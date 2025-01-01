Fotografías
Información general
Nuestras fotografías están realizadas de forma profesional, son realistas y representan un equipo moderno y diverso. Incluso en el caso de las fotografías abstractas, la narrativa se basa en el uso de tonos cálidos que encajan bien con la paleta de colores de nuestra marca.
Personas y lugares
Información general
Cuando utilizamos fotografías de personas, nuestro objetivo es conectar con el público fomentando el compromiso emocional, generando confianza y contando una historia con la que se sientan identificados.
Uso
Momentos en los que es necesario transmitir una experiencia humana auténtica o contar una historia convincente que refleje la vida tal y como es para nuestros empleados.
Personas
Genuinas, auténticas, positivas, accesibles y reales, no modelos. Deben representar todos los aspectos de un equipo moderno y diverso.
Entorno
Espacios de oficina, entornos de trabajo específicos del sector y oficinas en casa modernos, funcionales y atractivos.
Estilo
Los ángulos interesantes y una profundidad de campo concentrada trasmiten la energía de los momentos fugaces y en constante cambio, las expresiones genuinas y las interacciones naturales.
Abstracta
Información general
Este enfoque, al igual que nuestros gráficos y degradados, puede ser tanto un fondo ambiental como una referencia sutil al contenido en cuestión.
Este estilo nos ayuda a transmitir conceptos complejos como la tecnología o la innovación que se basan en el simbolismo visual y una resonancia emocional y no en la representación literal. Busca imágenes que muestren la estructura de formas sorprendentes y desafíen las expectativas visuales tradicionales.
Uso
Los momentos relacionados con temáticas tecnológicas más amplias que no se pueden transmitir con ilustraciones o humanos.
Tonalidad
Refuerza nuestra paleta de colores naranja mediante una selección de fotografías en tonos cálidos.
Composición
Muestra la estructura de formas poco convencionales. Una perspectiva interesante aporta atractivo visual y energía a la historia que estamos contando.
Estilo
Referencia sutil al tema o a la historia que estamos contando a través de líneas, puntos focales y formas geométricas.
Reglas
Utiliza expresiones y espacios naturales Captura interacciones, movimientos y entornos auténticos.
Muestra una plantilla diversa Elige representaciones auténticas y diversas que reflejen un entorno de trabajo moderno.
Utiliza la estructura Utiliza la arquitectura, los ángulos y la estructura.
No utilices escenarios no auténticos No utilices personas que aparezcan demasiado expuestas o aisladas sobre un fondo blanco.
No representes una imagen distorsionada del equipo No utilices imágenes de archivo corporativas que no muestren diversidad o ropa y estilos contemporáneos.
No utilices imágenes estereotipadas No utilices imágenes estereotipadas, metafóricas o de archivo.
¿Necesitas recursos?
Descarga originales activos, incluidos logotipos, fotografías, fondos, banners, vídeos e ilustraciones.