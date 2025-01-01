Inter

Il nostro carattere tipografico principale è Inter, un carattere tipografico sans-serif contemporaneo e flessibile, open source, progettato dal designer e programmatore svedese Rasmus Andersson.

È un carattere tipografico accuratamente realizzato e progettato per gli schermi dei computer. Fornisce al nostro marchio un tono tipografico coerente, leggibile e amichevole.