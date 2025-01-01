Tipografía
Información general
Nuestro tipo de letra principal es Inter, un tipo de letra sans-serif moderno y flexible, de código abierto, creado por el diseñador y programador sueco Rasmus Andersson. Es un tipo de letra cuidadosamente elaborado y diseñado para pantallas de ordenador. Proporciona una voz tipográfica coherente, legible y agradable a nuestra marca.
Marca
Inter
Pesos
Estos son los cuatro pesos que utiliza Cloudflare para crear coherencia y legibilidad.
Alineación
En la mayoría de los diseños, nuestra tipografía está alineada a la izquierda. En algunos casos elegimos un tipo de alineación centrada. Esto puede depender del formato y del espacio disponible para el tipo de letra que vayamos a utilizar. A veces también centramos la alineación en relación con otros elementos del diseño.
Sobretítulo
Capitalización: completamente en mayúsculas
Peso: seminegrita
Interletraje de prosa: 5 %
Interlineado: 100 %
Cuerpo
Capitalización: frase
Peso: normal
Interletraje de prosa: -2 %
Interlineado: 120 %
Título
Capitalización: frase
Peso: seminegrita
Interletraje de prosa: -3 %
Interlineado: 100 %
URL
Capitalización: frase
Peso: medio
Interletraje de prosa: -3 %
Interlineado: 100 %
Subtítulo
Capitalización: frase
Peso: medio
Interletraje de prosa: -3 %
Interlineado: 110 %
Localización
Noto Sans CJK
Noto (abreviatura de "no more tofu") es un conjunto coherente y multilenguaje de fuentes.
Es una de las familias tipográficas más amplias jamás creadas. Admite 800 idiomas y 100 scripts. Noto Sans debe utilizarse para todos los idiomas no latinos.
Estilos
Estos son los cuatro pesos que utiliza Cloudflare para crear coherencia y legibilidad: claro, normal, negrita y negro.
¿Necesitas recursos?
Descarga originales activos, incluidos logotipos, fotografías, fondos, banners, vídeos e ilustraciones.