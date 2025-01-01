攝影
我們的攝影作品皆由專業團隊拍攝，呈現寫實風格，並展現現代、多元的職場樣貌。即使採用抽象表現手法，貫穿其中的仍是溫暖色調的運用，與我們的品牌色系相得益彰。
人員與地點
當我們使用人物攝影時，旨在透過情感連結來與觀眾產生共鳴，建立信任感，並訴說一個讓人感同身受的故事。
用途
需要真實人類體驗的時刻，或講述引人入勝的故事，捕捉員工的真實生活。
人員
真誠、可靠、積極、親切、真實——而不是模特。他們應展現現代、多元職場中的各種面貌。
環境
現代、實用且溫馨的辦公空間、產業特定工作環境和家庭辦公室。
風格
有趣的角度和集中的景深展現轉瞬即逝的瞬間、真實的表達和自然的互動。
抽象風格：
這種表現手法，就如同我們的圖形與漸層設計一樣，既能作為環境氛圍的背景，也能以細膩的方式呼應當下內容主題。
這種風格有助於傳達複雜的概念，如依賴視覺象徵和情感共鳴，而不是文字呈現的技術或創新。建議選用那些以意想不到的方式呈現結構，並挑戰傳統視覺慣例的影像。
用途
能展現更廣泛科技主題的瞬間畫面——這些主題難以透過插圖或人物形象來傳達。
色調
透過暖色調攝影選擇，增強橙色調。
構圖
以非常規方式顯示結構。透過有趣的觀察點，為我們講述的故事增添視覺趣味和活力。
風格
透過線條、焦點與幾何形狀，對主題或我們所欲述說的故事進行細膩的呼應。
規則
務必使用自然的表情和空間 捕捉真實的互動、動作和環境。
務必展現多元化的工作團隊 選擇能夠反映現代工作場所的真實、多元化表現形式。
務必使用結構 使用架構、角度和結構。
請勿使用不真實場景 請勿使用擺出過多姿勢或在白色背景上孤立的人物。
請勿誤解或扭曲職場多元現況 請勿使用缺乏多樣性及當代服裝和样式的公司庫存影像。
請勿使用過於老套的視覺效果 請勿使用過於老套、帶有隱喻的庫存影像。