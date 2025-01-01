概觀

這種表現手法，就如同我們的圖形與漸層設計一樣，既能作為環境氛圍的背景，也能以細膩的方式呼應當下內容主題。

這種風格有助於傳達複雜的概念，如依賴視覺象徵和情感共鳴，而不是文字呈現的技術或創新。建議選用那些以意想不到的方式呈現結構，並挑戰傳統視覺慣例的影像。