vista. No tenemos miedo de desafiarnos a nosotros mismos y a nuestra comunidad para buscar soluciones a grandes problemas del mundo real a largo plazo, y compartimos abiertamente lo que aprendemos con el mundo.
Somos serviciales.
Nos tomamos muy en serio nuestro rol de asesores y formadores. Compartimos de manera activa nuestras investigaciones, los conocimientos y las innovaciones técnicas.
