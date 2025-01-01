Фотография
Обзор
Наши фотографии профессионально сняты, они реалистичны и репрезентативны для современного и многообразного персонала. Даже если они абстрактный, сквозная линия — это использование теплых тонов, которые хорошо сочетаются с палитрой нашего бренда.
Люди и места
Обзор
Используя фотографии людей, мы стремимся наладить связь с аудиторией, способствуя социальной вовлеченности, построению доверия, и рассказывая интересные истории.
Использование
Моменты, в которых должен передаваться подлинный человеческий опыт, или рассказ убедительной истории, охватывающей жизнь наших сотрудников, такой, какая она есть.
Люди
Подлинные, аутентичные, позитивные, доступные и настоящие, а не модели. Они должны представлять все аспекты современного многообразия сотрудников.
Среда
Офисные пространства, отраслевая рабочая среда и домашние офисы, которые должны быть современными, функциональными и привлекательными.
Стиль
Интересные ракурсы и сосредоточенная глубина резкости демонстрируют энергию быстротечных, постоянно меняющихся моментов, подлинное выражение и естественное взаимодействие.
Краткое содержание
Обзор
При данном подходе, так же, как и в нашей графике и браузерах, может использоваться как объемный фон, так и ненавязчивая ссылка на данный контент.
Данный стиль помогает передавать сложные понятия, такие как технологии или инновации, которые опираются на визуальный символизм и эмоциональный резонанс, а не на буквальное представление. Ищите изображения, которые показывают структуру неожиданным образом и бросают вызов традиционным ожиданиям в отношении визуальной информации.
Использование
Моменты, затрагивающие более широкие технологические темы, которые невозможно передать с помощью изображений или людей.
Тональность
Усиливайте нашу оранжевую цветовую палитру, используя подборку фотографий в теплых тонах.
Композиции
Необычные способы раскрытия структуры. Наличие интересной точки обзора добавляет визуальный интерес и энергию к истории, которую мы рассказываем.
Стиль
Ненавязчивая отсылка к теме или истории, которую мы рассказываем, с помощью линий, акцентов и геометрических форм.
Правила
Используйте естественные выражения и пространства Фиксируйте аутентичные взаимодействия, движения и среды.
Демонстрируйте многообразие сотрудников Выбирайте аутентичные, разнообразные изображения, отражающие современное рабочее место.
Используйте структуру Используйте архитектуру, ракурсы и структуру.
Не используйте недостоверные сценарии Не используйте чрезмерно позирующих или изолированных людей на белом фоне.
Не создавайте ложное представление о персонале Не используйте корпоративные векторные изображения, которым не хватает разнообразия, а также современной одежды и стиля.
Не используйте клишированные визуальные изображения Не используйте клишированные, метафорические, стандартные изображения.
Нужны ресурсы?
Загрузите креативные ресурсы, включая логотипы, фотографии, фоны, баннеры, видео и иллюстрации.