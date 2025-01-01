概述

这种方法与我们的图形和渐变设计类似，既可作为背景，也可以作为对当前内容的微妙呼应。

这种风格借助视觉符号和情感共鸣，帮助传达科技和创新等复杂概念，而非依赖字面直接呈现。寻找以意想不到的方式显示结构并挑战传统视觉期望的图像。