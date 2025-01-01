Fotografie
Übersicht
Unsere Fotos sind professionell aufgenommen, authentisch und spiegeln eine moderne, vielfältige Arbeitswelt wider. Selbst bei abstrakten Darstellungen bleibt die Verwendung warmer Farbtöne der rote Faden – sie harmonieren gut mit unserer Markenpalette.
Menschen und Orte
Überblick
Wenn wir Menschen in Bildern zeigen, geht es uns darum, Emotionen zu wecken, Glaubwürdigkeit zu vermitteln und eine Geschichte zu erzählen, die unsere Zielgruppe anspricht.
Nutzung
Momente, in denen echte menschliche Erfahrungen sichtbar werden sollen, oder Geschichten, die das Leben unserer Mitarbeitenden authentisch und eindrucksvoll widerspiegeln.
Menschen
Echt, authentisch, positiv, zugänglich und real – keine Modelle. Sie sollten alle Aspekte einer modernen, vielfältigen Belegschaft abbilden.
Umgebung
Büroräume, branchenspezifische Arbeitsumgebungen und Home-Office-Büros, die modern, funktionell und einladend sind.
Stil
Spannende Blickwinkel und eine bewusst eingesetzte Tiefenschärfe verleihen flüchtigen Momenten Energie und Lebendigkeit – sie zeigen authentische Emotionen und ungezwungene Begegnungen.
Kurzfassung
Überblick
Dieser Ansatz kann, ähnlich wie unsere Grafiken und Verläufe, sowohl ein Hintergrund als auch ein subtiler Verweis auf den jeweiligen Inhalt sein.
Dieser Stil unterstützt dabei, komplexe Themen wie Technologie oder Innovation zu vermitteln – nicht durch wörtliche Darstellung, sondern durch visuelle Symbolik und emotionale Wirkung. Suchen Sie nach Bildern, die auf unerwartete Weise Struktur zeigen und die traditionellen visuellen Erwartungen in Frage stellen.
Nutzung
Szenen mit einem übergeordneten technologischen Kontext, der sich nicht durch Illustrationen oder menschliche Motive darstellen lässt.
Tonalität
Stärken Sie unsere orangefarbene Markenpalette mit Bildmaterial, das durch warme Farbnuancen überzeugt.
Zusammensetzung
Die zugrunde liegende Ordnung durch kreative, unerwartete Kompositionen offenlegen. Ein spannender Blickwinkel verleiht unserer visuellen Erzählung Dynamik und Tiefe.
Stil
Dezenter Verweis auf das Thema oder die Erzählung durch Linienführung, Bildfokus und geometrische Formen.
Regeln
Verwenden Sie natürliche Ausdrücke und Umgebungen Umgebungen. Erfassen Sie authentische Interaktionen, Bewegungen und Umgebungen.
Zeigen Sie eine vielfältige Belegschaft Wählen Sie authentische, vielfältige Darstellungen, die einen modernen Arbeitsplatz widerspiegeln.
Nutzen Sie die Struktur Integrieren Sie Architektur, Perspektiven und geometrische Formen als gestalterisches Mittel.
Vermeiden Sie unnatürliche Szenarien Zeigen Sie keine überinszenierten Personen oder isolierte Figuren vor weißen Hintergründen.
Vermeiden Sie eine unrealistische Darstellung der Mitarbeitenden Verwenden Sie keine generischen Stockfotos, die Diversität, zeitgemäße Kleidung oder authentisches Styling vermissen lassen.
Vermeiden Sie klischeehafte. metaphorische Stockbilder Solche Bilder wirken austauschbar und transportieren keine authentische Markenbotschaft.
Weitere Ressourcen?
