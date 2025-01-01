Registrati

Il nostro carattere principale è Inter, un carattere sans-serif open source, moderno e flessibile, progettato dal designer programmatore svedese Rasmus Andersson. È un carattere tipografico accuratamente realizzato e progettato per gli schermi dei computer. Fornisce al nostro marchio un tono tipografico coerente, leggibile e amichevole.

Inter

Pesi

Questi sono i quattro pesi utilizzati da Cloudflare per creare coerenza e leggibilità.

Allineamento
Nella maggior parte dei layout, la tipografia è allineata a sinistra. Ci sono alcuni casi però in cui scegliamo di centrare il testo. Ciò potrebbe dipendere dal formato e dallo spazio disponibile per il testo da inserire. Talvolta scegliamo l'allineamento centrato in base ad altri elementi nel layout.

Eyebrow
Formato: tutto maiuscolo
Peso: semigrassetto
Spaziatura: 5%
Primo piano: 100%

Corpo
Formato: frase
Peso: normale
Spaziatura: -2%
Primo piano: 120%

Titolo
Formato: frase
Peso: semigrassetto
Spaziatura: -3%
Primo piano: 100%

URL
Formato: frase
Peso: medio
Spaziatura: -3%
Primo piano: 100%

Titolo secondario
Caso: frase
Peso: medio
Spaziatura: -3%
Primo piano: 110%

Localizzazione
Noto Sans CJK
Noto (abbreviazione di "no more tofu") è un set di caratteri coeso e pan-lingue.

È una delle famiglie tipografiche più estese mai realizzate: supporta 800 lingue e 100 alfabeti. Noto Sans deve essere utilizzato per tutte le lingue non latine.

Stili
Questi sono i quattro pesi utilizzati da Cloudflare per creare coerenza e leggibilità: chiaro, regolare, grassetto e nero.

