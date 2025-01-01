Alignement

Dans la plupart de nos mises en page, la typographie est alignée à gauche. Dans certains scénarios, nous pouvons toutefois opter pour un alignement de texte central. Ce choix peut dépendre du format et de l'espace disponible pour le texte à placer. D'autres éléments de la mise en page peuvent également nous amener à sélectionner ce type d'alignement.