Colore
Panoramica
Il nostro marchio ha i colori sui toni dell'arancione e dovrebbero essere presenti in ogni layout, che si tratti di un piccolo tocco o di un'immagine più ampia. L'arancione principale è Mandarino e questo colore è la costante in ogni layout che crea coerenza, gradiente o colore piatto. L'ampio spazio bianco si abbina alla tavolozza arancione e garantisce che l'impressione del marchio sia audace, semplice e memorabile. Il nero viene utilizzato per il testo, ma mai come colore di sfondo o come parte del sistema di progettazione grafica flare. I colori secondari vengono utilizzati solo nei diagrammi e nelle illustrazioni, ma mai come elementi grafici primari.
Primari
Mandarino
Hex #F6821F RGB 246, 130, 31 CMYK 0, 60, 100, 0 PMS 1495 C
Vermiglio
Hex #FF6633
RGB 255, 102, 51
CMYK 0, 80, 93, 0
PMS 1645 C
Mango
Hex #FBAD41 RGB 251, 173, 64 CMYK 0, 37, 84, 0 PMS 1365 C
Bianco
Hex #FFFFFF RGB 255, 255, 255 CMYK 00 00 00 00
Secondario
I colori secondari vengono utilizzati per elenchi puntati, dettagli, diagrammi e grafica. Nessuna composizione flare dovrebbe utilizzare i colori secondari.
Giallo limone
Hex #FFD43C
RGB 255, 212, 60
CMYK 0, 17, 76, 0
Mirtillo
Hex #3E74FF
RGB 62, 116, 255
CMYK 76, 55, 0, 0
Lampone
Hex #CE2F55
RGB 206, 47, 85
CMYK 0, 77, 59, 19
Mora
Hex #0F006B
RGB 15, 0, 107
CMYK 86, 100, 0, 58
Ciliegia
Hex #960C3E
RGB 150, 12, 62
CMYK 0, 92, 59, 41
Nero (testo)
Hex #000000 RGB 0, 0, 0 CMYK 0, 0, 0, 100
Gradiente: Dawn
Vermiglio Mandarino Mango
Vermiglio Mandarino
Mandarino Mango
Gradiente: Haze
Vermiglio Mandarino Mango
Vermiglio Mandarino
Mandarino Mango
Servono risorse?
