Información general

Este enfoque, al igual que nuestros gráficos y degradados, puede ser tanto un fondo ambiental como una referencia sutil al contenido en cuestión.

Este estilo nos ayuda a transmitir conceptos complejos como la tecnología o la innovación que se basan en el simbolismo visual y una resonancia emocional y no en la representación literal. Busca imágenes que muestren la estructura de formas sorprendentes y desafíen las expectativas visuales tradicionales.