Notre police de caractères principale est Inter, une police de caractères open source sans serif, contemporaine et flexible, conçue par le programmeur et designer suédois Rasmus Andersson. Il s'agit d'une police de caractères soigneusement élaborée, conçue pour les écrans d'ordinateur. Elle apporte une voix typographique cohérente, lisible et conviviale à notre marque.
Inter
Graisses
Voici les quatre graisses utilisées par Cloudflare pour garantir la cohérence et la lisibilité.
Alignement
Dans la plupart de nos mises en page, la typographie est alignée à gauche. Dans certains scénarios, nous pouvons toutefois opter pour un alignement de texte central. Ce choix peut dépendre du format et de l'espace disponible pour le texte à placer. D'autres éléments de la mise en page peuvent également nous amener à sélectionner ce type d'alignement.
Surtitre
Casse : tout en majuscules
Graisse : semi-gras
Suivi : 5 %
Interligne : 100 %
Corps de texte
Casse : phrase
Graisse : normal
Suivi : -2 %
Interligne : 120 %
Titre
Casse : phrase
Graisse : semi-gras
Suivi : -3 %
Interligne : 100 %
URL
Casse : phrase
Graisse : moyen
Suivi : -3 %
Interligne : 100 %
Sous-titre
Casse : phrase
Graisse : moyen
Suivi : 3 %
Interligne : 110 %
Localisation
Noto Sans CJK
Noto (abréviation de « no more tofu », plus de tofu) est un ensemble de polices homogène, adapté à toutes les langues.
Il s'agit de l'une des plus vastes familles typographiques jamais créées. Elle prend en charge 800 langues et 100 scripts. Noto Sans doit être utilisée pour toutes les langues non latines.
Styles
Il s'agit des quatre graisses utilisées par Cloudflare pour assurer la cohérence et la lisibilité : léger, normal, gras et noir.
Besoin de ressources ?
