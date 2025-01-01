Tipografía
Descripción general
Nuestro tipo de letra principal es Inter, un tipo de letra sans-serif de código abierto contemporáneo y flexible creado por el diseñador y programador sueco Rasmus Andersson. Es un tipo de letra cuidadosamente elaborado y diseñado para pantallas de computadoras. Ofrece una voz tipográfica consistente, legible y amigable para nuestra marca.
Marca
Inter
Nuestro tipo de letra principal es Inter, un tipo de letra sans-serif contemporáneo y flexible, de código abierto, creado por el diseñador/programador sueco Rasmus Andersson.
Es un tipo de letra cuidadosamente elaborado y diseñado para pantallas de computadoras. Ofrece una voz tipográfica consistente, legible y amigable para nuestra marca.
Grosor
Estos son los cuatro grosores que utiliza Cloudflare para generar coherencia y legibilidad.
Alineación
En la mayoría de los diseños, nuestra tipografía está alineada a la izquierda. Hay escenarios en los que elegimos centrar el tipo de alineación. Esto podría depender del formato y del espacio disponible para el tipo que se va a utilizar. A veces también centramos la alineación en relación con otros elementos del diseño.
Sobretítulo
Capitalización: todo en mayúscula
Grosor: Semibold
Espaciado: 5 %
Interlineado: 100 %
Cuerpo
Capitalización: oración
Grosor: Regular
Espaciado: -2 %
Interlineado: 120 %
Título
Capitalización: oración
Grosor: Semibold
Espaciado: -3 %
Interlineado: 100 %
URL
Capacitación: oración
Grosor: Medio
Espaciado: -3 %
Interlineado: 100 %
Subtítulo
Capitalización: oración
Grosor: Medio
Espaciado: -3 %
Interlineado: 110 %
Localización
Noto Sans CJK
Noto (abreviatura de "no more tofu") es un conjunto de fuentes coherente y para todos los idiomas.
Es una de las familias tipográficas más amplias jamás creadas, admite 800 idiomas y 100 letras. Noto Sans debe utilizarse para todos los idiomas no latinos.
Estilos
Estos son los cuatro grosores utilizados por Cloudflare para establecer una coherencia y generar legibilidad: ligero, normal, negrita y extra grueso.
¿Necesitas recursos?
