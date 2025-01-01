Panoramica

Il nostro marchio ha i colori sui toni dell'arancione e dovrebbero essere presenti in ogni layout, che si tratti di un piccolo tocco o di un'immagine più ampia. L'arancione principale è Mandarino e questo colore è la costante in ogni layout che crea coerenza, gradiente o colore piatto. L'ampio spazio bianco si abbina alla tavolozza arancione e garantisce che l'impressione del marchio sia audace, semplice e memorabile. Il nero viene utilizzato per il testo, ma mai come colore di sfondo o come parte del sistema di progettazione grafica flare. I colori secondari vengono utilizzati solo nei diagrammi e nelle illustrazioni, ma mai come elementi grafici primari.