Información general

Los colores primarios naranjas son sinónimo de nuestra marca y deben estar presentes en todos nuestros diseños, ya se trate de un pequeño toque o a sangrado completo. El naranja plomo es el color Mandarina, una constante en todos nuestros diseños que genera coherencia, ya se trate de un degradado o de un color sólido. Un amplio espacio en blanco complementa la paleta de naranjas y garantiza que la impresión de la marca sea audaz, sencilla e inolvidable. El color negro se utiliza para las letras, pero nunca como color de fondo o como parte del sistema de diseño gráfico del destello. Los colores secundarios solo se utilizan en los diagramas y las ilustraciones, pero nunca como gráficos primarios.