摄影
概述
我们的照片由专业团队拍摄，真实呈现一支现代且多元化的员工队伍。即便在抽象表现的情况下，始终使用温和色调，与品牌色彩完美契合。
人员和地点
概述
使用人物摄影时，我们旨在通过培养情感共鸣、建立信任并讲述贴近生活的故事，与受众建立联系。
使用场景
需要展现真实人类体验的时刻，或讲述引人入胜的故事以反映员工真实生活。
人员
真诚、自然、积极、平易近人且真实 —— 非模特摆拍。人员照片应体现一支现代、多元化劳动力队伍的所有方面。
环境
现代、实用且富有吸引力的办公空间、行业特定工作环境和家庭办公室。
风格
通过独特的拍摄角度和集中的景深，展现稍纵即逝的动态瞬间、真实的情感表达以及自然的人际互动。
抽象摄影
概述
这种方法与我们的图形和渐变设计类似，既可作为背景，也可以作为对当前内容的微妙呼应。
这种风格借助视觉符号和情感共鸣，帮助传达科技和创新等复杂概念，而非依赖字面直接呈现。寻找以意想不到的方式显示结构并挑战传统视觉期望的图像。
使用场景 无法通过插图或人物表现、具有更广泛技术主题的瞬间。
调性
通过选择暖色调的摄影作品，强化我们以橙色为主的色彩调性。
构图
以非常规方式呈现结构。选择独特的视角可以为我们的叙事增添视觉吸引力和活力。
风格
通过线条、焦点和几何图形，对主题或所讲述的故事进行微妙的呼应。
规则
务必使用自然的表达方式和空间 捕捉真实的互动、动作和环境。
务必展示多样化的员工队伍 选择真实且具有代表性的多元化形象，反映现代职场特征。
务必使用结构 使用架构、角度和结构。
切勿 使用不真实的场景 请勿使用刻意摆拍或白色背景中孤立的人物形象。
切勿 错误呈现工作团队 避免使用缺乏多样性、现代服饰和风格的企业库存图片。
切勿 使用老套的视觉效果 请勿使用老套、比喻性或库存图片。