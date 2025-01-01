Registrieren

Fotografie

Übersicht

Unsere Fotos sind professionell aufgenommen, authentisch und spiegeln eine moderne, vielfältige Arbeitswelt wider. Selbst bei abstrakten Darstellungen bleibt die Verwendung warmer Farbtöne der rote Faden – sie harmonieren gut mit unserer Markenpalette.

Menschen und Orte
Fotografie – Menschen und Orte – Links – Bild

Überblick
Wenn wir Menschen in Bildern zeigen, geht es uns darum, Emotionen zu wecken, Glaubwürdigkeit zu vermitteln und eine Geschichte zu erzählen, die unsere Zielgruppe anspricht.

Markenrichtlinien – Fotografie – Menschen und Orte – Rechts – Bild

Nutzung
Momente, in denen echte menschliche Erfahrungen sichtbar werden sollen, oder Geschichten, die das Leben unserer Mitarbeitenden authentisch und eindrucksvoll widerspiegeln.

Fotografie – Menschen und Orte – Drei Spalten – Links – Bild

Menschen
Echt, authentisch, positiv, zugänglich und real – keine Modelle. Sie sollten alle Aspekte einer modernen, vielfältigen Belegschaft abbilden.

Fotografie – Menschen und Orte – Drei Spalten – Mitte – Bild

Umgebung
Büroräume, branchenspezifische Arbeitsumgebungen und Home-Office-Büros, die modern, funktionell und einladend sind.

Fotografie – Menschen und Orte – Drei Spalten – Rechts – Bild

Stil
Spannende Blickwinkel und eine bewusst eingesetzte Tiefenschärfe verleihen flüchtigen Momenten Energie und Lebendigkeit – sie zeigen authentische Emotionen und ungezwungene Begegnungen.

Fotografie – Menschen und Orte – Zwei Spalten unten – Links – Bild
Menschen und Orte - Zwei Spalten unten - Rechts - Bild
Kurzfassung
Fotografie - Abstrakt - Zwei Spalten - Links - Bild

Überblick
Dieser Ansatz kann, ähnlich wie unsere Grafiken und Verläufe, sowohl ein Hintergrund als auch ein subtiler Verweis auf den jeweiligen Inhalt sein.

Dieser Stil unterstützt dabei, komplexe Themen wie Technologie oder Innovation zu vermitteln – nicht durch wörtliche Darstellung, sondern durch visuelle Symbolik und emotionale Wirkung. Suchen Sie nach Bildern, die auf unerwartete Weise Struktur zeigen und die traditionellen visuellen Erwartungen in Frage stellen.

Fotografie – Abstrakt – Zwei Spalten – Rechts – Bild

Nutzung
Szenen mit einem übergeordneten technologischen Kontext, der sich nicht durch Illustrationen oder menschliche Motive darstellen lässt.

Fotografie - Abstrakt - Drei Spalten - Links - Bild

Tonalität
Stärken Sie unsere orangefarbene Markenpalette mit Bildmaterial, das durch warme Farbnuancen überzeugt.

Fotografie – Abstrakt – Drei Spalten – Mitte – Bild

Zusammensetzung
Die zugrunde liegende Ordnung durch kreative, unerwartete Kompositionen offenlegen. Ein spannender Blickwinkel verleiht unserer visuellen Erzählung Dynamik und Tiefe.

Fotografie – Abstrakt – Drei Spalten – Rechts – Bild

Stil
Dezenter Verweis auf das Thema oder die Erzählung durch Linienführung, Bildfokus und geometrische Formen.

Regeln
Markenrichtlinien – Fotografie – Regeln – Drei Spalten oben – Links – Bild

Verwenden Sie natürliche Ausdrücke und Umgebungen Umgebungen. Erfassen Sie authentische Interaktionen, Bewegungen und Umgebungen.

Markenrichtlinien – Fotografie – Regeln – Drei Spalten oben – Mitte – Bild

Zeigen Sie eine vielfältige Belegschaft Wählen Sie authentische, vielfältige Darstellungen, die einen modernen Arbeitsplatz widerspiegeln.

Fotografie – Regeln – Drei Spalten oben – Rechts – Bild

Nutzen Sie die Struktur Integrieren Sie Architektur, Perspektiven und geometrische Formen als gestalterisches Mittel.

Fotografie – Regeln – Drei Spalten unten – Links – Bild

Vermeiden Sie unnatürliche Szenarien Zeigen Sie keine überinszenierten Personen oder isolierte Figuren vor weißen Hintergründen.

Fotografie – Regeln – Drei Spalten unten – Mitte – Bild

Vermeiden Sie eine unrealistische Darstellung der Mitarbeitenden Verwenden Sie keine generischen Stockfotos, die Diversität, zeitgemäße Kleidung oder authentisches Styling vermissen lassen.

Fotografie – Regeln – Drei Spalten unten – Rechts – Bild

Vermeiden Sie klischeehafte. metaphorische Stockbilder Solche Bilder wirken austauschbar und transportieren keine authentische Markenbotschaft.

