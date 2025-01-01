Descripción general

Este enfoque, al igual que nuestros gráficos y degradados, puede ser tanto un fondo ambiental como una referencia sutil al contenido en cuestión.

Este estilo ayuda a comunicar conceptos complejos como tecnología o innovación que se basan en el simbolismo visual y el impacto emocional en lugar de la representación literal. Busca imágenes que muestren estructura de formas inesperadas y que desafíen las expectativas visuales tradicionales.