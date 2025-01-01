Elementi di progettazione
Panoramica
Il "flare" presente nel logotipo della "nuvola" è l'elemento principale del sistema di progettazione. L'uso del flare rafforza il marchio in modo forte e deciso. La sua forma ha un flusso elegante e maturo che trasmette la nostra sicurezza e semplicità al mondo aziendale.
Archi del flare
Archi positivi del flare
Il flare può essere visivamente scomposto in quattro archi. Questi archi sono gli elementi fondamentali del sistema visivo.
Vengono ritagliati nel layout e sovrapposti per creare intersezioni tra gli archi.
Nel layout non mostriamo mai un flare completo. Possono essere visibili al massimo due archi di un singolo flare.
Archi negativi del flare
Il flare può essere visto in forma negativa e in forma positiva. Entrambe le prospettive hanno i loro vantaggi.
Ad esempio, le forme negative possono essere utilizzate come contenitori per dare ai caratteri uno spazio leggibile in cui stare. Oppure, possono essere posizionate sopra una foto.
Singolo
Singolo flare
Questa è la versione più semplice del sistema di progettazione. Qui mostrato nella sfumatura di colore del marchio. Può essere eseguito anche in tinte unite.
Posizionamento del flare
Il posizionamento di un singolo arco del flare può essere molto variabile. L'arco può trovarsi in qualsiasi angolo di qualsiasi formato rettangolare.
Multiplo
Doppio flare
La dimensione viene aggiunta sovrapponendo due o più elementi. Ciò dimostra ulteriormente l'ampia gamma di capacità e offerte di Cloudflare.
Triplo flare
Le intersezioni rappresentano il nostro approccio multiforme alla risoluzione della complessità in un ecosistema globale diversificato (in modo armonioso).
Libreria
Panoramica
Questa libreria è composta da immagini flare pronte all'uso che possono essere utilizzate in molti modi su una vasta gamma di risorse. Non tutte le situazioni sono uguali, quindi la disposizione e il ritaglio dei motivi possono variare a seconda della risorsa, consentendoci di mantenere il marchio vivace. Il risultato è elegante, audace e stuzzica la curiosità.
Multi-flare 01
Multi-flare 03
Multi-flare 05
Multi-flare 02
Multi-flare 04
Multi-flare 06
Ritaglio
Panoramica
Le immagini multi-flare offrono flessibilità e varietà nella creazione di composizioni dinamiche in tutte le forme e dimensioni. Possono essere utilizzate intere, a piena pagina, ritagliate (vedi gli esempi), ruotate di 180°. Sostituisci l'immagine del marchio con un gradiente del marchio per:
Scenari che portano a campi inutilizzabili
Formati di piccolo spazio in cui il dettaglio dell'immagine diventa illeggibile
Progetti che richiedono un tocco di branding più minimale/meno distraente (pensa a un sottile bordo sfumato che corre lungo il bordo di una cornice)
Rettangolo
Le immagini multi-flare offrono flessibilità e varietà nella creazione di composizioni dinamiche in tutte le forme e dimensioni. Possono essere utilizzate intere, ruotate, senza margini, ritagliate come mostrato in questi esempi.
Quadrato
Non ritagliare eccessivamente l'immagine. Un ritaglio troppo stretto può comportare una perdita di definizione dei dettagli, ad esempio l'appiattimento della gamma tonale dell'arancione e del riconoscimento della forma degli archi del flare, oltre a limitare il flusso dinamico.
Verticale
Assicurati che l'immagine ritagliata contenga almeno un'intersezione di flare sovrapposti. Per evitare un ritaglio eccessivo, utilizza almeno il 20% dell'immagine in entrambe le direzioni degli assi x e y.
Aggiornamenti del designer
Sfumatura e tratto
Il tratto a limone accentua i flare e aggiunge concentrazione e definizione. A seconda del design, non usare più di due tratti a limone. Nella maggior parte dei casi, sarà sufficiente un solo tratto.
Tinta unita e tratto
Utilizzato un tratto flare e un flare bianco su uno sfondo sfumato e multi-flare.
Gradiente, tratto e negativo
Con l'aggiunta del bianco le composizioni diventano audaci, dinamiche e accattivanti. Aiuta anche a bilanciare l'arancione.
Tinta unita, tratto e negativo
Utilizzato un tratto flare e un flare bianco su uno sfondo sfumato e multi-flare.
Internet
Esempi di gradienti
Puntiamo su dimensioni maggiori e più audaci nei formati più grandi, come cartelloni pubblicitari e copertine di presentazione. Le dimensioni più grandi ci offrono una piattaforma per mostrare quanto possiamo essere dinamici, espressivi e dimensionali. Abbiamo creato un ampio spazio bianco che consente al flare sfumato colorato di risaltare.
Esempi di tinta unita
Utilizziamo il colore a tinta unita (2D) solo su formati più piccoli come i banner digitali. Questo approccio mantiene semplicità e chiarezza con una gamma più ampia di contenuti.
Servono risorse?
Scarica risorse creative, tra cui loghi, fotografie, sfondi, banner, video e illustrazioni.