Photographies
Vue d'ensemble
Nos photos sont de qualité professionnelle, réalistes et représentatives d'un personnel moderne et diversifié. Le fil conducteur repose sur l'utilisation de tonalités chaudes qui s'associent bien à la palette de notre marque, même lorsque les concepts sont abstraits.
Personnes et lieux
Vue d'ensemble
Lorsque nous faisons appel à des photos de personnes, l'objectif poursuivi est de communiquer avec le public en favorisant l'engagement émotionnel, en bâtissant un climat de confiance et en proposant un narratif compréhensible.
Usage
Les moments servant à présenter une expérience humaine authentique ou qui proposent un narratif convaincant et évoquant la vie quotidienne de nos collaborateurs.
Personnes
Authentiques, positives, accessibles et réelles. Nous ne souhaitons pas utiliser de photos représentant des modèles. Les sujets doivent représenter tous les aspects d'une force de travail moderne et diversifiée.
Environnement
Les espaces de bureau, les environnements de travail spécifiques à un secteur d'activité et les bureaux à domicile modernes, fonctionnels et accueillants.
Style
L'utilisation d'angles intéressants et d'une profondeur de champ concentrée évoque l'énergie de moments fugaces et en constante évolution, une expression authentique et les interactions naturelles.
Résumé
Vue d'ensemble
À l'instar de nos éléments graphiques et de nos dégradés, cette approche peut constituer à la fois un arrière-plan d'ambiance ou une référence subtile au contenu abordé.
Ce style permet de communiquer des concepts complexes, p. ex. la technologie ou l'innovation, en s'appuyant sur le symbolisme visuel et la résonance affective plutôt que sur une représentation littérale. Recherchez des images qui présentent une structure de manière inattendue et défient les attentes visuelles traditionnelles.
Usage
Les moments décrivant des thèmes technologiques plus larges, qui ne peuvent être représentés par des illustrations ou des êtres humains.
Tonalité
Renforcez notre palette de couleurs orange par une sélection de photos aux tonalités chaudes.
Composition
Révélez la structure de manière non conventionnelle. Une perspective intéressante ajoute de l'intérêt visuel et de l'énergie à notre narratif.
Style
Faites subtilement référence au sujet ou au narratif par le biais de lignes, de points de convergence et de formes géométriques.
Règles
Utilisez des expressions et des espaces naturels Capturez des interactions, des mouvements et des environnements authentiques.
Présentez des effectifs diversifiés Choisissez des représentations authentiques et diversifiées, reflétant un lieu de travail moderne.
Utilisez des structures Servez-vous de l'architecture, des angles et des structures.
Ne mettez pas en œuvre de scénarios non authentiques N'utilisez pas de photos de personnes adoptant des poses excessives ou isolées sur un arrière-plan blanc.
Ne représentez pas incorrectement le personnel N'utilisez pas d'images d'entreprises provenant de banques d'images, manquant de diversité ou représentant des tenues éloignées du style contemporain.
Ne faites pas appel à des visuels stéréotypés N'utilisez pas d'images stéréotypées, métaphoriques ou issues de banques d'images.
Besoin de ressources ?
Téléchargez des ressources créatives, comme des logos, des photos, des arrière-plans, des bandeaux, des vidéos et des illustrations.