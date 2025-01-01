Fotografía
Descripción general
Nuestras fotografías están tomadas de manera profesional, son realistas y representan una fuerza laboral moderna y diversa. Incluso cuando es abstracta, se usan tonos cálidos que combinan bien con la paleta de nuestra marca.
Personas y lugares
Información general
Cuando utilizamos fotografías de personas, nuestro objetivo es conectar con el público y fomentar el compromiso emocional, generar confianza y contar una historia con la que la gente pueda identificarse.
Uso
Momentos en los que se necesita una experiencia humana auténtica o contar una historia convincente que capture la vida tal como es para nuestros empleados.
Personas
Genuinas, auténticas, positivas, accesibles y reales, no modelos. Deben representar todos los aspectos de una fuerza laboral moderna y diversa.
Entorno
Espacios de oficina, entornos de trabajo específicos de la industria y oficinas en el hogar que son modernas, funcionales y atractivas.
Estilo
Los ángulos interesantes y una profundidad de campo concentrada muestran la energía de los momentos fugaces y en constante cambio, la expresión genuina y la interacción natural.
Abstracta
Descripción general
Este enfoque, al igual que nuestros gráficos y degradados, puede ser tanto un fondo ambiental como una referencia sutil al contenido en cuestión.
Este estilo ayuda a comunicar conceptos complejos como tecnología o innovación que se basan en el simbolismo visual y el impacto emocional en lugar de la representación literal. Busca imágenes que muestren estructura de formas inesperadas y que desafíen las expectativas visuales tradicionales.
Uso
Momentos que tienen temas tecnológicos más amplios que no se pueden transmitir con ilustraciones o humanos.
Tonalidad
Refuerza nuestra paleta de colores naranja a través de una selección de fotografías de tonos cálidos.
Composición
Revela la estructura de formas poco convencionales. Tener un punto de vista interesante agrega interés visual y energía a la historia que estamos contando.
Estilo
Referencia sutil al tema o la historia que estamos contando a través de líneas, puntos focales y formas geométricas.
Reglas
Utiliza expresiones y espacios naturales Captura interacciones, movimientos y entornos auténticos.
Muestra una fuerza laboral diversa Elige representaciones auténticas y diversas que reflejen un lugar de trabajo moderno.
Utiliza la estructura Utiliza la arquitectura, los ángulos y la estructura.
No utilices escenarios que no sean auténticos No utilices personas en pose o aisladas sobre fondos blancos.
No tergiverses la fuerza del trabajo No utilices imágenes de archivo corporativas que carezcan de diversidad, y de ropa y estilo contemporáneos.
No utilices imágenes cliché No utilices imágenes de archivo cliché o metafóricas.
¿Necesitas recursos?
Descarga recursos creativos, incluidos logotipos, fotografías, fondos, banners, videos e ilustraciones.