Обзор

При данном подходе, так же, как и в нашей графике и браузерах, может использоваться как объемный фон, так и ненавязчивая ссылка на данный контент.

Данный стиль помогает передавать сложные понятия, такие как технологии или инновации, которые опираются на визуальный символизм и эмоциональный резонанс, а не на буквальное представление. Ищите изображения, которые показывают структуру неожиданным образом и бросают вызов традиционным ожиданиям в отношении визуальной информации.