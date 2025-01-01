品牌策略
核心價值觀
指導我們信念和行為的原則；核心價值觀是我們一切工作的核心。
我們堅守原則。
我們的使命是協助打造更好的網際網路，就是字面上的意思。我們著眼長遠，即使面臨困難或不受歡迎，我們也會堅持做正確的事。我們堅定自己的立場，分享我們的觀點，並為我們的信仰發聲。
我們充滿好奇。
我們是開拓性創新者。我們懷著興趣和學習慾望來應對每一項挑戰，並以聰明和技術敏銳的方式來解決客戶問題。
我們坦誠相待。
我們以清晰、坦誠的方式溝通，讓所有人都能存取和使用我們的資訊，並在犯錯時追究自己的責任。我們的表達簡潔且直接，始終優先考慮提供明確的訊息。
個性
Cloudflare 傳承的一系列人類特徵。
品牌個性是消費者能夠產生共鳴的特質；一個有效的品牌會透過持續展現特定消費族群所喜愛的一貫性格特徵，來提升其品牌價值。
我們為所有人服務。
我們以服務全球和多元化受眾而備感自豪。我們以清晰且直接的方式溝通，確保所有人都能獲得我們的服務。
我們勇往直前。
我們堅定自己的信念，並分享我們的觀點。我們不懼挑戰自我和社群，以尋求解決現實世界中長期存在的重大問題，而且我們坦率地與全世界分享我們所學到的知識。
我們樂於助人。
我們認真對待顧問和教育者的角色。我們積極分享我們的研究、見解和技術創新。